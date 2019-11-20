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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4680468146824683>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:21

Ітогі подвєдьом. 2019-11-20

Ітогі подвєдьом. 2019-11-20

1) Сняли даже розетки и унитазы: командующий ВМС рассказал, как россияне "угробили" захваченные украинские катера (видео)
Вот такой жест "доброй" воли от РФ

Возвращенные Украине корабли ВМС прибыли в Очаков (видео)

2) Подполковник армии США Виндман заявил, что Данилюк трижды предлагал ему возглавить Минобороны Украины

"Это была шутка": Данилюк вспомнил, как предлагал Виндману возглавить Минобороны

Ну просто Квартал"95 на выезде.

3) ГБР обнародовало полный перечень производств, в которых фигурирует Порошенко
Один из пунктов списка
Незаконное задержание Михеила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.

Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили из Украины

4) "Вот такие они вояки": генерал рассказал, как в украинцы в ДАПе "крошили" хваленый российский спецназ

5) Дела Порошенко, Супрун и не только: в Сеть слили записи якобы с кабинета руководства ГБР

6) Подозреваемый НАБУ Писарук вошел в состав правления Европейской Бизнес Ассоциации

7) Депутат "Слуги народа" отбывал срок в колонии за изнасилование подростка – ГПУ
Молчит что-то бубочка о чёрте.

PS. Так спешили сделать перевыборы, что понабирали всякий сброд в депутаты от СН
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, 3,14***
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, б***!
Свобода, б***!
Свобода!

(с) Король Літр

Но многие ставят в заслугу ЗЕ!, что он досрочно распустил предыдущий парламент. Так себе заслуга.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:26

  freeze написав:Все равно странно отмечать годовщину Голодомора фуршетами многочисленных ртов.
Могли бы для полного вхождения в тему и реконструкции и поголодать три дня на этой конференции.


а в день поминання жерт Бабиного яру - його теж потрібно повторити?
для входження в тему як то ви кажете.
mephala
 
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Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:39

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=eMKcGt9udfU

Яке гарне виконання, аж за душу чіпає.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:47

Перес де Куэльяр За виконання - згоден.
Но романтиков с большой дороги - осуждаю. Вовка был прав - нужно идти другим путем.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:48

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:Все равно странно отмечать годовщину Голодомора фуршетами многочисленных ртов.
Могли бы для полного вхождения в тему и реконструкции и поголодать три дня на этой конференции.


а в день поминання жерт Бабиного яру - його теж потрібно повторити?
для входження в тему як то ви кажете.


Похавать над обрывом, куда скидывали жертв, тоже будет не комильфо.
Янукович вон на параде кушал леденцы, и где теперь тот Янукович ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 20 лис, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:51

  lapay написав:
  zРадио написав:Вообще-то, украинцы - это самая настоящая империеобразующая нация! Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское государство, СССР. Начало русской истории, культуре и языку дали украинцы. Они же (в смысле, мы же) ее наполнили на добрую половину в последующие 1000 лет.

Твоя пораженческая риторика - это результат образования по книгам ревизионистов, манкуртов и грантоедов. На всякий случай напомню, что современная Украина - это государство в составе 25-и, а не 3-х, территориальных субъектов

Так нафіга нам польска чи московсько-болгарська мови? В нас є своя, імперська. :)


И снова таки, свой - это о какой части Украины ты говоришь? Для Одессы, например, украинский никогда не был родным. Искусственной русификаци там не происходило, поскольку не было естественной украинизации (за исключением последних 100 лет в составе УССР и суверенной Украины).
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 лис, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:51

Из недавней истории Украины.

6 жовтня 2010
Як відомо, раніше тодішній президент Віктор Ющенко на прес-конференції оприлюднив матеріали кримінальної справи стосовно Ляшка.

"Ляшко Олег Валерійович - людина тричі судима... Це головний розпорядник бюджетних коштів у Чернігівській області на сьогодні, у якого відсидка, конфіскація майна, ну по повній програмі все", - заявляв він.

https://www.pravda.com.ua/news/2010/10/6/5449558/
На фото Ющенко показывает страницы из уголовного дела Ляшко.

"Трижды судимый" (по словам Ющенко), трижды депутат, о Порошенко
2015/09/18
...
Олег Ляшко делает паузу и набирает побольше воздуха.

Я не видел более циничного, лживого и непорядочного человека, чем Петр Алексеевич Порошенко. Это классический пример украинского политика: лживый, подлый, циничный, ненадежный. Это просто кошмар. Как президент воюющей страны может вести бизнес в России? Это нонсенс! Я его спрашиваю: вы чего Липецкую фабрику никак не продадите? Он отвечает, что нет покупателей. Так отдай ее бесплатно тому Путину, зачем она тебе нужна?! Ну как же, говорит, – я туда 600 миллионов вложил. То есть деньги для него на первом месте, он не понимает, что из денег, которые он платит в бюджет РФ, финансируется армия, которая оккупировала Украину!
...
– Вы практически обвиняете Порошенко в предательстве. Зачем ему это?

Во-первых, он слабый, – с удовольствием поясняет Олег Ляшко. – А во-вторых, у него на первом плане всегда свой бизнес. Это циничный барыга, который по воле судьбы в это историческое время пришел к президентству. Но все равно остался бизнесменом, для которого самое важное – это свои деньги, свой бизнес, свои вопросы, а не судьба страны.

– А как вы относитесь к мнению, что это игра Порошенко на международной арене: Украина, мол, все свои обязательства по Минску выполняет, поэтому пусть мир давит на Россию?

– Да, это они так рассказывают. Нам Порошенко это тоже объяснял, когда пытался уговорить голосовать за Конституцию на разных закрытых и открытых совещаниях. Говорил, что это обман, что мы должны обдурить русских, а реально никаких полномочий и особого статуса не будет

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7081809/
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:53

  Аlександр написав:500 000 грн. было заплачено из расчета 400 человек.
В реальности было меньше 200.
Куды съелись 300 000 грн. :roll:


це просто капець якийсь.
на пальцях для селян.
у вас весілля.
ви запросили 100 гостей і заплатили за банкет 100 тис. грн.
по факту прийшло 50 гостей.

то вам директор ресторану поверне 50 тис. грн.?
чи скаже - ось вам контейнери і забирайте лишнє з собою?

ви не бачили угоди згідно якої було проведено організацію фуршетів а вже понесли що Вятрович нажився та нажрався в цій конференції. а окрім угоди є ще оплата. десь в інеті виклали скільки реально було перераховано коштів за організацію фуршетів?
угода може бути і на мільойон але виконана на меншу суму в залежності від умов прописаних в ньому.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 20 лис, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:56

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:Все равно странно отмечать годовщину Голодомора фуршетами многочисленных ртов.
Могли бы для полного вхождения в тему и реконструкции и поголодать три дня на этой конференции.


а в день поминання жерт Бабиного яру - його теж потрібно повторити?
для входження в тему як то ви кажете.


mephala написав:
  freeze написав:Все равно странно отмечать годовщину Голодомора фуршетами многочисленных ртов.
Могли бы для полного вхождения в тему и реконструкции и поголодать три дня на этой конференции.


а в день поминання жерт Бабиного яру - його теж потрібно повторити?
для входження в тему як то ви кажете.


Похавать над обрывом, куда скидывали жертв, тоже будет не комильфо.
Янукович вон на параде кушал леденцы, и где теперь тот Янукович ?

а при чому тут їсти над Бабиним яром?
ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи.
то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти.
з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?
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