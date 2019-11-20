2015/09/18

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Олег Ляшко делает паузу и набирает побольше воздуха.



– Я не видел более циничного, лживого и непорядочного человека, чем Петр Алексеевич Порошенко. Это классический пример украинского политика: лживый, подлый, циничный, ненадежный. Это просто кошмар. Как президент воюющей страны может вести бизнес в России? Это нонсенс! Я его спрашиваю: вы чего Липецкую фабрику никак не продадите? Он отвечает, что нет покупателей. Так отдай ее бесплатно тому Путину, зачем она тебе нужна?! Ну как же, говорит, – я туда 600 миллионов вложил. То есть деньги для него на первом месте, он не понимает, что из денег, которые он платит в бюджет РФ, финансируется армия, которая оккупировала Украину!

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– Вы практически обвиняете Порошенко в предательстве. Зачем ему это?



– Во-первых, он слабый, – с удовольствием поясняет Олег Ляшко. – А во-вторых, у него на первом плане всегда свой бизнес. Это циничный барыга, который по воле судьбы в это историческое время пришел к президентству. Но все равно остался бизнесменом, для которого самое важное – это свои деньги, свой бизнес, свои вопросы, а не судьба страны.



– А как вы относитесь к мнению, что это игра Порошенко на международной арене: Украина, мол, все свои обязательства по Минску выполняет, поэтому пусть мир давит на Россию?



– Да, это они так рассказывают. Нам Порошенко это тоже объяснял, когда пытался уговорить голосовать за Конституцию на разных закрытых и открытых совещаниях. Говорил, что это обман, что мы должны обдурить русских, а реально никаких полномочий и особого статуса не будет