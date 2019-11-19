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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4676467746784679 Додано: Сер 20 лис, 2019 15:22 Frant написав: Який уротський народець живе поруч з нами!

Прямі наслідники монголо-татарської орди!



"Росіяни угробили українські судна, познімали навіть унітази"



https://uainfo.org/blognews/1574253235- ... itazi.html Який уротський народець живе поруч з нами!Прямі наслідники монголо-татарської орди!"Росіяни угробили українські судна, познімали навіть унітази"

Так в Криму вони так само робили, можна вже й звикнути, до поведінки "братків". Так в Криму вони так само робили, можна вже й звикнути, до поведінки "братків". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8931 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 15:24 lapay написав: shapo написав: На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета.

Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле.

Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета.Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле.Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке

Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка. Неожідаль? Казки є у всіх народів, на те вони і казки. Все, що не підтверджує наука (експеримент), є казками.

Мені добре, бо я роблю те, що хочу. Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка. Неожідаль? Казки є у всіх народів, на те вони і казки. Все, що не підтверджує наука (експеримент), є казками.Мені добре, бо я роблю те, що хочу.



Так ты атеист?

Значит, не украинец бо нехристь Так ты атеист?Значит, не украинец бо нехристь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2329 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 15:25 shapo написав: lapay написав: shapo написав: На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета.

Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле.

Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета.Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле.Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке

Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка. Неожідаль? Казки є у всіх народів, на те вони і казки. Все, що не підтверджує наука (експеримент), є казками.

Мені добре, бо я роблю те, що хочу. Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка. Неожідаль? Казки є у всіх народів, на те вони і казки. Все, що не підтверджує наука (експеримент), є казками.Мені добре, бо я роблю те, що хочу.



Так ты атеист?

Значит, не украинец бо нехристь Так ты атеист?Значит, не украинец бо нехристь

Знову іудей розпалює міжнаціональну ворожнечу! Знову іудей розпалює міжнаціональну ворожнечу! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20714 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1162 раз. Подякували: 2139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 15:26 detroytred написав: Puente

Без проблем.

Можете считать русскоговорящих украинцев хоть баобабами))

Считать (думать) можете, что угодно.



Ну а если не хотите оскорбить (в смысле обидеть), то сразу разъясняйте свою думку))



Только если человек увидит, что Вам побоку его комфорт, то и отношение к Вам у него будет соответствующее. Будет считать Вас кем-то.



Принцип взаимоуважения зникне))



А оно может всем в одном окопчике сидеть...

В котором мова действительно становится нi до чого. PuenteБез проблем.Можете считать русскоговорящих украинцев хоть баобабами))Считать (думать) можете, что угодно.Ну а если не хотите оскорбить (в смысле обидеть), то сразу разъясняйте свою думку))Только если человек увидит, что Вам побоку его комфорт, то и отношение к Вам у него будет соответствующее. Будет считать Вас кем-то.Принцип взаимоуважения зникне))А оно может всем в одном окопчике сидеть...В котором мова действительно становится нi до чого.

От Вам нейметься .

Тоді самі поясніть - як Ви це розумієте - "російськомовний українець" . І чим він відрізняється від російськомовного росіянина чи російськомовного білоруса . От Вам нейметься .Тоді самі поясніть - як Ви це розумієте - "російськомовний українець" . І чим він відрізняється від російськомовного росіянина чи російськомовного білоруса . Puente Повідомлень: 2108 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 15:35 shapo написав: Волгарь написав: shapo написав: Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал. Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал.

Против местного - ДА. Своего ничуть. Опыт общения с этническими евреями убедил меня,что их присутствие в любом деле (даже в пьянке - есть сдерживающее начало) всегда полезно для любого дела. Особенно такого, где требуется расчет или хотя бы минимальная аналитика. Против местного - ДА. Своего ничуть. Опыт общения с этническими евреями убедил меня,что их присутствие в любом деле (даже в пьянке - есть сдерживающее начало) всегда полезно для любого дела. Особенно такого, где требуется расчет или хотя бы минимальная аналитика.



Я имел ввиду не Ваше личное окружение, а весь нынешний российский социум. Я имел ввиду не Ваше личное окружение, а весь нынешний российский социум.

И? В российском социуме (бизнес/культура/искусство/наука) огромное количество еврее (хотя их общее число в РФ сейчас втрое меньше, чем 30 лет назад). Их почти нет в во власти (хотя как сказать - достаточно упомянуть

г-на Кириенко/Израителя по папе, сенатора Слуцкого или Ротенбергов), и совсем нет в армии и госбезопасности - И ПОСЛЕДНЕЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО. И? В российском социуме (бизнес/культура/искусство/наука) огромное количество еврее (хотя их общее число в РФ сейчас втрое меньше, чем 30 лет назад). Их почти нет в во власти (хотя как сказать - достаточно упомянутьг-на Кириенко/Израителя по папе, сенатора Слуцкого или Ротенбергов), и совсем нет в армии и госбезопасности - И ПОСЛЕДНЕЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО. Волгарь Повідомлень: 7316 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 753 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 15:35 mephala написав: Аlександр написав: Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе. Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.

"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты"

"По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"



ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли?

якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх?

а з математикою у вас як? двієчка?

500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.



ЗІ

а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося? "Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты""По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли?якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх?а з математикою у вас як? двієчка?500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.ЗІа взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?

И еще какие манипуляции!

1. Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями . Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи

2. Банкет длился три дня, предоплата сразу, стройеда по факту из расчета реального кол-ва присутствующих. Вряд-ли их кормили вчерашней-позавчерашней "щебенкой".







3. И что это за конференция такая? Сколько она длилась - ежедневно от заката до рассвета или все же несколько часов?

Frant написав: Московити ненавидять В,ятровича.

І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції. Московити ненавидять В,ятровича.І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції.

Не знаю, как там те "московити", но 73% украинцев точно его презирают. И еще какие манипуляции!1. Провиант был приобретен у. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи2. Банкет длился три дня, предоплата сразу, стройеда по факту из расчета реального кол-ва присутствующих. Вряд-ли их кормили вчерашней-позавчерашней "щебенкой".3. И что это за конференция такая? Сколько она длилась - ежедневно от заката до рассвета или все же несколько часов?Не знаю, как там те "московити", но 73% украинцев точно его презирают. Аlександр Повідомлень: 3336 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4676467746784679 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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