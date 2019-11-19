Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.
При этом отмечается, что сейчас идет проверка, о результатах будет официально сообщено дополнительно.
zРадио написав:Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.
Оооо брат, так ти із секти халявщиків? Так і уявляю собі китайців, які виглядають дотацій з ЄС чи США, замість того, щоб працювати. Люди вже самі переорієнтуються на ЄС, залишилось, щоб влада і бізнес це зробили, а не чухали дупи в очікуванні халяви.
Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".
Попробую тебе позадавать наводящие вопросы: 1) список товаров ЕС, на импорт в Украину которых применяются пошлины; 2) список товаров Украины, на импорт в ЕС которых применяются пошлины; 3) список товаров ЕС, импорт в Украину которых не ограничивается квотами; 4) список товаров Украины, импорт в ЕС которых не ограничивается квотами; 5) список товарных категорий, производство которых дотируется в ЕС в силу необходимости соответствия высоким (а значит и дорогим) стандартам качества, без соблюдения которых и украинским производителям нельзя торговать в ЕС.
Вот разберешь эти 5 вопросов, ответы на которые должен был знать каждый "мирний мітингувальник" еще 6 лет назад прежде, чем выходить что-то там требовать, продолжим дискуссию...
Ответы на первые 4 - в тексте Соглашения об Ассоциации. На последний - на сайте ЕК
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.
Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.
Это всего лишь справка, что на данный момент нет не погашенной судимости и на данный момент на него нет дела.
Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме. Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия. Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь. Но вот стоило ли после случившегося лезть в народные депутаты и думать, что ты спрятался.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".
Мілааай, китайці сплять і бачать, що у них, з ЄС, була така сама "дискрімінація", як у ЄС з нами. Так що не трендіти треба, а працювати, і брати приклад з Косюка, який законно обходить квоти на експорт курячого філе, якщо вже так хочеться більше експортувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
mephala написав:під час Голодомору люди голодували. може для вас це новина - але я вам скажу. не всіх радянська влада загнала на той світ голодом. були ті хто і вижив. хто нам розказав про ті трагічні часи. і ви пропонуєте учасникам для входження в тему також голодувати.
я не даремно підняв тему Бабиного Яру бо бачу що ви тільки на єврейські теми реагуєте. стрепенулися як це їх чіпати можна. То як починаєте входити в тему Бабиного Яру?
Не, необрезанный я, но к евреям отношусь хорошо, тем более Иисус евреем был, но вот помянутых тут всуе хунвейбинов не люблю. Кстати Дэн Сяопин тут ни к чему, хунвейбинов Мао перебил после того как не нужны стали. Но где Мао, а где Зеленский, смешно сравнивать.
А жрать на конференциях по Голодомору это не комильфо, не надо тут вашего кумира выгораживать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Дійові особи: Роман Труба і Андрій Йосипович Богдан, глава Офісу Президента. Роман Труба просить помічницю покинути кабінет і набирає «Андрія Йосиповича», щоб відзвітувати про свій ранковий брифінг щодо неприходу на допит «Пороха». Він також «радиться» щодо наступного виклику Порошенка на допит у справі Корбана.
«Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п’ятницю. Давай ми тут зробимо паузу. Як я розумію, нам у цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Да. Якщо ми його викличемо на п’ятницю навіть по безпредєлу, він зманіпулює і виставить себе жертвою, - каже Труба. І далі вислухавши співрозмовника, інтонацією, як у епізоді з Жеваго, додає: «Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна».
Востаннє редагувалось Ethereum в Сер 20 лис, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".
Мілааай, китайці сплять і бачать, що у них, з ЄС, була така сама "дискрімінація", як у ЄС з нами. Так що не трендіти треба, а працювати, і брати приклад з Косюка, який законно обходить квоти на експорт курячого філе, якщо вже так хочеться більше експортувати.
Слив засчитан - кому те торговые диспропорции нужны, когда на уборку клубники в Польшу по безвизу Райном за 20 евро летать можно
М-да... секта есть секта, и против аргументов всегда найдется толкование, которое "духовник" вложил в уши - Косюк, понимаешь квоты обходит А до подписания Ассоциации все было совсем по-другому, ага...
Может еще беспошлинному и бесквотному экспорту кругляка порадуемся?