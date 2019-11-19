Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:В целом, я неплохо знаю наш корпоративный рынок - до сих пор у большинства украинских представительств глобальных компаний региональный центр не в Варшаве, не в Цюрихе, не в Мюнхене и не в Брюсселе. Он в Москве. Почему - очевидно, русский, являющийся региональным языком общения.
Так це якраз тому, що гасло "Геть від Москви" ще тільки почали впроваджувати. Чому в Польщі немає такого, чи навіть в маленькій Словаччині? Бо вони в ЄС, а не в СНД. Економічна переорієнтація неминуче потягне за собою ментальну і мовну переорієнтацію, що, власне, вже і відбувається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.
Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.
freeze написав: Ну можно нарядить Вятровича в форму полицая, Зеленскому связать руки и вести к обрыву в Яру. Будет хайповая реконструкция. Прогремит на весь мир.
К слову, 4-го декабря Вятровича вызывают в суд в качестве ответчика по делу о символике 14-й дивизии СС Галичина, которую Институт национальный памяти под его руководством назвал не принадлежащей нацизму, в противовес решению Нюрнбергского трибунала о признации преступниками всех участников СС.
Запасаемся попкорном. Наверняка, под зданию подтянут "активистов". Возможно даже, с той самой "не принадлежащей нацизму" символикой
freeze написав:Я же не призываю, чтобы на конференции по Голодомору все участники умерли с голоду, вы гипертрофируете суть реконструкции событий.
під час Голодомору люди голодували. може для вас це новина - але я вам скажу. не всіх радянська влада загнала на той світ голодом. були ті хто і вижив. хто нам розказав про ті трагічні часи. і ви пропонуєте учасникам для входження в тему також голодувати.
я не даремно підняв тему Бабиного Яру бо бачу що ви тільки на єврейські теми реагуєте. стрепенулися як це їх чіпати можна. То як починаєте входити в тему Бабиного Яру?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 20 лис, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
zРадио Про существование Вятровича я узнал от тебя и тебе подобным. Персонаж ни на что не влияющий, но раздутый российской пропагандой. Как и Фарион И ты повторитель этой пропаганды.
Например, недавно я бросал ссылку на видео Дениса Казанского о фейке "Пропагандисты ЛДНР сфабриковали фальшивый план РНБО по усмирению Донбасса и гневно осудили свой же собственный фейк. Примерно так уже пять лет идет борьба с "украинскими фашистами". Сначала придумывают фашистов, а потом борются со своими же фантазмами."
Так это обсуждалось в 60 минутах Скабеевыми, как плохо хотят поступить в Киеве с жителями Донбасса. В обсуждении эти 2 "сливных бачка" говорят, что это мусорный ресурс, но обсуждают, обсуждают и клеймят киевский режим.
Вот так и работает российская пропаганда
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 20 лис, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
lapay написав:Економічна переорієнтація неминуче потягне за собою ментальну і мовну переорієнтацію, що, власне, вже і відбувається.
Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.
Ты сегодня с гордостью заявлял, что не принадлежишь ни христианской, ни коммунистической сектам. Уже неплохо, но будет совсем хорошо, когда выйдешь еще и из секты свидетелей евроинтеграции, участников которой кормят сказками в обмен на деньги - собственно, как и положено организаторам секты
zРадио написав:Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.
Оооо брат, так ти із секти халявщиків? Так і уявляю собі китайців, які виглядають дотацій з ЄС чи США, замість того, щоб працювати. Люди вже самі переорієнтуються на ЄС, залишилось, щоб влада і бізнес це зробили, а не чухали дупи в очікуванні халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
pesikot написав:Например, недавно я бросал ссылку на видео Дениса Казанского о фейке "Пропагандисты ЛДНР сфабриковали фальшивый план РНБО по усмирению Донбасса и гневно осудили свой же собственный фейк. Примерно так уже пять лет идет борьба с "украинскими фашистами". Сначала придумывают фашистов, а потом борются со своими же фантазмами." Так это обсуждалось в 60 минутах Скабеевыми, как плохо хотят поступить в Киеве с жителями Донбасса. В обсуждении эти 2 "сливных бачка" говорят, что это мусорный ресурс, но обсуждают, обсуждают и клеймят киевский режим.
Вот так и работает российская пропаганда
А причем тут это? Вятрович - няшка только потому, что российские СМИ ведут антиукраинскую пропаганду, где и сабж упоминался? Л - логика