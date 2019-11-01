Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А признаки украинскости не перечислишь? Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшего по-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут?
Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ... Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть .
Где я делил? На ура-патриотов и всех остальных? Жутчайшая ксенофобия Ура-патриотизм - это вообще-то собирательное понятие, не имеющее отношения ни к национальности, ни к вере, ни к языку. Это лицемерие, притворство и "подделка" любви к родине. Это когда человек декларирует одно, а делает другое - например, выходит на Майдан с транспарантом "Ні капітуляції", являясь при этом уклонистом от мобилизации.
lapay написав:Ніхто себе правильним не оголошував, а те що є ватани і зрадофіли - так чого на правду ображатись?
Ага, только ватаны у тебя непременно либо евреи, либо русские, и уж точно - не с ЗУ...
Самым ярким выражением идеи богоизбранности Израиля в средневековой еврейской литературе является книга Иехуды ха-Леви «Сефер ха-кузари» («Книга хазара»), где утверждается, что весь Израиль наделен особым религиозным даром, унаследованным от Адама через ряд избранников. Судьба еврейского народа управляется Божественным провидением, а не просто законами природы, подобно судьбам других народов.
Под влиянием жестоких преследований в еврейском народе развилось обостренное чувство собственной исключительности, коренного отличия от гонителей. Крайним выражением этого чувства является каббалистическое (см. Каббала) положение о том, что лишь души евреев являются частицами Божественного света, а души неевреев созданы из низменной материи (клиппот, `скорлупы`).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:А признаки украинскости не перечислишь? Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшего по-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут?
Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ... Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть .
1) Хвастаться дальними родственниками не собираюсь. Факт этот вспомнил когда будивельник рассказывал мне как я в Украину понаехал. 2) Кроме знания украинского языка какие еще признаки украинскости можешь назвать? Ты упоминаешь историю, менталитет,генетическую память. История у каждого своя, а чем украинский менталитет и генетическая память выделяются?