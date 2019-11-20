Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме. Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия. Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.
И тут Петин сын насрал.
Прекрасно всё. И фейк с Петиным сыном с розой. Смешно ведь. И выгораживание депутата, может он жертва.
Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.
Вы никак не можете запомнить, что я голосовал за Юлю Я не выгораживаю этого депутата, но ему было 17 лет, и я не знаю обстоятельств дела, чтобы иметь свое мнение. Единственное, что человек туповатый оказался, лезть с такой статьей в депутаты это зашквар по IQ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме. Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия. Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.
И тут Петин сын насрал.
Прекрасно всё. И фейк с Петиным сыном с розой. Смешно ведь. И выгораживание депутата, может он жертва.
Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.
freeze написав:Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме. Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия. Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.
И тут Петин сын насрал.
Прекрасно всё. И фейк с Петиным сыном с розой. Смешно ведь. И выгораживание депутата, может он жертва.
Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.
Правильно. Верните Петю и доллар по 28.
Ну петя то такое... А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле? Цены вроде не снижаются на импорт (или я просто не имею дело с таким товаром), или плюс в том что можно купить больше тех самых долларов?
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 20 лис, 2019 22:24, всього редагувалось 2 разів.
"Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" "Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко. Источник: https://censor.net.ua/n3160902
vano80 написав:Ну петя то такое... А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле? Цены вроде не снижаются на импорт (или я просто не имею дело с таким товаром), или плюс в том что можно купить больше тех самых долларов?
Выгоды от укрепления гривны точно у Маркаровой, Сороса, да говорят у Порошенко, который якобы завел много ОВГЗ, а у меня от этого одни убытки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
pesikot написав:И выгораживание депутата, может он жертва.
Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.
Оказывается этот сексуально активный в юности товарищ, еще и был в свое время помощником депутата от Блока Порошенко, и даже баллотировался от Порошенко на местных выборах. Почему Порошенко аккумилировал всех этих любителей проституток, бывших осужденных в своих рядах, а новый любитель новых лиц набил порохоботами свои ряды ? Сборище психопатов, имхо. Это никогда не закончится. Надо заняться аутотреннингом, это будет вечно.
пысы Шабаш какой то пресс служба генпрокуратуры официально опровергает заявление генпрокурора об этом педофиле. Занавес. Надо извиниться перед Луценко, которого незаслуженно обвиняли в непрофессионализме. Где нынешние учились, Луценко им преподавал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.