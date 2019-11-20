RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4684468546864687>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:10

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме.
Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия.
Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.

И тут Петин сын насрал.

Прекрасно всё. И фейк с Петиным сыном с розой. Смешно ведь.
И выгораживание депутата, может он жертва.

Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.


Вы никак не можете запомнить, что я голосовал за Юлю
Я не выгораживаю этого депутата, но ему было 17 лет, и я не знаю обстоятельств дела, чтобы иметь свое мнение. Единственное, что человек туповатый оказался, лезть с такой статьей в депутаты это зашквар по IQ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13584
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5543 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:11

Re: Політичні дискусії

pesikot
А почему сын с розой фейк? Что не осилили видео
Востаннє редагувалось freeze в Сер 20 лис, 2019 22:13, всього редагувалось 3 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13584
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5543 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:12

  pesikot написав:
  freeze написав:Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме.
Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия.
Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.

И тут Петин сын насрал.

Прекрасно всё. И фейк с Петиным сыном с розой. Смешно ведь.
И выгораживание депутата, может он жертва.

Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.


Правильно. Верните Петю и доллар по 28. :)
andrein
 
Повідомлень: 430
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:23

Re: Політичні дискусії

andrein написав:Правильно. Верните Петю и доллар по 28. :)


Петя уже папередник, все папередники всегда у нас уходят в прошлое. Шансов у него ноль целых ноль десятых. Просто потому что попередник и реванш не возможен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13584
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5543 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:23

  andrein написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Но статеечка у товарища жесткая - в неестественной форме.
Конечно, в жизни все может случится, вон Петин сын и с розой в попе снимался и в майке Россия.
Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.

И тут Петин сын насрал.

Прекрасно всё. И фейк с Петиным сыном с розой. Смешно ведь.
И выгораживание депутата, может он жертва.

Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.


Правильно. Верните Петю и доллар по 28. :)


Ну петя то такое... А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле? Цены вроде не снижаются на импорт (или я просто не имею дело с таким товаром), или плюс в том что можно купить больше тех самых долларов? :mrgreen:
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 20 лис, 2019 22:24, всього редагувалось 2 разів.
vano80
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:23

Re: Політичні дискусії

Хоч один адекватно написав про бидляків!

"Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа"
"Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко. Источник: https://censor.net.ua/n3160902
Ethereum
 
Повідомлень: 880
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:27

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:Ну петя то такое... А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле? Цены вроде не снижаются на импорт (или я просто не имею дело с таким товаром), или плюс в том что можно купить больше тех самых долларов? :mrgreen:


Выгоды от укрепления гривны точно у Маркаровой, Сороса, да говорят у Порошенко, который якобы завел много ОВГЗ, а у меня от этого одни убытки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13584
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5543 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:14

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:И выгораживание депутата, может он жертва.

Он не жертва, вы его выгораживаете. Вы никак не можете принять, что вы выбрали полное дерьмо.


Оказывается этот сексуально активный в юности товарищ, еще и был в свое время помощником депутата от Блока Порошенко, и даже баллотировался от Порошенко на местных выборах.
Почему Порошенко аккумилировал всех этих любителей проституток, бывших осужденных в своих рядах, а новый любитель новых лиц набил порохоботами свои ряды ?
Сборище психопатов, имхо.
Это никогда не закончится.
Надо заняться аутотреннингом, это будет вечно.

пысы Шабаш какой то пресс служба генпрокуратуры официально опровергает заявление генпрокурора об этом педофиле. Занавес. Надо извиниться перед Луценко, которого незаслуженно обвиняли в непрофессионализме. Где нынешние учились, Луценко им преподавал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13584
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5543 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:18

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Сборище психопатов, имхо.
Это никогда не закончится.
Надо заняться аутотреннингом, это будет вечно.

Ну так, піонери і комсомольці і досі рулять, патаму што коні не винні. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8940
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:29

  vano80 написав:...А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле?...

поездки стали дешевле
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14248
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 4096 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 4684468546864687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23900)
21.11.2019 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.