Та насправді - навалом ... Навіть за партію регіонів голосували колись ... Неросійськомовні ...
Але таких більше на Волині , ніж в Галичині ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:54
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:55
Re: Політичні дискусії
Так шо - справжніх патріотів тільки 200 тис. мобілізованих? Ти дуже здивуєшся, коли взнаєш, кого саме мобілізували, а добровольців була меншість. Тобто, тільки добровольці патріоти? Так ти ж сам на них бочку женеш за майдани і віче.
Я тобі казав про те, що всі мають право висловлюватись, навіть ти.
В мене ватани є ватанами незалежно від національності і громадянства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00
Re: Політичні дискусії
Нові обличчя
Слуга народу виявився ґвалтівником малолітніх, ЗМІ розкрили деталі
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:02
По обыкновению вырвал отрывок не приведя всего текста:
Идея богоизбранности была воспринята христианской церковью, которая рассматривала себя как «истинный Израиль» («Verus Israel»), новый избранный народ Божий, и утверждала, что миссия еврейского народа исчерпана рождением в его среде Иисуса. Отказ евреев принять эту концепцию христианской церкви служил идеологическим обоснованием антисемитизма как в средние века, так и позднее.
Это как раз о твоем случае
Антисемиты использовали идею избранного народа как доказательство претензий евреев на превосходство над другими народами.. Зловещей пародией на идею избранного народа является современный расизм во всех своих проявлениях. Идея избранного народа имеет чисто религиозное происхождение и не содержит никаких элементов расизма. Доказательством служит то, что в иудаизме прозелиты всегда рассматривались как органическая часть еврейского народа (Иев. 22а; Чис. Р. 8:1; 13:15).
А я мог привести только это-
«Каждый народ может быть призван историей, каждому поручается своя роль в истории человечества... Однако этому народу определено больше истории, чем другим». Новый подход к идее миссии, возложенной на Израиль, характерен для Д. Бен-Гуриона, который считал, что Государство Израиль должно служить «светочем для народов» — создателем новых форм общественной жизни, проникнутых идеалами социального и национального равенства и способствующие расцвету культуры и науки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:04
А как объясняют, в странах, где два языка?
Кстати, если ведут двойное гражданство, то как тогда?
И прямь все русскоговорящие историю не знают))
Или тот же язык не знают.
Что значит лень перейти? (Откуда такая однозначность?)
Вы как-то формулируете прикольно...
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