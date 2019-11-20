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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4684468546864687
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:35

Re: Політичні дискусії

Відчуваю скоро мені і ще деяким проукраїнським форумчанам тут на сайті роти позакравають блокуванням, або витісненням з форуму на це вплине вказівкою ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору. Розпочинається боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським народом по вказівці, та поставлених певних умов кремлем Зеленському. Є ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в Польші, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО по надуманій справі, чого це вони російських найманців вбивали, прориваючись до луганського аеропорту. Ганьба просто якась відбувається, наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по записам плівок перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ проти п"ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від політичних процесів. Зараз пред"явлено обвинувачення бувшому очильнику Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких епізодів можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра промовчиш, коли прийдуть за сусідом, а післязавтра прийдуть за тобою і ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка. Слава Україні! Смерть ворогам!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 21 лис, 2019 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:42

  Yuri_T написав:
  vano80 написав:...А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле?...

поездки стали дешевле

Ляшко сбежал из Украины спустя несколько часов после решения суда

Подозреваемый Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить его на поруки члена группировки Европейская Солидарность Виктории Сюмар.

Подозреваемый Ляшко в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.

Сообщается, что каждый пассажир имел при себе по 3-4 черных сумки. В общей сложности пассажиры во главе с Ляшко загрузили в самолет до 40 черных сумок одинакового размера и одинакового цвета.

По всей видимости Олег Ляшко вывозил из Киева ценные вещи, или наличные деньги. Известно, что Ляшко имеет счета в Вене.

Об этом сообщает издание EJ со ссылкой на свои источники:

«Ляшко начал вывозить ценности и деньги. Вчера сразу же после решения суда вывез около 30-40 сумок на частном самолете. Остановить его не представлялось возможным. Суд его отпустил прямо из зала суда. Я не исключаю, что Ляшко получит политическое убежище в Австрии. Такие намерения у него точно есть и что самое страшное, ему дадут политическое убежище».

Напомним, вчера суд отпустил Ляшко на поруки. Таким образом Фемида еще раз доказала свою несостоятельность. Ведь прокуроры предупреждали, что Ляшко несомненно сбежит! Не прошло и несколько часов, как Ляшко покинул Украину.

Скорее всего Ляшко просто вывозил деньги и в ближайшее время снова вернется в Киев. Не исключено, что он и дальше будет провоцировать правоохранительные органы, чтобы было лечше получить политическое убежище в Австрии.

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Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:45

  Yuri_T написав:
  vano80 написав:...А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле?...

поездки стали дешевле


Имеешь ввиду поездки за кордон? Ну это понятно, Я же писал что польза дешевого доллара в покупке доллара за гривню есть. :mrgreen:
Мне интересно внутри страны где пересичный получил выгоду, гордясь укреплением родной единицы?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:21

  budivelnik написав:ЛАД
2 Я вважаю що сьогодні пенсіонери живуть краще ніж вони жили в СРСР
3 Так як довести свою думку з цифрами фактами мені навряд чи вдасться,точно так само як і Вам переконати мене в протилежному-то швидше за все модератор форуму ,щоб уникнути непрофільних суперечок(життя пенсіонерів це не питання політичних дискусій) вирішив забрати проблему-немає питання-не буде й відповіді.

Вообще-то, жизнь пенсионеров как достаточно большой части народа вопрос как раз для полит. ветки.
Что "сьогодні пенсіонери живуть краще ніж вони жили в СРСР", думаю, кроме Вас так считают, может, ещё десяток человек на всю Украину (конечно, если Вы не имеете ввиду пенсионеров-судей или аналог. :) ).
Доказать это достаточно несложно, если Вы не будете пользоваться аргументами типа "в Союзе у пенсов не было мобилок (а зачастую и стационарных телефонов), а сейчас есть".
Но заниматься этим не буду.
Здесь люди заняты "высокими материями" и поисками "зрады" вплоть до обвинений президента в сговоре с Путиным.
А насчёт того, что вопрос о пенсах "не в тему", обратите внимание, что Ваши слова благополучно остались на форуме, а мои дважды удалены. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:45

  freeze написав:
andrein написав:Правильно. Верните Петю и доллар по 28. :)


Петя уже папередник, все папередники всегда у нас уходят в прошлое. Шансов у него ноль целых ноль десятых. Просто потому что попередник и реванш не возможен.

Мне важнее доллар по 28, а Петя следил всегда за тем чтоб доллар подороже был. :)
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