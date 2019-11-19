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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4675467646774678 Додано: Сер 20 лис, 2019 13:54 zРадио написав: Ага, только ватаны у тебя непременно либо евреи, либо русские, и уж точно - не с ЗУ... Ага, только ватаны у тебя непременно либо евреи, либо русские, и уж точно - не с ЗУ...

Та насправді - навалом ... Навіть за партію регіонів голосували колись ... Неросійськомовні ...

Але таких більше на Волині , ніж в Галичині ... Та насправді - навалом ... Навіть за партію регіонів голосували колись ... Неросійськомовні ...Але таких більше на Волині , ніж в Галичині ... Puente Повідомлень: 2105 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 13:55 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Где я делил? На ура-патриотов и всех остальных? Жутчайшая ксенофобия Ура-патриотизм - это вообще-то собирательное понятие, не имеющее отношения ни к национальности, ни к вере, ни к языку. Это лицемерие, притворство и "подделка" любви к родине. Это когда человек декларирует одно, а делает другое - например, выходит на Майдан с транспарантом "Ні капітуляції", являясь при этом уклонистом от мобилизации. Где я делил? На ура-патриотов и всех остальных? Жутчайшая ксенофобияУра-патриотизм - это вообще-то собирательное понятие, не имеющее отношения ни к национальности, ни к вере, ни к языку. Это лицемерие, притворство и "подделка" любви к родине. Это когда человек декларирует одно, а делает другое - например, выходит на Майдан с транспарантом "Ні капітуляції", являясь при этом уклонистом от мобилизации.

Так шо - справжніх патріотів тільки 200 тис. мобілізованих? Ти дуже здивуєшся, коли взнаєш, кого саме мобілізували, а добровольців була меншість. Тобто, тільки добровольці патріоти? Так ти ж сам на них бочку женеш за майдани і віче.

Я тобі казав про те, що всі мають право висловлюватись, навіть ти.

zРадио написав: Ага, только ватаны у тебя непременно либо евреи, либо русские, и уж точно - не с ЗУ... Ага, только ватаны у тебя непременно либо евреи, либо русские, и уж точно - не с ЗУ...

В мене ватани є ватанами незалежно від національності і громадянства. Так шо - справжніх патріотів тільки 200 тис. мобілізованих? Ти дуже здивуєшся, коли взнаєш, кого саме мобілізували, а добровольців була меншість. Тобто, тільки добровольці патріоти? Так ти ж сам на них бочку женеш за майдани і віче.Я тобі казав про те, що всі мають право висловлюватись, навіть ти.В мене ватани є ватанами незалежно від національності і громадянства. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8928 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 14:00 Re: Політичні дискусії

Слуга народу виявився ґвалтівником малолітніх, ЗМІ розкрили деталі

https://znaj.ua/politics/278188-sluga-n ... ili-detali Нові обличчяСлуга народу виявився ґвалтівником малолітніх, ЗМІ розкрили деталі Ethereum Повідомлень: 877 З нами з: 11.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 14:02 lapay написав: shapo написав: Приведи ее и повтори для памяти Приведи ее и повтори для памяти

Так це твоя улюблена єврейська енціклопедія, на яку ти посилався:

https://eleven.co.il/judaism/general-information/11724/

Самым ярким выражением идеи богоизбранности Израиля в средневековой еврейской литературе является книга Иехуды ха-Леви «Сефер ха-кузари» («Книга хазара»), где утверждается, что весь Израиль наделен особым религиозным даром, унаследованным от Адама через ряд избранников. Судьба еврейского народа управляется Божественным провидением, а не просто законами природы, подобно судьбам других народов.



Под влиянием жестоких преследований в еврейском народе развилось обостренное чувство собственной исключительности, коренного отличия от гонителей. Крайним выражением этого чувства является каббалистическое (см. Каббала) положение о том, что лишь души евреев являются частицами Божественного света, а души неевреев созданы из низменной материи (клиппот, `скорлупы`). Так це твоя улюблена єврейська енціклопедія, на яку ти посилався:



По обыкновению вырвал отрывок не приведя всего текста:

Идея богоизбранности была воспринята христианской церковью, которая рассматривала себя как «истинный Израиль» («Verus Israel»), новый избранный народ Божий, и утверждала, что миссия еврейского народа исчерпана рождением в его среде Иисуса. Отказ евреев принять эту концепцию христианской церкви служил идеологическим обоснованием антисемитизма как в средние века, так и позднее.

Это как раз о твоем случае

Антисемиты использовали идею избранного народа как доказательство претензий евреев на превосходство над другими народами.. Зловещей пародией на идею избранного народа является современный расизм во всех своих проявлениях. Идея избранного народа имеет чисто религиозное происхождение и не содержит никаких элементов расизма. Доказательством служит то, что в иудаизме прозелиты всегда рассматривались как органическая часть еврейского народа (Иев. 22а; Чис. Р. 8:1; 13:15).



А я мог привести только это-

«Каждый народ может быть призван историей, каждому поручается своя роль в истории человечества... Однако этому народу определено больше истории, чем другим». Новый подход к идее миссии, возложенной на Израиль, характерен для Д. Бен-Гуриона, который считал, что Государство Израиль должно служить «светочем для народов» — создателем новых форм общественной жизни, проникнутых идеалами социального и национального равенства и способствующие расцвету культуры и науки По обыкновению вырвал отрывок не приведя всего текста:Это как раз о твоем случаеА я мог привести только это- Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2332 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 14:04 Puente написав: shapo написав: А признаки украинскости не перечислишь?

Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшего

по-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут? А признаки украинскости не перечислишь?Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшегопо-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут?

Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ...

Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть . Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ...Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть .

А как объясняют, в странах, где два языка?



Кстати, если ведут двойное гражданство, то как тогда?



И прямь все русскоговорящие историю не знают))

Или тот же язык не знают.

Что значит лень перейти? (Откуда такая однозначность?)



Вы как-то формулируете прикольно... А как объясняют, в странах, где два языка?Кстати, если ведут двойное гражданство, то как тогда?И прямь все русскоговорящие историю не знают))Или тот же язык не знают.Что значит лень перейти? (Откуда такая однозначность?)Вы как-то формулируете прикольно... detroytred

Повідомлень: 22609 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4675467646774678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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