RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4678467946804681
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:06

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.


Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13571
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5542 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:11

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.


События "2 Мая" показали , что иллюзия есть русськ1й м1р. Можно говорить на любом языке, даже албанском .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3155
З нами з: 23.11.14
Подякував: 616 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:13

Re: Політичні дискусії

Goodman написав:
  freeze написав:Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.


События "2 Мая" показали , что иллюзия есть русськ1й м1р. Можно говорить на любом языке, даже албанском .


Я про это же.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13571
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5542 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:15

Re: Політичні дискусії

Один из слуг народа сегодня после нахождения педофила в рядах:

Коллеги, а можно зашквариваться помедленне? Я просто не успеваю следить за нашим падением.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13571
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5542 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38

  lapay написав:
  katso написав:Родной он для них, понимаете?
И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.
Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не

Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.


Украинцы - это империеобразующая нация! Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское государство, СССР. Начало русской истории, культуре и языку дали украинцы. Они же (в смысле, мы же) ее наполнили на добрую половину в последующие 1000 лет.

Твоя пораженческая риторика - это результат образования по книгам ревизионистов, манкуртов и грантоедов. На всякий случай напомню, что современная Украина - это государство в составе 25-и, а не 3-х, территориальных субъектов
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4169
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 4678467946804681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16623)
20.11.2019 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.