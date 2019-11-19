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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4680468146824683 Додано: Сер 20 лис, 2019 20:02 Re: Політичні дискусії mephala написав: ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи.

то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти.

з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?



Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.

А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично. Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13574 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3763 раз. Подякували: 5542 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 20:05 freeze написав: mephala написав: ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи.

то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти.

з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?



Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.

А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично. Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.

чому це я зійшов з глузду?

це ваша ідея для входження до теми відтворити стан тих подій.

так що свій глузд перевірте.

я тільки довів на більш контрастному прикладі наскільки безглузда та дурна ваша ідея.

ач як стрепенулися. чому це я зійшов з глузду?це ваша ідея для входження до теми відтворити стан тих подій.так що свій глузд перевірте.я тільки довів на більш контрастному прикладі наскільки безглузда та дурна ваша ідея.ач як стрепенулися. mephala Повідомлень: 5927 З нами з: 07.04.14 Подякував: 84 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 20:08 Schmit

Повідомлень: 733 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 20:12 Re: Політичні дискусії zРадио написав: И снова таки, свой - это о какой части Украины ты говоришь? Для Одессы, например, украинский никогда не был родным. Искусственной русификаци там не происходило, поскольку не было естественной украинизации (за исключением последних 100 лет в составе УССР и суверенной Украины). И снова таки, свой - это о какой части Украины ты говоришь? Для Одессы, например, украинский никогда не был родным. Искусственной русификаци там не происходило, поскольку не было естественной украинизации (за исключением последних 100 лет в составе УССР и суверенной Украины).

Імперії пофіг, як балакають окраїни, поступово все асимілюється державною.

Вже колись писав - Європа не Африка, тут корінні мови, після створення національних держав, витісняють імперські. Так що кінець московської імперії і мови неминучий. Імперії пофіг, як балакають окраїни, поступово все асимілюється державною.Вже колись писав - Європа не Африка, тут корінні мови, після створення національних держав, витісняють імперські. Так що кінець московської імперії і мови неминучий. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8936 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 20:15 lapay написав: freeze написав: Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже. Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.

Зараз повно прикладів, коли дід з бабою російськомовні, а онуки україномовні, навіть батьки і діти.

За Схід не можу сказати, але не думаю що всі 100% російськомовні. Навіть хазяйка, у якої знімали квартиру біля сумнозвісного будинку профспілок, була україномовна. Зараз повно прикладів, коли дід з бабою російськомовні, а онуки україномовні, навіть батьки і діти.За Схід не можу сказати, але не думаю що всі 100% російськомовні. Навіть хазяйка, у якої знімали квартиру біля сумнозвісного будинку профспілок, була україномовна.



Поколение Z уже абсолютно точно более украиноговорящее, чем миллениалы.



Но если отталкиваться не от интересов государства, а от интересов людей, то есть ли в этом преимущества? budivelnik вчера пафосно выступал, что "люди для государства" - это московский подход, а "государство для людей" - европейский.



Вот я работаю в глобальной компании с американским капиталом. У нас язык внутренней переписки - русский, внешней - английский. Я на полном серьезе - молодняку с хромающим русским тяжелее, чем молодняку с хромающим украинским



Почему бизнес-язык в компании русский, а не украинский - однозначно ответить не смогу. Но точно знаю, что работающие с нами партнеры и вендоры из Китая (половина всех наших закупок) - русскоязычные, помимо китайского и английского. На украинском не говорит никто. Местные партнеры - на 90% русскоязычные.



Курица это, или яйцо - тоже ответить не смогу. Может они под нас подстраиваются, может мы под них...



В целом, я неплохо знаю наш корпоративный рынок - до сих пор у большинства украинских представительств глобальных компаний региональный центр не в Варшаве, не в Цюрихе, не в Мюнхене и не в Брюсселе. Он в Москве. Почему - очевидно, русский, являющийся региональным языком общения.



Я только "за" полноценное изучение украинского в школах. Но исключение из списка предметов русского - ошибка. Достаточно одного урока в неделю, чтобы украиноязычная молодежь имела равные шансы в карьере и бизнесе с русскоязычной. В том числе на рынках труда СНГ (это не только РФ - наши экспаты работают на высоких должностях и зарплатах в Казахстане, Беларуси, Азербайджане) Поколение Z уже абсолютно точно более украиноговорящее, чем миллениалы.Но если отталкиваться не от интересов государства, а от интересов людей, то есть ли в этом преимущества?вчера пафосно выступал, что "люди для государства" - это московский подход, а "государство для людей" - европейский.Вот я работаю в глобальной компании с американским капиталом. У нас язык внутренней переписки - русский, внешней - английский. Я на полном серьезе - молодняку с хромающим русским тяжелее, чем молодняку с хромающим украинскимПочему бизнес-язык в компании русский, а не украинский - однозначно ответить не смогу. Но точно знаю, что работающие с нами партнеры и вендоры из Китая (половина всех наших закупок) - русскоязычные, помимо китайского и английского. На украинском не говорит никто. Местные партнеры - на 90% русскоязычные.Курица это, или яйцо - тоже ответить не смогу. Может они под нас подстраиваются, может мы под них...В целом, я неплохо знаю наш корпоративный рынок - до сих пор у большинства украинских представительств глобальных компаний региональный центр не в Варшаве, не в Цюрихе, не в Мюнхене и не в Брюсселе. Он в Москве. Почему - очевидно, русский, являющийся региональным языком общения.Я только "за" полноценное изучение украинского в школах. Но исключение из списка предметов русского - ошибка. Достаточно одного урока в неделю, чтобы украиноязычная молодежь имела равные шансы в карьере и бизнесе с русскоязычной. В том числе на рынках труда СНГ (это не только РФ - наши экспаты работают на высоких должностях и зарплатах в Казахстане, Беларуси, Азербайджане) zРадио

Повідомлень: 4171 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4680468146824683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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