Додано: Сер 20 лис, 2019 21:16

lapay написав: zРадио написав: Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет. Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.

Оооо брат, так ти із секти халявщиків? Так і уявляю собі китайців, які виглядають дотацій з ЄС чи США, замість того, щоб працювати.

Люди вже самі переорієнтуються на ЄС, залишилось, щоб влада і бізнес це зробили, а не чухали дупи в очікуванні халяви. Оооо брат, так ти із секти халявщиків? Так і уявляю собі китайців, які виглядають дотацій з ЄС чи США, замість того, щоб працювати.Люди вже самі переорієнтуються на ЄС, залишилось, щоб влада і бізнес це зробили, а не чухали дупи в очікуванні халяви.

Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".Попробую тебе позадавать наводящие вопросы:1) список товаров ЕС, на импорт в Украину которых применяются пошлины;2) список товаров Украины, на импорт в ЕС которых применяются пошлины;3) список товаров ЕС, импорт в Украину которых не ограничивается квотами;4) список товаров Украины, импорт в ЕС которых не ограничивается квотами;5) список товарных категорий, производство которых дотируется в ЕС в силу необходимости соответствия высоким (а значит и дорогим) стандартам качества, без соблюдения которых и украинским производителям нельзя торговать в ЕС.Вот разберешь эти 5 вопросов, ответы на которые должен был знать каждый "мирний мітингувальник" еще 6 лет назад прежде, чем выходить что-то там требовать, продолжим дискуссию...Ответы на первые 4 - в тексте Соглашения об Ассоциации. На последний - на сайте ЕК