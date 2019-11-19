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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46744675467646774678>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:05

  lapay написав:
  zРадио написав:Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее

Це виключне право мають тільки видатні топ-менеджери і представники богообраного народу. :)

Скажу откровенно - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЭТНИЧЕСКИХ ЕВРЕЕВ В УПРАВЛЕНИИ/БИЗНЕСЕ/НАУКЕ/КУЛЬТУРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ! И дело здесь не в богоизбранности. Евреев не зря называют народом Книги - уже лет 500 (МИНИМУМ) грамотность среди мужчин у них достигает 100%. Отсюда и легкий переход, начавшийся лет 170 назад, когда от Торы и Галахи их наиболее выдающиеся представители перешли к физике/математике и прочим абстрактным наукам.
Про бизнес я вообще не говорю - выгнанные с земли, обреченные жить почти исключительно в городах почти 1800!!! лет, они из менял и ростовщиков легко стали банкирами и финансистами.
Тему эту можно развивать бесконечно, но одна из главных бед всех постсоветских стран состоит в том, ЧТО ИЗ НИХ УЕХАЛИ ЕВРЕИ! В результате США/ИЗРАИЛЬ/ГЕРМАНИЯ ПРИОБРЕЛИ, ВСЕ МЫ -ПОТЕРЯЛИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:То, что трудовой ресурс, использованный бы на месте, был бы более эффективен
Був-би...
При цьому потрібно було організувати
а - нові ринки збуту замість російських - росія ж свідомо заблокувала
б - нові заводи/технології
І при цьому зробити це за пару років.
Простий приклад
Куди всунути мільйон гривень - я знаю
Але навіть якщо завтра в мене буде 100 млн - я не буду знати як ефективно розпорядитись 99

Так ассоциация же!

Разумеется, что через создание и расширение производств.

Создание условий для привлечения капитала и использования имеющегося -- это же первая задача Гройсмана и Ко была.
Если об этом будет болеть голова только (образно) у Вас, то результат за окошком. Инструментов влияния у Вас на рынок маловато))
В отличие от премьера и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:14

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее

Це виключне право мають тільки видатні топ-менеджери і представники богообраного народу. :)


Покажи, где я, или shapo (я же правильно понял, что это было по камню в наши огороды? :D ) сортировали людей по категориям - в этом больше украинского, в этом меньше, а в этом вообще нет.

Обломишься ты - это "фишка" ура-патриотов с промытыми Вятровичем мозгами

Так ти ж в цій цитаті і ділиш. Ніхто себе правильним не оголошував, а те що є ватани і зрадофіли - так чого на правду ображатись?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15

  lapay написав:
  shapo написав:Расскажи,поделись сокровенным что же ждет Украину через месяц, а лучше через 3 и по прошествии срока проверим.

Переб'єшся. Якщо читати вмієш, то і сам знайдеш, а як не вмієш...
Ти вже давай, переключайся з попередників на нового, правильного, а то про старих вже не цікаво читати. :)


Понятно.
Слился доморощенный пророк
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15

Re: Політичні дискусії

От хто мені пояснить - нафуя їх взагалі було забирати без міжнародної інспекції???
Щоб потішити своє его?

Россия передала бронекатера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Украине полностью разграбленные и поврежденные до такой степени, что их восстановить будет невозможно
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:17

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Покажи, где я, или shapo (я же правильно понял, что это было по камню в наши огороды? ) сортировали людей по категориям - в этом больше украинского, в этом меньше, а в этом вообще нет.

Обломишься ты - это "фишка" ура-патриотов с промытыми Вятровичем мозгами
А ти не відчуваєш, що в тобі немає нічого українського? Так навіщо ти прирівнюєш себе до українців. Потенційно ти ворог, або латентна вата.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:18

  Волгарь написав:Скажу откровенно - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЭТНИЧЕСКИХ ЕВРЕЕВ В УПРАВЛЕНИИ/БИЗНЕСЕ/НАУКЕ/КУЛЬТУРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ! И дело здесь не в богоизбранности. Евреев не зря называют народом Книги - уже лет 500 (МИНИМУМ) грамотность среди мужчин у них достигает 100%. Отсюда и легкий переход, начавшийся лет 170 назад, когда от Торы и Галахи их наиболее выдающиеся представители перешли к физике/математике и прочим абстрактным наукам.
Про бизнес я вообще не говорю - выгнанные с земли, обреченные жить почти исключительно в городах почти 1800!!! лет, они из менял и ростовщиков легко стали банкирами и финансистами.
Тему эту можно развивать бесконечно, но одна из главных бед всех постсоветских стран состоит в том, ЧТО ИЗ НИХ УЕХАЛИ ЕВРЕИ! В результате США/ИЗРАИЛЬ/ГЕРМАНИЯ ПРИОБРЕЛИ, ВСЕ МЫ -ПОТЕРЯЛИ.


Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:19

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Скажу откровенно - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЭТНИЧЕСКИХ ЕВРЕЕВ В УПРАВЛЕНИИ/БИЗНЕСЕ/НАУКЕ/КУЛЬТУРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ!

Бідні німці, зробили Голокост, а тепер мучаються без євреїв. Ну, ФРН їх запрошує, а Австрія навіть довоєнним не дозволила повернутись, а зараз так без них страждають, так сраждають, такі в них злидні і зубожіння...

Не має ніяких богообраних чи гоїв, є просто люди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:21

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:Покажи, где я, или shapo (я же правильно понял, что это было по камню в наши огороды? ) сортировали людей по категориям - в этом больше украинского, в этом меньше, а в этом вообще нет.

Обломишься ты - это "фишка" ура-патриотов с промытыми Вятровичем мозгами
А ти не відчуваєш, що в тобі немає нічого українського? Так навіщо ти прирівнюєш себе до українців. Потенційно ти ворог, або латентна вата.


А признаки украинскости не перечислишь?
Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшего
по-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут?
Востаннє редагувалось shapo в Сер 20 лис, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:23

  lapay написав:Не має ніяких богообраних чи гоїв, є просто люди.


Ты бы вначале узнал что такое "избранность", а потом тут строчил, пророк самозванный
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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