Додано: Сер 20 лис, 2019 23:14

pesikot написав: И выгораживание депутата, может он жертва.



Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.

Оказывается этот сексуально активный в юности товарищ, еще и был в свое время помощником депутата от Блока Порошенко, и даже баллотировался от Порошенко на местных выборах.Почему Порошенко аккумилировал всех этих любителей проституток, бывших осужденных в своих рядах, а новый любитель новых лиц набил порохоботами свои ряды ?Сборище психопатов, имхо.Это никогда не закончится.Надо заняться аутотреннингом, это будет вечно.пысы Шабаш какой то пресс служба генпрокуратуры официально опровергает заявление генпрокурора об этом педофиле. Занавес. Надо извиниться перед Луценко, которого незаслуженно обвиняли в непрофессионализме. Где нынешние учились, Луценко им преподавал.