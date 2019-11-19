Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи. то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти. з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?
Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли. А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи. то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти. з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?
Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли. А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.
чому це я зійшов з глузду? це ваша ідея для входження до теми відтворити стан тих подій. так що свій глузд перевірте. я тільки довів на більш контрастному прикладі наскільки безглузда та дурна ваша ідея. ач як стрепенулися.
zРадио написав:И снова таки, свой - это о какой части Украины ты говоришь? Для Одессы, например, украинский никогда не был родным. Искусственной русификаци там не происходило, поскольку не было естественной украинизации (за исключением последних 100 лет в составе УССР и суверенной Украины).
Імперії пофіг, як балакають окраїни, поступово все асимілюється державною. Вже колись писав - Європа не Африка, тут корінні мови, після створення національних держав, витісняють імперські. Так що кінець московської імперії і мови неминучий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Это иллюзия, в Одессе все школы украиноязычные, но на переменах все дети и учителя говорят на русском языке, и после занятий тоже.
Зараз повно прикладів, коли дід з бабою російськомовні, а онуки україномовні, навіть батьки і діти. За Схід не можу сказати, але не думаю що всі 100% російськомовні. Навіть хазяйка, у якої знімали квартиру біля сумнозвісного будинку профспілок, була україномовна.
Поколение Z уже абсолютно точно более украиноговорящее, чем миллениалы.
Но если отталкиваться не от интересов государства, а от интересов людей, то есть ли в этом преимущества? budivelnik вчера пафосно выступал, что "люди для государства" - это московский подход, а "государство для людей" - европейский.
Вот я работаю в глобальной компании с американским капиталом. У нас язык внутренней переписки - русский, внешней - английский. Я на полном серьезе - молодняку с хромающим русским тяжелее, чем молодняку с хромающим украинским
Почему бизнес-язык в компании русский, а не украинский - однозначно ответить не смогу. Но точно знаю, что работающие с нами партнеры и вендоры из Китая (половина всех наших закупок) - русскоязычные, помимо китайского и английского. На украинском не говорит никто. Местные партнеры - на 90% русскоязычные.
Курица это, или яйцо - тоже ответить не смогу. Может они под нас подстраиваются, может мы под них...
В целом, я неплохо знаю наш корпоративный рынок - до сих пор у большинства украинских представительств глобальных компаний региональный центр не в Варшаве, не в Цюрихе, не в Мюнхене и не в Брюсселе. Он в Москве. Почему - очевидно, русский, являющийся региональным языком общения.
Я только "за" полноценное изучение украинского в школах. Но исключение из списка предметов русского - ошибка. Достаточно одного урока в неделю, чтобы украиноязычная молодежь имела равные шансы в карьере и бизнесе с русскоязычной. В том числе на рынках труда СНГ (это не только РФ - наши экспаты работают на высоких должностях и зарплатах в Казахстане, Беларуси, Азербайджане)
Посол ЄС похвалив Україну за "турборежим" Середа, 20 листопада 2019
Посол ЄС в Україні Матті Маазікас схвально відгукнувся про так званий "турборежим" українського уряду та парламенту.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це дипломат сказав під час свого виступу на засіданні уряду, яке присвячене євроінтеграції.
"Ми досить добре навчилися працювати разом – навіть за умов турборежиму, коли надзвичайно швидко впроваджуються різноманітні зміни вашим парламентом та урядом", - зазначив дипломат ЄС.
Він визнав, що для ЄС і його посадовців чимало змін, ухвалених останнім часом, видавались блискавичними.
"Але ми даємо цьому раду. Ми високо оцінюємо те, як ви це робите", - сказав він.
"Ми знаємо, що деякі реформи є технічними, і це не лише зобов'язання за Угодою про асоціацію. Вони мають також провести до покращення бізнес-клімату, що посилить впевненість інвесторів", - резюмував посол.
Нагадаємо, раніше заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова заявила, що в Брюсселі розглядають "турборежим" нової влади не як джерело занепокоєння, а як привід для обережних компліментів.
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд також позитивно оцінила "турборежим" роботи нової української влади і вважає, що слід бути готовим до неуникних помилок Києва на шляху реформ.
В Генпрокуратуре рассказали, как теперь будут расследовать дела Майдана 20 ноября 2019
18 ноября в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.
Процессуальное руководство расследований дел Майдана будут вести те же люди, что и раньше. Кроме того, прокуроры смогут перейти в соответствующее подразделение ГБР по желанию и при условии принятия Радой соответствующей поправки.
Об этом сообщили генпрокурор Руслан Рябошапка и директор ГБР Роман Труба во время совместного брифинга 20 ноября.
Желающим прокурорам будет достаточно написать только заявление на имя директора ГБР. В состав нового подразделения по расследованию преступлений Майдана войдут 25 следователей ГБР и следователи Генпрокуратуры. Всего их 27.
18 ноября в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.
mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи. то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти. з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?
Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли. А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.
чому це я зійшов з глузду? це ваша ідея для входження до теми відтворити стан тих подій. так що свій глузд перевірте. я тільки довів на більш контрастному прикладі наскільки безглузда та дурна ваша ідея. ач як стрепенулися.
Ну можно нарядить Вятровича в форму полицая, Зеленскому связать руки и вести к обрыву в Яру. Будет хайповая реконструкция. Прогремит на весь мир. Я же не призываю, чтобы на конференции по Голодомору все участники умерли с голоду, вы гипертрофируете суть реконструкции событий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.
Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
mephala написав:ви ж запропонували щоб учасники конференції ввійшли в тему Голодомору - голодуючи. то щоб ввійти в тему Бабиного яру - потрібно декого розстріляти. з вас почнемо входити в тему Бабиного яру? Чи тільки іншим можете пропонувати увійти до теми?
Расстрелять в качестве реконструкции событий еврея ? Вы с ума сошли. А вот поголодать на конференции по Голодомору выглядит достаточно органично.
ИМХО, голодовка, как часть формата конференции - лишнее. Но и предусматривать фуршеты - тоже. Есть брэйки - используй, как хочешь. Выйди за пределы места проведения и поешь, если что-то в рот полезет.
Разглагольствовать об ужасах Голодомора с набитым желудком, или нет - это уже на личной моральной ответственности каждого...