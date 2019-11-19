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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4676467746784679>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:38

  Puente написав:То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ...

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Банкет на День Голодомора от строительной компании - против Вятровича возбудили уголовное дело

Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:41

  lapay написав:
  shapo написав:Читай внимательно то,что я привел,м.б.(хотя и маловероятно) будешь меньше чуши строчить

Нафіга мені єврейські казки? Я богообраним від цього все одно не стану, і мені таке сто років не потрібно. Мені і так добре. Тим паче, коли тролиш жирного ватана, та ще й богообраного. :)


На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета.
Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле.
Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:44

  shapo написав:
  Волгарь написав:Скажу откровенно - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЭТНИЧЕСКИХ ЕВРЕЕВ В УПРАВЛЕНИИ/БИЗНЕСЕ/НАУКЕ/КУЛЬТУРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ! И дело здесь не в богоизбранности. Евреев не зря называют народом Книги - уже лет 500 (МИНИМУМ) грамотность среди мужчин у них достигает 100%. Отсюда и легкий переход, начавшийся лет 170 назад, когда от Торы и Галахи их наиболее выдающиеся представители перешли к физике/математике и прочим абстрактным наукам.
Про бизнес я вообще не говорю - выгнанные с земли, обреченные жить почти исключительно в городах почти 1800!!! лет, они из менял и ростовщиков легко стали банкирами и финансистами.
Тему эту можно развивать бесконечно, но одна из главных бед всех постсоветских стран состоит в том, ЧТО ИЗ НИХ УЕХАЛИ ЕВРЕИ! В результате США/ИЗРАИЛЬ/ГЕРМАНИЯ ПРИОБРЕЛИ, ВСЕ МЫ -ПОТЕРЯЛИ.


Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал.

Против местного - ДА. Своего ничуть. Опыт общения с этническими евреями убедил меня,что их присутствие в любом деле (даже в пьянке - есть сдерживающее начало) всегда полезно для любого дела. Особенно такого, где требуется расчет или хотя бы минимальная аналитика.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:46

  Волгарь написав:
  shapo написав:Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал.

Против местного - ДА. Своего ничуть. Опыт общения с этническими евреями убедил меня,что их присутствие в любом деле (даже в пьянке - есть сдерживающее начало) всегда полезно для любого дела. Особенно такого, где требуется расчет или хотя бы минимальная аналитика.


Я имел ввиду не Ваше личное окружение, а весь нынешний российский социум.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:55

  Аlександр написав:Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.

"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты"
"По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"

ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли?
якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх?
а з математикою у вас як? двієчка?
500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.

ЗІ
а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 20 лис, 2019 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета.
Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле.
Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке

Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка. Неожідаль? Казки є у всіх народів, на те вони і казки. Все, що не підтверджує наука (експеримент), є казками.
Мені добре, бо я роблю те, що хочу. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:59

"Брати"-московіти

Який уротський народець живе поруч з нами!
Прямі наслідники монголо-татарської орди!

"Росіяни угробили українські судна, познімали навіть унітази"

https://uainfo.org/blognews/1574253235- ... itazi.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:59

  detroytred написав:Puente
Как это так: мова нi до чого и про росiйськомовного????

Удобство. Удобнее пользоваться.
Почему такой вариант не рассматриваете?

И что скажете за страны с двумя языками?
И при двойном гражданстве?

Историю в школе изучают.
Какая история предков, на этой земле, если, например, супруга будивельника приехала из других мест?


Ну нет таких критериев для украинец-неукраинец.
Есть русскоязычный украинец.
Не знающий историю украинец.
И т.д.
Но украинцы...

Тут принципова відмінність - якщо у народа є власна мова - то тут все однозначно просто .
Австрійці - це хто ? Немає такого народу . Є громадяни Австріїї різних національностей . Так само швейцарці . Громадяни США ... Так можна називати тільки для скорочення . Або здалеку . Мешканці Бразилії для нас всі - бразильці . Хоч це і не так зовсім ... А оскільки є нюанси - то тут вже скорочення не однозначні . Зараз в свідоцтві про народження національність пишуть ? Чи теж відмінили - як в паспорті ? Якщо не пишуть - то тим більше . Скоро і графу "стать" відмінять - а раптом хтось передумає ... Будуть говорити просто - воно ( замість він чи вона ) ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:13

  mephala написав:
  Аlександр написав:Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.

"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты"
"По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"

ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли?
якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх?
а з математикою у вас як? двієчка?
500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.

ЗІ
а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?


Московити ненавидять В,ятровича.
І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 лис, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:15

Puente
Без проблем.
Можете считать русскоговорящих украинцев хоть баобабами))
Считать (думать) можете, что угодно.

Ну а если не хотите оскорбить (в смысле обидеть), то сразу разъясняйте свою думку))

Только если человек увидит, что Вам побоку его комфорт, то и отношение к Вам у него будет соответствующее. Будет считать Вас кем-то.

Принцип взаимоуважения зникне))

А оно может всем в одном окопчике сидеть...
В котором мова действительно становится нi до чого.
detroytred
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