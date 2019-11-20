Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Вообще-то, украинцы - это самая настоящая империеобразующая нация! Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское государство, СССР. Начало русской истории, культуре и языку дали украинцы. Они же (в смысле, мы же) ее наполнили на добрую половину в последующие 1000 лет.
Твоя пораженческая риторика - это результат образования по книгам ревизионистов, манкуртов и грантоедов. На всякий случай напомню, что современная Украина - это государство в составе 25-и, а не 3-х, территориальных субъектов
Так нафіга нам польска чи московсько-болгарська мови? В нас є своя, імперська.
И снова таки, свой - это о какой части Украины ты говоришь? Для Одессы, например, украинский никогда не был родным. Искусственной русификаци там не происходило, поскольку не было естественной украинизации (за исключением последних 100 лет в составе УССР и суверенной Украины).
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 лис, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
6 жовтня 2010 Як відомо, раніше тодішній президент Віктор Ющенко на прес-конференції оприлюднив матеріали кримінальної справи стосовно Ляшка.
"Ляшко Олег Валерійович - людина тричі судима... Це головний розпорядник бюджетних коштів у Чернігівській області на сьогодні, у якого відсидка, конфіскація майна, ну по повній програмі все", - заявляв він.
"Трижды судимый" (по словам Ющенко), трижды депутат, о Порошенко
2015/09/18 ... Олег Ляшко делает паузу и набирает побольше воздуха.
– Я не видел более циничного, лживого и непорядочного человека, чем Петр Алексеевич Порошенко. Это классический пример украинского политика: лживый, подлый, циничный, ненадежный. Это просто кошмар. Как президент воюющей страны может вести бизнес в России? Это нонсенс! Я его спрашиваю: вы чего Липецкую фабрику никак не продадите? Он отвечает, что нет покупателей. Так отдай ее бесплатно тому Путину, зачем она тебе нужна?! Ну как же, говорит, – я туда 600 миллионов вложил. То есть деньги для него на первом месте, он не понимает, что из денег, которые он платит в бюджет РФ, финансируется армия, которая оккупировала Украину! ... – Вы практически обвиняете Порошенко в предательстве. Зачем ему это?
– Во-первых, он слабый, – с удовольствием поясняет Олег Ляшко. – А во-вторых, у него на первом плане всегда свой бизнес. Это циничный барыга, который по воле судьбы в это историческое время пришел к президентству. Но все равно остался бизнесменом, для которого самое важное – это свои деньги, свой бизнес, свои вопросы, а не судьба страны.
– А как вы относитесь к мнению, что это игра Порошенко на международной арене: Украина, мол, все свои обязательства по Минску выполняет, поэтому пусть мир давит на Россию?
– Да, это они так рассказывают. Нам Порошенко это тоже объяснял, когда пытался уговорить голосовать за Конституцию на разных закрытых и открытых совещаниях. Говорил, что это обман, что мы должны обдурить русских, а реально никаких полномочий и особого статуса не будет
Аlександр написав:500 000 грн. было заплачено из расчета 400 человек. В реальности было меньше 200. Куды съелись 300 000 грн.
це просто капець якийсь. на пальцях для селян. у вас весілля. ви запросили 100 гостей і заплатили за банкет 100 тис. грн. по факту прийшло 50 гостей.
то вам директор ресторану поверне 50 тис. грн.? чи скаже - ось вам контейнери і забирайте лишнє з собою?
ви не бачили угоди згідно якої було проведено організацію фуршетів а вже понесли що Вятрович нажився та нажрався в цій конференції. а окрім угоди є ще оплата. десь в інеті виклали скільки реально було перераховано коштів за організацію фуршетів? угода може бути і на мільойон але виконана на меншу суму в залежності від умов прописаних в ньому.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 20 лис, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Все равно странно отмечать годовщину Голодомора фуршетами многочисленных ртов. Могли бы для полного вхождения в тему и реконструкции и поголодать три дня на этой конференции.
а в день поминання жерт Бабиного яру - його теж потрібно повторити? для входження в тему як то ви кажете.
mephala написав:
freeze написав:Все равно странно отмечать годовщину Голодомора фуршетами многочисленных ртов. Могли бы для полного вхождения в тему и реконструкции и поголодать три дня на этой конференции.
а в день поминання жерт Бабиного яру - його теж потрібно повторити? для входження в тему як то ви кажете.
Похавать над обрывом, куда скидывали жертв, тоже будет не комильфо. Янукович вон на параде кушал леденцы, и где теперь тот Янукович ?
а при чому тут їсти над Бабиним яром? ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи. то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти. з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?