Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Вы явно идете против местного, да и своего мейнстрима, не ожидал.
Против местного - ДА. Своего ничуть. Опыт общения с этническими евреями убедил меня,что их присутствие в любом деле (даже в пьянке - есть сдерживающее начало) всегда полезно для любого дела. Особенно такого, где требуется расчет или хотя бы минимальная аналитика.
Я имел ввиду не Ваше личное окружение, а весь нынешний российский социум.
И? В российском социуме (бизнес/культура/искусство/наука) огромное количество еврее (хотя их общее число в РФ сейчас втрое меньше, чем 30 лет назад). Их почти нет в во власти (хотя как сказать - достаточно упомянуть г-на Кириенко/Израителя по папе, сенатора Слуцкого или Ротенбергов), и совсем нет в армии и госбезопасности - И ПОСЛЕДНЕЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Аlександр написав:Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.
"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты" "По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"
ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли? якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх? а з математикою у вас як? двієчка? 500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.
ЗІ а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?
И еще какие манипуляции! 1. Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи 2. Банкет длился три дня, предоплата сразу, стройеда по факту из расчета реального кол-ва присутствующих. Вряд-ли их кормили вчерашней-позавчерашней "щебенкой".
3. И что это за конференция такая? Сколько она длилась - ежедневно от заката до рассвета или все же несколько часов?
Frant написав:Московити ненавидять В,ятровича. І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції.
Не знаю, как там те "московити", но 73% украинцев точно его презирают.
lapay написав:.. Так для мене християнство, як і комунізм, теж єврейська казочка..
Допустим так. Вы так и не ответили Шапо, откуда тогда, спрашивается, Армовир появился? Нэвжэж для тупого верующего лохтората? Там и так вся конструкция шаталась: армия - воруем; на мови в семье ПАПы никто не общается; виру замутили днепропетровские братки. Еще и Лэпэн кирзовым сапогом втаптывает в г..рязь образ светлоликого. На кого працуете, Лепэн? только не надо глупостей, вроде - на Родину, на Украину!
sequence написав:Допустим так. Вы так и не ответили Шапо, откуда тогда, спрашивается, Армовир появился? Нэвжэж для тупого верующего лохтората? Там и так вся конструкция шаталась: армия - воруем; на мови в семье ПАПы никто не общается; виру замутили днепропетровские братки.
Мене про Армовір ніхто нічого не питав. Не подобається Армовір - є Путінприйди, чи Веснаприйдесаджатибудемо, чи боголикийЗеленський, чи ще якась хрінь - на кожну тварь своя духовна пара.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Аlександр написав:Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи
а я купляю сири в магазині який зареєстрований як продаж одягу. і що? сир від того гірший? чи я їм одяг?
а щоб вумнічати з приводу багато це чи мало 400 грн на одну особу то самі організуйте конференцію та нагодуйте учасників під час декількох перерв протягом трьоденних багатогодинних конференцій. скільки там коштує чайку з бутером перегризти в кафе не нагадаєте? або кофе з пироженком?
Аlександр написав:Знатно вятрчмович устроил банкет в память о Голодоморе.
"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты" "По словам Бужанского, банкерт обошелся почти в полмиллиона гривен"
ви шановний колинебудь ресторан або кафешку замовляли? якщо половина ваших гостей не прийде - вам повернуть кошти якщо продукти вже закуплені на всіх? а з математикою у вас як? двієчка? 500К на 400 осіб. тобто 1250 грн на одну людину. три дні конференція. тобто на один день на одного учасника 400 грн. оце банкетували. мабуть не інакше як з мішленівського ресторану замовляли.
ЗІ а взагалі ви дивлюся полюбляєте маніпуляції. з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?
И еще какие манипуляции! 1. Провиант был приобретен у строительной компании с оффшорными корнями. Интересно, что они там грызли - песок, бетон, щебенку, кирпичи 2. Банкет длился три дня, предоплата сразу, стройеда по факту из расчета реального кол-ва присутствующих. Вряд-ли их кормили вчерашней-позавчерашней "щебенкой".
3. И что это за конференция такая? Сколько она длилась - ежедневно от заката до рассвета или все же несколько часов?
Frant написав:Московити ненавидять В,ятровича. І тому застосовують проти нього свою улюблену зброю - брехню та маніпуляції.
Не знаю, как там те "московити", но 73% украинцев точно его презирают.
А ти з Ольгіно пишеш нам? Чи напряму з Кремля?
Звідки взятий фотоскан "розкішного піру"??? З пальця висмоктаний? Сам хоч розумієш, що в ньому написано? "Чай, вода мінеральна, курячий рулет, пиріжки" - звичайна їжа на конференціях.
Московитська пропаганда - ще брехливіша, ніж геббельсівська!
Зараз з 73% відсотків громадян, які прийшли на вибори і прогаласували за клоуна і зеКоманду, половина - вже мовчить))) Їм соромно за слуг уро*ду, за скандали з повіями і конвертами з грошима у Верховній Раді, за кнопкодавство, за земельну реформу, за майбутнє скорочення вчителів, за здачу українських територій, за потурання інтересам Коломойського і Фірташа.