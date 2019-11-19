Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Где я делил? На ура-патриотов и всех остальных? Жутчайшая ксенофобия Ура-патриотизм - это вообще-то собирательное понятие, не имеющее отношения ни к национальности, ни к вере, ни к языку. Это лицемерие, притворство и "подделка" любви к родине. Это когда человек декларирует одно, а делает другое - например, выходит на Майдан с транспарантом "Ні капітуляції", являясь при этом уклонистом от мобилизации.
Так шо - справжніх патріотів тільки 200 тис. мобілізованих? Ти дуже здивуєшся, коли взнаєш, кого саме мобілізували, а добровольців була меншість. Тобто, тільки добровольці патріоти? Так ти ж сам на них бочку женеш за майдани і віче. Я тобі казав про те, що всі мають право висловлюватись, навіть ти.
zРадио написав:Ага, только ватаны у тебя непременно либо евреи, либо русские, и уж точно - не с ЗУ...
В мене ватани є ватанами незалежно від національності і громадянства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Самым ярким выражением идеи богоизбранности Израиля в средневековой еврейской литературе является книга Иехуды ха-Леви «Сефер ха-кузари» («Книга хазара»), где утверждается, что весь Израиль наделен особым религиозным даром, унаследованным от Адама через ряд избранников. Судьба еврейского народа управляется Божественным провидением, а не просто законами природы, подобно судьбам других народов.
Под влиянием жестоких преследований в еврейском народе развилось обостренное чувство собственной исключительности, коренного отличия от гонителей. Крайним выражением этого чувства является каббалистическое (см. Каббала) положение о том, что лишь души евреев являются частицами Божественного света, а души неевреев созданы из низменной материи (клиппот, `скорлупы`).
По обыкновению вырвал отрывок не приведя всего текста: Идея богоизбранности была воспринята христианской церковью, которая рассматривала себя как «истинный Израиль» («Verus Israel»), новый избранный народ Божий, и утверждала, что миссия еврейского народа исчерпана рождением в его среде Иисуса. Отказ евреев принять эту концепцию христианской церкви служил идеологическим обоснованием антисемитизма как в средние века, так и позднее. Это как раз о твоем случае Антисемиты использовали идею избранного народа как доказательство претензий евреев на превосходство над другими народами.. Зловещей пародией на идею избранного народа является современный расизм во всех своих проявлениях. Идея избранного народа имеет чисто религиозное происхождение и не содержит никаких элементов расизма. Доказательством служит то, что в иудаизме прозелиты всегда рассматривались как органическая часть еврейского народа (Иев. 22а; Чис. Р. 8:1; 13:15).
А я мог привести только это- «Каждый народ может быть призван историей, каждому поручается своя роль в истории человечества... Однако этому народу определено больше истории, чем другим». Новый подход к идее миссии, возложенной на Израиль, характерен для Д. Бен-Гуриона, который считал, что Государство Израиль должно служить «светочем для народов» — создателем новых форм общественной жизни, проникнутых идеалами социального и национального равенства и способствующие расцвету культуры и науки
shapo написав:А признаки украинскости не перечислишь? Например, двоюродного брата моего деда, советского писателя писавшего по-украински Леонида Первомайского или мою бабушку преподававшей перед ВМВ украинский язык и литературу в школе в Золотоноше можно к ним отнести или не тянут?
Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ... Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть .
А как объясняют, в странах, где два языка?
Кстати, если ведут двойное гражданство, то как тогда?
И прямь все русскоговорящие историю не знают)) Или тот же язык не знают. Что значит лень перейти? (Откуда такая однозначность?)