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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4675467646774678>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:24

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ты бы вначале узнал что такое "избранность", а потом тут строчил, пророк самозванный

Так ти ж тут сам колись цитату давав на богообраних, забув чи шо?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:28

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ты бы вначале узнал что такое "избранность", а потом тут строчил, пророк самозванный

Ти б заглох, бо заблокують "касатика".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:35

  shapo написав:А признаки украинскости не перечислишь?
Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшего
по-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут?

Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ...
Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть .
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:39

  lapay написав:
  shapo написав:Ты бы вначале узнал что такое "избранность", а потом тут строчил, пророк самозванный

Так ти ж тут сам колись цитату давав на богообраних, забув чи шо?


Приведи ее и повтори для памяти
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40

Re: Політичні дискусії

Вся історія України за 5хв. https://www.youtube.com/watch?v=BhuWhgS_HlA
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 20 лис, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40

  Перес де Куэльяр написав:
  shapo написав:Ты бы вначале узнал что такое "избранность", а потом тут строчил, пророк самозванный

Ти б заглох, бо заблокують "касатика".


Не пугай - пуганный
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40

  lapay написав:Так ти ж в цій цитаті і ділиш.


Где я делил? На ура-патриотов и всех остальных? Жутчайшая ксенофобия :mrgreen: Ура-патриотизм - это вообще-то собирательное понятие, не имеющее отношения ни к национальности, ни к вере, ни к языку. Это лицемерие, притворство и "подделка" любви к родине. Это когда человек декларирует одно, а делает другое - например, выходит на Майдан с транспарантом "Ні капітуляції", являясь при этом уклонистом от мобилизации.

  lapay написав:Ніхто себе правильним не оголошував, а те що є ватани і зрадофіли - так чого на правду ображатись?


Ага, только ватаны у тебя непременно либо евреи, либо русские, и уж точно - не с ЗУ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:46

  Ethereum написав:Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ
Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.
https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu

Ватники при владі...

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №853/2019

Про нагородження Є.Коростельова орденом Богдана Хмельницького

За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня КОРОСТЕЛЬОВА Євгена Володимировича — полковника (посмертно).

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
19 листопада 2019 року

https://www.president.gov.ua/documents/8532019-30593

Смотрим даты.
Сообщение на liga.net - 20.11.2019
Указ - 19.11.2019

Коростылев умер
19 ноября около 04:00 утра
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 20 лис, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:47

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Приведи ее и повтори для памяти

Так це твоя улюблена єврейська енціклопедія, на яку ти посилався:
https://eleven.co.il/judaism/general-information/11724/
Самым ярким выражением идеи богоизбранности Израиля в средневековой еврейской литературе является книга Иехуды ха-Леви «Сефер ха-кузари» («Книга хазара»), где утверждается, что весь Израиль наделен особым религиозным даром, унаследованным от Адама через ряд избранников. Судьба еврейского народа управляется Божественным провидением, а не просто законами природы, подобно судьбам других народов.

Под влиянием жестоких преследований в еврейском народе развилось обостренное чувство собственной исключительности, коренного отличия от гонителей. Крайним выражением этого чувства является каббалистическое (см. Каббала) положение о том, что лишь души евреев являются частицами Божественного света, а души неевреев созданы из низменной материи (клиппот, `скорлупы`).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:52

  Puente написав:
  shapo написав:А признаки украинскости не перечислишь?
Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшего
по-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут?

Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ...
Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть .


1) Хвастаться дальними родственниками не собираюсь. Факт этот вспомнил когда будивельник рассказывал мне как я в Украину понаехал.
2) Кроме знания украинского языка какие еще признаки украинскости можешь назвать?
Ты упоминаешь историю, менталитет,генетическую память. История у каждого своя, а чем украинский менталитет и генетическая память выделяются?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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