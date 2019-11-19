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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4676467746784679
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:22

  Frant написав:Який уротський народець живе поруч з нами!
Прямі наслідники монголо-татарської орди!

"Росіяни угробили українські судна, познімали навіть унітази"

https://uainfo.org/blognews/1574253235- ... itazi.html

Так в Криму вони так само робили, можна вже й звикнути, до поведінки "братків".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:26

  detroytred написав:Puente
Без проблем.
Можете считать русскоговорящих украинцев хоть баобабами))
Считать (думать) можете, что угодно.

Ну а если не хотите оскорбить (в смысле обидеть), то сразу разъясняйте свою думку))

Только если человек увидит, что Вам побоку его комфорт, то и отношение к Вам у него будет соответствующее. Будет считать Вас кем-то.

Принцип взаимоуважения зникне))

А оно может всем в одном окопчике сидеть...
В котором мова действительно становится нi до чого.

От Вам нейметься .
Тоді самі поясніть - як Ви це розумієте - "російськомовний українець" . І чим він відрізняється від російськомовного росіянина чи російськомовного білоруса .
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:35

  shapo написав:
  Волгарь написав:
  shapo написав:Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал.

Против местного - ДА. Своего ничуть. Опыт общения с этническими евреями убедил меня,что их присутствие в любом деле (даже в пьянке - есть сдерживающее начало) всегда полезно для любого дела. Особенно такого, где требуется расчет или хотя бы минимальная аналитика.


Я имел ввиду не Ваше личное окружение, а весь нынешний российский социум.

И? В российском социуме (бизнес/культура/искусство/наука) огромное количество еврее (хотя их общее число в РФ сейчас втрое меньше, чем 30 лет назад). Их почти нет в во власти (хотя как сказать - достаточно упомянуть
г-на Кириенко/Израителя по папе, сенатора Слуцкого или Ротенбергов), и совсем нет в армии и госбезопасности - И ПОСЛЕДНЕЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:35

  mephala написав:
  Аlександр написав:Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.

"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты"
"По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"

ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли?
якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх?
а з математикою у вас як? двієчка?
500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.

ЗІ
а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?

И еще какие манипуляции!
1. Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи :roll:
2. Банкет длился три дня, предоплата сразу, стройеда по факту из расчета реального кол-ва присутствующих. Вряд-ли их кормили вчерашней-позавчерашней "щебенкой".

Зображення

3. И что это за конференция такая? Сколько она длилась - ежедневно от заката до рассвета или все же несколько часов?
  Frant написав:Московити ненавидять В,ятровича.
І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції.

Не знаю, как там те "московити", но 73% украинцев точно его презирают.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:51

  lapay написав:..
Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка..

Допустим так. Вы так и не ответили Шапо, откуда тогда, спрашивается, Армовир появился?
Нэвжэж для тупого верующего лохтората?
Там и так вся конструкция шаталась: армия - воруем; на мови в семье ПАПы никто не общается; виру замутили днепропетровские братки.
Еще и Лэпэн кирзовым сапогом втаптывает в г..рязь образ светлоликого.
На кого працуете, Лепэн? только не надо глупостей, вроде - на Родину, на Украину! :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:00

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Допустим так. Вы так и не ответили Шапо, откуда тогда, спрашивается, Армовир появился?
Нэвжэж для тупого верующего лохтората?
Там и так вся конструкция шаталась: армия - воруем; на мови в семье ПАПы никто не общается; виру замутили днепропетровские братки.

Мене про Армовір ніхто нічого не питав. Не подобається Армовір - є Путінприйди, чи Веснаприйдесаджатибудемо, чи боголикийЗеленський, чи ще якась хрінь - на кожну тварь своя духовна пара. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:02

Puente
Украинец, использующий в быту русский язык.
Белорус, использующий в быту русский язык.
Россиянин, использующий в быту русский язык.

Использующий и не более..
Связь с другими элементами весьма призрачна.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:29

  Аlександр написав:Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи

а я купляю сири в магазині який зареєстрований як продаж одягу.
і що?
сир від того гірший? чи я їм одяг? :lol:

а щоб вумнічати з приводу багато це чи мало 400 грн на одну особу то самі організуйте конференцію та нагодуйте учасників під час декількох перерв протягом трьоденних багатогодинних конференцій.
скільки там коштує чайку з бутером перегризти в кафе не нагадаєте?
або кофе з пироженком?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:51

  Аlександр написав:
  mephala написав:
  Аlександр написав:Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.

"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты"
"По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"

ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли?
якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх?
а з математикою у вас як? двієчка?
500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.

ЗІ
а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?

И еще какие манипуляции!
1. Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи :roll:
2. Банкет длился три дня, предоплата сразу, стройеда по факту из расчета реального кол-ва присутствующих. Вряд-ли их кормили вчерашней-позавчерашней "щебенкой".

Зображення

3. И что это за конференция такая? Сколько она длилась - ежедневно от заката до рассвета или все же несколько часов?
  Frant написав:Московити ненавидять В,ятровича.
І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції.

Не знаю, как там те "московити", но 73% украинцев точно его презирают.


А ти з Ольгіно пишеш нам? Чи напряму з Кремля?

Звідки взятий фотоскан "розкішного піру"???
З пальця висмоктаний?
Сам хоч розумієш, що в ньому написано?
"Чай, вода мінеральна, курячий рулет, пиріжки" - звичайна їжа на конференціях.

Московитська пропаганда - ще брехливіша, ніж геббельсівська!

Зараз з 73% відсотків громадян, які прийшли на вибори і прогаласували за клоуна і зеКоманду, половина - вже мовчить))) Їм соромно за слуг уро*ду, за скандали з повіями і конвертами з грошима у Верховній Раді, за кнопкодавство, за земельну реформу, за майбутнє скорочення вчителів, за здачу українських територій, за потурання інтересам Коломойського і Фірташа.

https://censor.net.ua/ua/news/3160835/d ... yaboshapka
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 лис, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:00

Рускій язик як головний символ "русского міра"

  detroytred написав:Puente
Украинец, использующий в быту русский язык.
Белорус, использующий в быту русский язык.
Россиянин, использующий в быту русский язык.

Использующий и не более..
Связь с другими элементами весьма призрачна.

Брехня!
Типова брехня і маніпуляція!

Серед тих громадян України, які воюють н атеренах ОРДЛО проти неї з зброєю в руках, за гроші Російської Федерації і під керівництвом Генштабу РФ - практично немає україномовних! :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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