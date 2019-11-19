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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:02
mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи.
то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти.
з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?
Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.
А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:05
freeze написав:
mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи.
то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти.
з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?
Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли.
А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.
чому це я зійшов з глузду?
це ваша ідея для входження до теми відтворити стан тих подій.
так що свій глузд перевірте.
я тільки довів на більш контрастному прикладі наскільки безглузда та дурна ваша ідея.
ач як стрепенулися.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:08
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Schmit
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:12
zРадио написав:
И снова таки, свой - это о какой части Украины ты говоришь? Для Одессы, например, украинский никогда не был родным. Искусственной русификаци там не происходило, поскольку не было естественной украинизации (за исключением последних 100 лет в составе УССР и суверенной Украины).
Імперії пофіг, як балакають окраїни, поступово все асимілюється державною.
Вже колись писав - Європа не Африка, тут корінні мови, після створення національних держав, витісняють імперські. Так що кінець московської імперії і мови неминучий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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