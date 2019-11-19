Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета. Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле. Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке
Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка. Неожідаль? Казки є у всіх народів, на те вони і казки. Все, що не підтверджує наука (експеримент), є казками. Мені добре, бо я роблю те, що хочу.
shapo написав:На этих еврейских сказках построена религия выросшая 2000 лет назад из еврейской секты лже-пророка Иешуа из Назарета. Ты как щирый украинец наверняка ходишь в одно из ее восточных отделений которое Петруха шоколадный недавно пытался перерегистрировать в Стамбуле. Если бы тебе было и вправду хорошо, то ты вряд ли бы сидел безвылазно на этой абсолютно непродуктивной ветке
Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка. Неожідаль? Казки є у всіх народів, на те вони і казки. Все, що не підтверджує наука (експеримент), є казками. Мені добре, бо я роблю те, що хочу.
Так ты атеист? Значит, не украинец бо нехристь
Знову іудей розпалює міжнаціональну ворожнечу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал.
Против местного - ДА. Своего ничуть. Опыт общения с этническими евреями убедил меня,что их присутствие в любом деле (даже в пьянке - есть сдерживающее начало) всегда полезно для любого дела. Особенно такого, где требуется расчет или хотя бы минимальная аналитика.
Я имел ввиду не Ваше личное окружение, а весь нынешний российский социум.
И? В российском социуме (бизнес/культура/искусство/наука) огромное количество еврее (хотя их общее число в РФ сейчас втрое меньше, чем 30 лет назад). Их почти нет в во власти (хотя как сказать - достаточно упомянуть г-на Кириенко/Израителя по папе, сенатора Слуцкого или Ротенбергов), и совсем нет в армии и госбезопасности - И ПОСЛЕДНЕЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Аlександр написав:Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.
"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты" "По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"
ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли? якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх? а з математикою у вас як? двієчка? 500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.
ЗІ а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?
И еще какие манипуляции! 1. Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи 2. Банкет длился три дня, предоплата сразу, стройеда по факту из расчета реального кол-ва присутствующих. Вряд-ли их кормили вчерашней-позавчерашней "щебенкой".
3. И что это за конференция такая? Сколько она длилась - ежедневно от заката до рассвета или все же несколько часов?
Frant написав:Московити ненавидять В,ятровича. І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції.
Не знаю, как там те "московити", но 73% украинцев точно его презирают.