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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4678467946804681>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:16

  Puente написав:
  detroytred написав:Puente
Без проблем.
Можете считать русскоговорящих украинцев хоть баобабами))
Считать (думать) можете, что угодно.

Ну а если не хотите оскорбить (в смысле обидеть), то сразу разъясняйте свою думку))

Только если человек увидит, что Вам побоку его комфорт, то и отношение к Вам у него будет соответствующее. Будет считать Вас кем-то.

Принцип взаимоуважения зникне))

А оно может всем в одном окопчике сидеть...
В котором мова действительно становится нi до чого.

От Вам нейметься .
Тоді самі поясніть - як Ви це розумієте - "російськомовний українець" . І чим він відрізняється від російськомовного росіянина чи російськомовного білоруса .

А есть еще бельгийцы франкоговорящие ( franstalige) или нидерландскоговорящие (nederlandsetalige), а еще - канадцы ... , швейцарцы ... , и т д.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:27

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Звідки взятий фотоскан "розкішного піру"???
З пальця висмоктаний?
Сам хоч розумієш, що в ньому написано?
"Чай, вода мінеральна, курячий рулет, пиріжки" - звичайна їжа на конференціях.

2 минуты поиска в Инете (https://www.google.com.ua/imghp?hl=ru) и результат:
- https://uapress.info/uk/news/show/175281
- https://news.pn/ru/criminal/226681
- https://echo-ua.media/buzhanskij-vyatro ... olodomora/
Чисто российские сайты!

P.S.
Чай - 200 грн.
Вода минеральная - 200 грн.
Неплохие цены!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:32

  detroytred написав:Puente
Украинец, использующий в быту русский язык.
Белорус, использующий в быту русский язык.
Россиянин, использующий в быту русский язык.

Использующий и не более..


Более.
На нём его мамка и папка говорили.
Родной он для них, понимаете?
И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.
Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой нет :shock:
katso
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:39

  detroytred написав:Перес
Проблема в том, что ну не знаем мы, что хочет реально ЗЕ и Ко.
Не знаем.

Но судя по интервью того же Арахамии, Милованова -- особых причин сдавать Украину пуйлу у них нет.
Зачем им это?
Уж они-то никоим боком даже не малейшие сторонники рашки и рашмира.


Другое дело разве что конспирология -- Штаты, Европа решили сдать Украину.
Но это с потолка))


Кстати, если бы ЗЕ хотел сдачи Украины и интересов, то уж Коболева-то убрал бы...
(правда, не знаю имеет ли он с Гончаруком на это право).
Можливо в них є прозорі наміри, але мені здається хлопці зараз заробляють гроші, натворять лиха і потікають, хто в Америку, хто в Ізраїль, або в РФ, вони далі носа свого нічого не бачать.
Стратегію будують наче ми не воююча країна, ворог всіляко буде намагатися нав"язати свою гру по окупації України і послаблювати її. Ось що дивно, або зрадники до Влади прийшли, або непрофесійні.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:47

  detroytred написав:Puente
Украинец, использующий в быту русский язык.
Белорус, использующий в быту русский язык.
Россиянин, использующий в быту русский язык.

Использующий и не более..
Связь с другими элементами весьма призрачна.

Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:49

  yanyura написав:
P.S.
Чай - 200 грн.
Вода минеральная - 200 грн.
Неплохие цены!


Тож граммы.
Или без разницы?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:54

  mephala написав:а щоб вумнічати з приводу багато це чи мало 400 грн на одну особу то самі організуйте конференцію та нагодуйте учасників під час декількох перерв протягом трьоденних багатогодинних конференцій.
скільки там коштує чайку з бутером перегризти в кафе не нагадаєте?
або кофе з пироженком?

В реальности около 1000 грн. / день, т. к. присутствующих было меньше половины. Оплата была из расчета на 400 чел., оказалось меньше 200.
  Frant написав:А ти з Ольгіно пишеш нам? Чи напряму з Кремля?

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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:56

Re: Політичні дискусії

  katso написав:Родной он для них, понимаете?
И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.
Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не

Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:01

  Aps написав:
  yanyura написав:
P.S.
Чай - 200 грн.
Вода минеральная - 200 грн.
Неплохие цены!


Тож граммы.
Или без разницы?

Действительно, граммы, не обратил внимания.
Спасибо за уточнение.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:02

lapay Еще не скоро. Тут не вода камень точит, а камни летят в огороды.
Жлобы с января 20го блочат просмотр спутниковых каналов. Мову блокируют, зато свинособаки вещают ПОЧТИ в открытую. Нормально? Покрытие Т2 - это гуано , не в каждой точке оно есть. А спутник хош на поляне ставь и смотри.
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