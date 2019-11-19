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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4682468346844685
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:02

  zРадио написав:Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.

Ты ещё и неграмотный. "Право на трудоустройство", "Право на проживание"

Путь в ЕС - это не халява, а желание жить и работать по правилам для всех.
Поляки, сперва провели люстрацию в 1990-х и начали этот путь. И добились. Польша - полноправный член ЕС.

А ты здесь предлагаешь - ничего не делать, а только ждать халявы от ЕС. А когда, халява ожидаемо не получена, волаты "нас в Европе не ждут"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:04

В дополнение к
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.

При этом отмечается, что сейчас идет проверка, о результатах будет официально сообщено дополнительно.

https://www.unian.net/society/10762682- ... vanii.html

Для проведения этой проверки достаточно 5 минут - раскрыть ККУ и прочитать статьи 89 и 90 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/#n490
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:16

  lapay написав:
  zРадио написав:Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.

Оооо брат, так ти із секти халявщиків? Так і уявляю собі китайців, які виглядають дотацій з ЄС чи США, замість того, щоб працювати. :)
Люди вже самі переорієнтуються на ЄС, залишилось, щоб влада і бізнес це зробили, а не чухали дупи в очікуванні халяви.


Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".

Попробую тебе позадавать наводящие вопросы:
1) список товаров ЕС, на импорт в Украину которых применяются пошлины;
2) список товаров Украины, на импорт в ЕС которых применяются пошлины;
3) список товаров ЕС, импорт в Украину которых не ограничивается квотами;
4) список товаров Украины, импорт в ЕС которых не ограничивается квотами;
5) список товарных категорий, производство которых дотируется в ЕС в силу необходимости соответствия высоким (а значит и дорогим) стандартам качества, без соблюдения которых и украинским производителям нельзя торговать в ЕС.

Вот разберешь эти 5 вопросов, ответы на которые должен был знать каждый "мирний мітингувальник" еще 6 лет назад прежде, чем выходить что-то там требовать, продолжим дискуссию...

Ответы на первые 4 - в тексте Соглашения об Ассоциации. На последний - на сайте ЕК
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:22

  pesikot написав:
  zРадио написав:Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.

Ты ещё и неграмотный. "Право на трудоустройство", "Право на проживание"

Путь в ЕС - это не халява, а желание жить и работать по правилам для всех.
Поляки, сперва провели люстрацию в 1990-х и начали этот путь. И добились. Польша - полноправный член ЕС.

А ты здесь предлагаешь - ничего не делать, а только ждать халявы от ЕС. А когда, халява ожидаемо не получена, волаты "нас в Европе не ждут"


Права (кого/чего) нет. OMG, ты же, действительно, неуч :mrgreen:

А по сути ответа - еще и манкурт, считающий себя обязанным, не получая ничего взамен. Список вопросов, которые я написал комментарием выше, относится и к тебе
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:26

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:
  pesikot написав:Продолжение зашквара.

В ГПУ не знают, отсидел ли строк нардеп, которого в 1996 году обвиняли в изнасиловании

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.


Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.

Левая рука не знает, что делает правая?

Зображення
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232544/


Это всего лишь справка, что на данный момент нет не погашенной судимости и на данный момент на него нет дела.

Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме.
Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия.
Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.
Но вот стоило ли после случившегося лезть в народные депутаты и думать, что ты спрятался.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:26

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".

Мілааай, китайці сплять і бачать, що у них, з ЄС, була така сама "дискрімінація", як у ЄС з нами.
Так що не трендіти треба, а працювати, і брати приклад з Косюка, який законно обходить квоти на експорт курячого філе, якщо вже так хочеться більше експортувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

mephala написав:під час Голодомору люди голодували. може для вас це новина - але я вам скажу. не всіх радянська влада загнала на той світ голодом. були ті хто і вижив. хто нам розказав про ті трагічні часи. і ви пропонуєте учасникам для входження в тему також голодувати.

я не даремно підняв тему Бабиного Яру бо бачу що ви тільки на єврейські теми реагуєте.
стрепенулися як це їх чіпати можна.
То як починаєте входити в тему Бабиного Яру?


Не, необрезанный я, но к евреям отношусь хорошо, тем более Иисус евреем был, но вот помянутых тут всуе хунвейбинов не люблю.
Кстати Дэн Сяопин тут ни к чему, хунвейбинов Мао перебил после того как не нужны стали.
Но где Мао, а где Зеленский, смешно сравнивать.

А жрать на конференциях по Голодомору это не комильфо, не надо тут вашего кумира выгораживать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

Брехуни при владі. Розмовляють матом... Як 73%??
Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО
https://censor.net.ua/news/3160710/razg ... _u_mene_25

Дійові особи: Роман Труба і Андрій Йосипович Богдан, глава Офісу Президента.
Роман Труба просить помічницю покинути кабінет і набирає «Андрія Йосиповича», щоб відзвітувати про свій ранковий брифінг щодо неприходу на допит «Пороха». Він також «радиться» щодо наступного виклику Порошенка на допит у справі Корбана.

«Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п’ятницю. Давай ми тут зробимо паузу. Як я розумію, нам у цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Да. Якщо ми його викличемо на п’ятницю навіть по безпредєлу, він зманіпулює і виставить себе жертвою, - каже Труба. І далі вислухавши співрозмовника, інтонацією, як у епізоді з Жеваго, додає: «Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна».
Востаннє редагувалось Ethereum в Сер 20 лис, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:44

  lapay написав:
  zРадио написав:Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".

Мілааай, китайці сплять і бачать, що у них, з ЄС, була така сама "дискрімінація", як у ЄС з нами.
Так що не трендіти треба, а працювати, і брати приклад з Косюка, який законно обходить квоти на експорт курячого філе, якщо вже так хочеться більше експортувати.


Слив засчитан - кому те торговые диспропорции нужны, когда на уборку клубники в Польшу по безвизу Райном за 20 евро летать можно :mrgreen:

М-да... секта есть секта, и против аргументов всегда найдется толкование, которое "духовник" вложил в уши - Косюк, понимаешь квоты обходит :lol: А до подписания Ассоциации все было совсем по-другому, ага...

Может еще беспошлинному и бесквотному экспорту кругляка порадуемся? :mrgreen:
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