Додано: Сер 20 лис, 2019 17:32

detroytred написав: Puente

Украинец, использующий в быту русский язык.

Белорус, использующий в быту русский язык.

Россиянин, использующий в быту русский язык.



Использующий и не более..

PuenteУкраинец, использующий в быту русский язык.Белорус, использующий в быту русский язык.Россиянин, использующий в быту русский язык.Использующий и не более..

Более.На нём его мамка и папка говорили.Родной он для них, понимаете?И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой нет