Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.
При этом отмечается, что сейчас идет проверка, о результатах будет официально сообщено дополнительно.
zРадио написав:Где эта переориентация - не юли, а покажи! За 6 лет "усиленной евроинтеграции" мы не получили и 10% того, что имеет Польша от участия в ЕС. Евро в Украине не ходит. Свободного рынка нет - нет, Карл, в зоне свободной торговли свободного рынка для украинского производителя! Права на трудойство нет. Права на проживание больше 6 месяцев в году нет. Дотаций ЕК нет. Доступа к европейским рынкам капитала нет.
Оооо брат, так ти із секти халявщиків? Так і уявляю собі китайців, які виглядають дотацій з ЄС чи США, замість того, щоб працювати. Люди вже самі переорієнтуються на ЄС, залишилось, щоб влада і бізнес це зробили, а не чухали дупи в очікуванні халяви.
Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".
Попробую тебе позадавать наводящие вопросы: 1) список товаров ЕС, на импорт в Украину которых применяются пошлины; 2) список товаров Украины, на импорт в ЕС которых применяются пошлины; 3) список товаров ЕС, импорт в Украину которых не ограничивается квотами; 4) список товаров Украины, импорт в ЕС которых не ограничивается квотами; 5) список товарных категорий, производство которых дотируется в ЕС в силу необходимости соответствия высоким (а значит и дорогим) стандартам качества, без соблюдения которых и украинским производителям нельзя торговать в ЕС.
Вот разберешь эти 5 вопросов, ответы на которые должен был знать каждый "мирний мітингувальник" еще 6 лет назад прежде, чем выходить что-то там требовать, продолжим дискуссию...
Ответы на первые 4 - в тексте Соглашения об Ассоциации. На последний - на сайте ЕК
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - говорится в заметке.
Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.
Это всего лишь справка, что на данный момент нет не погашенной судимости и на данный момент на него нет дела.
Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме. Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия. Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь. Но вот стоило ли после случившегося лезть в народные депутаты и думать, что ты спрятался.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Я ж говорю - ты сектант. Тебе так в этой части дистиллировали мозг, что даже сомнений не возникает "а не являются ли текущие условия сотрудничества дискриминационными для нас?".
Мілааай, китайці сплять і бачать, що у них, з ЄС, була така сама "дискрімінація", як у ЄС з нами. Так що не трендіти треба, а працювати, і брати приклад з Косюка, який законно обходить квоти на експорт курячого філе, якщо вже так хочеться більше експортувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
mephala написав:під час Голодомору люди голодували. може для вас це новина - але я вам скажу. не всіх радянська влада загнала на той світ голодом. були ті хто і вижив. хто нам розказав про ті трагічні часи. і ви пропонуєте учасникам для входження в тему також голодувати.
я не даремно підняв тему Бабиного Яру бо бачу що ви тільки на єврейські теми реагуєте. стрепенулися як це їх чіпати можна. То як починаєте входити в тему Бабиного Яру?
Не, необрезанный я, но к евреям отношусь хорошо, тем более Иисус евреем был, но вот помянутых тут всуе хунвейбинов не люблю. Кстати Дэн Сяопин тут ни к чему, хунвейбинов Мао перебил после того как не нужны стали. Но где Мао, а где Зеленский, смешно сравнивать.
А жрать на конференциях по Голодомору это не комильфо, не надо тут вашего кумира выгораживать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Дійові особи: Роман Труба і Андрій Йосипович Богдан, глава Офісу Президента. Роман Труба просить помічницю покинути кабінет і набирає «Андрія Йосиповича», щоб відзвітувати про свій ранковий брифінг щодо неприходу на допит «Пороха». Він також «радиться» щодо наступного виклику Порошенка на допит у справі Корбана.
«Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п’ятницю. Давай ми тут зробимо паузу. Як я розумію, нам у цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Да. Якщо ми його викличемо на п’ятницю навіть по безпредєлу, він зманіпулює і виставить себе жертвою, - каже Труба. І далі вислухавши співрозмовника, інтонацією, як у епізоді з Жеваго, додає: «Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна».
Востаннє редагувалось Ethereum в Сер 20 лис, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:А жрать на конференциях по Голодомору это не комильфо, не надо тут вашего кумира выгораживать.
ну по перше вятрович не мій кумир. по друге я лише вказав що інформація більш схожа на гівно на вентиляторі ніж на обґрунтовані звинувачення. а по трете вони не "жрали" а був фуршет.
ЗІ ті хто пережив голодомор (у всякому разі мої рідні) завжди слідкували за тим щоб всі були нагодовані та завжди була їжа в запасі. так що ваше уявлення про те що увійти в тему можна через голодування та їсти це непристойно - дещо збочене.
freeze написав:Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме. Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия. Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.
И тут Петин сын насрал.
Прекрасно всё. И фейк с Петиным сыном с розой. Смешно ведь. И выгораживание депутата, может он жертва.
Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой