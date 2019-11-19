|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:06
lapay написав:Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13575
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 5542 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:11
freeze написав:
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
События "2 Мая" показали , что иллюзия есть русськ1й м1р. Можно говорить на любом языке, даже албанском .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3161
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:13
Goodman написав: freeze написав:
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
События "2 Мая" показали , что иллюзия есть русськ1й м1р. Можно говорить на любом языке, даже албанском .
Я про это же.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13575
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 5542 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:15
Один из слуг народа сегодня после нахождения педофила в рядах:
Коллеги, а можно зашквариваться помедленне? Я просто не успеваю следить за нашим падением.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13575
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 5542 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38
lapay написав: katso написав:
Родной он для них, понимаете?
И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.
Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не
Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
Вообще-то, украинцы - это самая настоящая империеобразующая нация! Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское государство, СССР. Начало русской истории, культуре и языку дали украинцы. Они же (в смысле, мы же) ее наполнили на добрую половину в последующие 1000 лет.
Твоя пораженческая риторика - это результат образования по книгам ревизионистов, манкуртов и грантоедов. На всякий случай напомню, что современная Украина - это государство в составе 25-и, а не 3-х, территориальных субъектов
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4171
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 1912 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:05
Аlександр написав: mephala написав:
а щоб вумнічати з приводу багато це чи мало 400 грн на одну особу то самі організуйте конференцію та нагодуйте учасників під час декількох перерв протягом трьоденних багатогодинних конференцій.
скільки там коштує чайку з бутером перегризти в кафе не нагадаєте?
або кофе з пироженком?
В реальности около 1000 грн. / день, т. к. присутствующих было меньше половины. Оплата была из расчета на 400 чел., оказалось меньше 200.
ще раз.
ви бачили контракт де вказано що оплата по факту поданих замовлень меню учасниками конференції чи за всіх 400 і не хвилює скільки їх буде по факту?
ви обрахували скільки потрібно грошей згідно знайденого вами меню в інтернеті?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5927
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:11
mephala написав: Аlександр написав:
В реальности около 1000 грн. / день, т. к. присутствующих было меньше половины. Оплата была из расчета на 400 чел., оказалось меньше 200.
ще раз.
ви бачили контракт де вказано що оплата по факту поданих замовлень меню учасниками конференції?
ви обрахували скільки потрібно грошей згідно знайденого вами меню в інтернеті?
Все равно странно отмечать годовщину Голодомора фуршетами многочисленных ртов.
Могли бы для полного вхождения в тему и реконструкции и поголодать три дня на этой конференции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13575
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 5542 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:13
mephala написав: Аlександр написав: mephala написав:
а щоб вумнічати з приводу багато це чи мало 400 грн на одну особу то самі організуйте конференцію та нагодуйте учасників під час декількох перерв протягом трьоденних багатогодинних конференцій.
скільки там коштує чайку з бутером перегризти в кафе не нагадаєте?
або кофе з пироженком?
В реальности около 1000 грн. / день, т. к. присутствующих было меньше половины. Оплата была из расчета на 400 чел., оказалось меньше 200.
ще раз.
ви бачили контракт де вказано що оплата по факту поданих замовлень меню учасниками конференції чи за всіх 400 і не хвилює скільки їх буде по факту?
ви обрахували скільки потрібно грошей згідно знайденого вами меню в інтернеті?
500 000 грн. было заплачено из расчета 400 человек.
В реальности было меньше 200.
Куды съелись 300 000 грн.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3338
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:17
freeze написав:
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
Зараз повно прикладів, коли дід з бабою російськомовні, а онуки україномовні, навіть батьки і діти.
За Схід не можу сказати, але не думаю що всі 100% російськомовні. Навіть хазяйка, у якої знімали квартиру біля сумнозвісного будинку профспілок, була україномовна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:18
zРадио написав:
Вообще-то, украинцы - это самая настоящая империеобразующая нация! Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское государство, СССР. Начало русской истории, культуре и языку дали украинцы. Они же (в смысле, мы же) ее наполнили на добрую половину в последующие 1000 лет.
Твоя пораженческая риторика - это результат образования по книгам ревизионистов, манкуртов и грантоедов. На всякий случай напомню, что современная Украина - это государство в составе 25-и, а не 3-х, территориальных субъектов
Так нафіга нам польска чи московсько-болгарська мови? В нас є своя, імперська.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|