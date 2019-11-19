Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Puente Украинец, использующий в быту русский язык. Белорус, использующий в быту русский язык. Россиянин, использующий в быту русский язык.
Использующий и не более..
Более. На нём его мамка и папка говорили. Родной он для них, понимаете? И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано. Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой нет
detroytred написав:Перес Проблема в том, что ну не знаем мы, что хочет реально ЗЕ и Ко. Не знаем.
Но судя по интервью того же Арахамии, Милованова -- особых причин сдавать Украину пуйлу у них нет. Зачем им это? Уж они-то никоим боком даже не малейшие сторонники рашки и рашмира.
Другое дело разве что конспирология -- Штаты, Европа решили сдать Украину. Но это с потолка))
Кстати, если бы ЗЕ хотел сдачи Украины и интересов, то уж Коболева-то убрал бы... (правда, не знаю имеет ли он с Гончаруком на это право).
Можливо в них є прозорі наміри, але мені здається хлопці зараз заробляють гроші, натворять лиха і потікають, хто в Америку, хто в Ізраїль, або в РФ, вони далі носа свого нічого не бачать. Стратегію будують наче ми не воююча країна, ворог всіляко буде намагатися нав"язати свою гру по окупації України і послаблювати її. Ось що дивно, або зрадники до Влади прийшли, або непрофесійні.
mephala написав:а щоб вумнічати з приводу багато це чи мало 400 грн на одну особу то самі організуйте конференцію та нагодуйте учасників під час декількох перерв протягом трьоденних багатогодинних конференцій. скільки там коштує чайку з бутером перегризти в кафе не нагадаєте? або кофе з пироженком?
В реальности около 1000 грн. / день, т. к. присутствующих было меньше половины. Оплата была из расчета на 400 чел., оказалось меньше 200.
Frant написав:А ти з Ольгіно пишеш нам? Чи напряму з Кремля?
katso написав:Родной он для них, понимаете? И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано. Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не
Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay Еще не скоро. Тут не вода камень точит, а камни летят в огороды. Жлобы с января 20го блочат просмотр спутниковых каналов. Мову блокируют, зато свинособаки вещают ПОЧТИ в открытую. Нормально? Покрытие Т2 - это гуано , не в каждой точке оно есть. А спутник хош на поляне ставь и смотри.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!