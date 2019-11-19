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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4680468146824683
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:02

Re: Політичні дискусії

mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи.
то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти.
з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?


Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.
А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:05

  freeze написав:
mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи.
то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти.
з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?


Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.
А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.

чому це я зійшов з глузду?
це ваша ідея для входження до теми відтворити стан тих подій.
так що свій глузд перевірте.
я тільки довів на більш контрастному прикладі наскільки безглузда та дурна ваша ідея.
ач як стрепенулися.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:08

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И снова таки, свой - это о какой части Украины ты говоришь? Для Одессы, например, украинский никогда не был родным. Искусственной русификаци там не происходило, поскольку не было естественной украинизации (за исключением последних 100 лет в составе УССР и суверенной Украины).

Імперії пофіг, як балакають окраїни, поступово все асимілюється державною. :)
Вже колись писав - Європа не Африка, тут корінні мови, після створення національних держав, витісняють імперські. Так що кінець московської імперії і мови неминучий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:15

  lapay написав:
  freeze написав:Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.

Зараз повно прикладів, коли дід з бабою російськомовні, а онуки україномовні, навіть батьки і діти.
За Схід не можу сказати, але не думаю що всі 100% російськомовні. Навіть хазяйка, у якої знімали квартиру біля сумнозвісного будинку профспілок, була україномовна.


Поколение Z уже абсолютно точно более украиноговорящее, чем миллениалы.

Но если отталкиваться не от интересов государства, а от интересов людей, то есть ли в этом преимущества? budivelnik вчера пафосно выступал, что "люди для государства" - это московский подход, а "государство для людей" - европейский.

Вот я работаю в глобальной компании с американским капиталом. У нас язык внутренней переписки - русский, внешней - английский. Я на полном серьезе - молодняку с хромающим русским тяжелее, чем молодняку с хромающим украинским

Почему бизнес-язык в компании русский, а не украинский - однозначно ответить не смогу. Но точно знаю, что работающие с нами партнеры и вендоры из Китая (половина всех наших закупок) - русскоязычные, помимо китайского и английского. На украинском не говорит никто. Местные партнеры - на 90% русскоязычные.

Курица это, или яйцо - тоже ответить не смогу. Может они под нас подстраиваются, может мы под них...

В целом, я неплохо знаю наш корпоративный рынок - до сих пор у большинства украинских представительств глобальных компаний региональный центр не в Варшаве, не в Цюрихе, не в Мюнхене и не в Брюсселе. Он в Москве. Почему - очевидно, русский, являющийся региональным языком общения.

Я только "за" полноценное изучение украинского в школах. Но исключение из списка предметов русского - ошибка. Достаточно одного урока в неделю, чтобы украиноязычная молодежь имела равные шансы в карьере и бизнесе с русскоязычной. В том числе на рынках труда СНГ (это не только РФ - наши экспаты работают на высоких должностях и зарплатах в Казахстане, Беларуси, Азербайджане)
zРадио
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