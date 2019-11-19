Додано: Сер 20 лис, 2019 20:43

zРадио

Про существование Вятровича я узнал от тебя и тебе подобным.

Персонаж ни на что не влияющий, но раздутый российской пропагандой. Как и Фарион

И ты повторитель этой пропаганды.



Например, недавно я бросал ссылку на видео Дениса Казанского о фейке "Пропагандисты ЛДНР сфабриковали фальшивый план РНБО по усмирению Донбасса и гневно осудили свой же собственный фейк. Примерно так уже пять лет идет борьба с "украинскими фашистами". Сначала придумывают фашистов, а потом борются со своими же фантазмами."



Так это обсуждалось в 60 минутах Скабеевыми, как плохо хотят поступить в Киеве с жителями Донбасса.

В обсуждении эти 2 "сливных бачка" говорят, что это мусорный ресурс, но обсуждают, обсуждают и клеймят киевский режим.



Вот так и работает российская пропаганда

Востаннє редагувалось pesikot в Сер 20 лис, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой