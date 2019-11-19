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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4682468346844685>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В целом, я неплохо знаю наш корпоративный рынок - до сих пор у большинства украинских представительств глобальных компаний региональный центр не в Варшаве, не в Цюрихе, не в Мюнхене и не в Брюсселе. Он в Москве. Почему - очевидно, русский, являющийся региональным языком общения.

Так це якраз тому, що гасло "Геть від Москви" ще тільки почали впроваджувати. Чому в Польщі немає такого, чи навіть в маленькій Словаччині? Бо вони в ЄС, а не в СНД. Економічна переорієнтація неминуче потягне за собою ментальну і мовну переорієнтацію, що, власне, вже і відбувається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:25

  pesikot написав:Продолжение зашквара.

В ГПУ не знают, отсидел ли строк нардеп, которого в 1996 году обвиняли в изнасиловании

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.


Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.

Левая рука не знает, что делает правая?

Зображення
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232544/
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:31

  freeze написав:
Ну можно нарядить Вятровича в форму полицая, Зеленскому связать руки и вести к обрыву в Яру.
Будет хайповая реконструкция. Прогремит на весь мир.


К слову, 4-го декабря Вятровича вызывают в суд в качестве ответчика по делу о символике 14-й дивизии СС Галичина, которую Институт национальный памяти под его руководством назвал не принадлежащей нацизму, в противовес решению Нюрнбергского трибунала о признации преступниками всех участников СС.

Запасаемся попкорном. Наверняка, под зданию подтянут "активистов". Возможно даже, с той самой "не принадлежащей нацизму" символикой :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:34

Время хунвейбинов закончилось.
Когда придет Ден Сяопин?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:43

  freeze написав:Я же не призываю, чтобы на конференции по Голодомору все участники умерли с голоду, вы гипертрофируете суть реконструкции событий.

під час Голодомору люди голодували. може для вас це новина - але я вам скажу. не всіх радянська влада загнала на той світ голодом. були ті хто і вижив. хто нам розказав про ті трагічні часи. і ви пропонуєте учасникам для входження в тему також голодувати.

я не даремно підняв тему Бабиного Яру бо бачу що ви тільки на єврейські теми реагуєте.
стрепенулися як це їх чіпати можна.
То як починаєте входити в тему Бабиного Яру?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 20 лис, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:43

zРадио
Про существование Вятровича я узнал от тебя и тебе подобным.
Персонаж ни на что не влияющий, но раздутый российской пропагандой. Как и Фарион
И ты повторитель этой пропаганды.

Например, недавно я бросал ссылку на видео Дениса Казанского о фейке "Пропагандисты ЛДНР сфабриковали фальшивый план РНБО по усмирению Донбасса и гневно осудили свой же собственный фейк. Примерно так уже пять лет идет борьба с "украинскими фашистами". Сначала придумывают фашистов, а потом борются со своими же фантазмами."

Так это обсуждалось в 60 минутах Скабеевыми, как плохо хотят поступить в Киеве с жителями Донбасса.
В обсуждении эти 2 "сливных бачка" говорят, что это мусорный ресурс, но обсуждают, обсуждают и клеймят киевский режим.

Вот так и работает российская пропаганда
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 20 лис, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:44

  M-A-X написав:Время хунвейбинов закончилось.
Когда придет Ден Сяопин?

Налоги все заплатили ? За миску риса готовы работать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:49

  lapay написав:Економічна переорієнтація неминуче потягне за собою ментальну і мовну переорієнтацію, що, власне, вже і відбувається.


Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.

Ты сегодня с гордостью заявлял, что не принадлежишь ни христианской, ни коммунистической сектам. Уже неплохо, но будет совсем хорошо, когда выйдешь еще и из секты свидетелей евроинтеграции, участников которой кормят сказками в обмен на деньги - собственно, как и положено организаторам секты :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.

Оооо брат, так ти із секти халявщиків? Так і уявляю собі китайців, які виглядають дотацій з ЄС чи США, замість того, щоб працювати. :)
Люди вже самі переорієнтуються на ЄС, залишилось, щоб влада і бізнес це зробили, а не чухали дупи в очікуванні халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:01

  pesikot написав:Про существование Вятровича я узнал от тебя и тебе подобным.
Персонаж ни на что не влияющий, но раздутый российской пропагандой. Как и Фарион
И ты повторитель этой пропаганды.


Институт нацпамяти тоже не существует? Это российский фейк?

Да, и поляки, сделавшие Вятровича персоной нон-грата, тоже, наверно, российской пропаганды перебрали :mrgreen:

Очередная твоя лужа!

Kierowany przez Witolda Waszczykowskiego MSZ pozbawił szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wjatrowycza prawa wjazdu do Polski
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka ... olski.html

  pesikot написав:Например, недавно я бросал ссылку на видео Дениса Казанского о фейке "Пропагандисты ЛДНР сфабриковали фальшивый план РНБО по усмирению Донбасса и гневно осудили свой же собственный фейк. Примерно так уже пять лет идет борьба с "украинскими фашистами". Сначала придумывают фашистов, а потом борются со своими же фантазмами."
Так это обсуждалось в 60 минутах Скабеевыми, как плохо хотят поступить в Киеве с жителями Донбасса.
В обсуждении эти 2 "сливных бачка" говорят, что это мусорный ресурс, но обсуждают, обсуждают и клеймят киевский режим.

Вот так и работает российская пропаганда


А причем тут это? Вятрович - няшка только потому, что российские СМИ ведут антиукраинскую пропаганду, где и сабж упоминался? Л - логика :mrgreen:
zРадио
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