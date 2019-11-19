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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:06
lapay написав:Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:11
freeze написав:
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
События "2 Мая" показали , что иллюзия есть русськ1й м1р. Можно говорить на любом языке, даже албанском .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:13
Goodman написав: freeze написав:
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
События "2 Мая" показали , что иллюзия есть русськ1й м1р. Можно говорить на любом языке, даже албанском .
Я про это же.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:15
Один из слуг народа сегодня после нахождения педофила в рядах:
Коллеги, а можно зашквариваться помедленне? Я просто не успеваю следить за нашим падением.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38
lapay написав: katso написав:
Родной он для них, понимаете?
И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.
Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не
Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
Вообще-то, украинцы - это империеобразующая нация! Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское государство, СССР. Начало русской истории, культуре и языку дали украинцы. Они же (в смысле, мы же) ее наполнили на добрую половину в последующие 1000 лет.
Твоя пораженческая риторика - это результат образования по книгам ревизионистов, манкуртов и грантоедов. На всякий случай напомню, что современная Украина - это государство в составе 25-и, а не 3-х, территориальных субъектов
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