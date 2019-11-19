Додано: Сер 20 лис, 2019 13:05

lapay написав: zРадио написав: Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее

Це виключне право мають тільки видатні топ-менеджери і представники богообраного народу. Це виключне право мають тільки видатні топ-менеджери і представники богообраного народу.

Скажу откровенно - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЭТНИЧЕСКИХ ЕВРЕЕВ В УПРАВЛЕНИИ/БИЗНЕСЕ/НАУКЕ/КУЛЬТУРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ! И дело здесь не в богоизбранности. Евреев не зря называют народом Книги - уже лет 500 (МИНИМУМ) грамотность среди мужчин у них достигает 100%. Отсюда и легкий переход, начавшийся лет 170 назад, когда от Торы и Галахи их наиболее выдающиеся представители перешли к физике/математике и прочим абстрактным наукам.Про бизнес я вообще не говорю - выгнанные с земли, обреченные жить почти исключительно в городах почти 1800!!! лет, они из менял и ростовщиков легко стали банкирами и финансистами.Тему эту можно развивать бесконечно, но одна из главных бед всех постсоветских стран состоит в том, ЧТО ИЗ НИХ УЕХАЛИ ЕВРЕИ! В результате США/ИЗРАИЛЬ/ГЕРМАНИЯ ПРИОБРЕЛИ, ВСЕ МЫ -ПОТЕРЯЛИ.