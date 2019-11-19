lapay написав: freeze написав:
Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
Зараз повно прикладів, коли дід з бабою російськомовні, а онуки україномовні, навіть батьки і діти.
За Схід не можу сказати, але не думаю що всі 100% російськомовні. Навіть хазяйка, у якої знімали квартиру біля сумнозвісного будинку профспілок, була україномовна.
Поколение Z уже абсолютно точно более украиноговорящее, чем миллениалы.
Но если отталкиваться не от интересов государства, а от интересов людей, то есть ли в этом преимущества? budivelnik
вчера пафосно выступал, что "люди для государства" - это московский подход, а "государство для людей" - европейский.
Вот я работаю в глобальной компании с американским капиталом. У нас язык внутренней переписки - русский, внешней - английский. Я на полном серьезе - молодняку с хромающим русским тяжелее, чем молодняку с хромающим украинским
Почему бизнес-язык в компании русский, а не украинский - однозначно ответить не смогу. Но точно знаю, что работающие с нами партнеры и вендоры из Китая (половина всех наших закупок) - русскоязычные, помимо китайского и английского. На украинском не говорит никто. Местные партнеры - на 90% русскоязычные.
Курица это, или яйцо - тоже ответить не смогу. Может они под нас подстраиваются, может мы под них...
В целом, я неплохо знаю наш корпоративный рынок - до сих пор у большинства украинских представительств глобальных компаний региональный центр не в Варшаве, не в Цюрихе, не в Мюнхене и не в Брюсселе. Он в Москве. Почему - очевидно, русский, являющийся региональным языком общения.
Я только "за" полноценное изучение украинского в школах. Но исключение из списка предметов русского - ошибка. Достаточно одного урока в неделю, чтобы украиноязычная молодежь имела равные шансы в карьере и бизнесе с русскоязычной. В том числе на рынках труда СНГ (это не только РФ - наши экспаты работают на высоких должностях и зарплатах в Казахстане, Беларуси, Азербайджане)