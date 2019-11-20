Додано: Сер 20 лис, 2019 23:35

Відчуваю скоро мені і ще деяким проукраїнським форумчанам тут на сайті роти позакравають блокуванням, або витісненням з форуму на це вплине вказівкою ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору. Розпочинається боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським народом по вказівці, та поставлених певних умов кремлем Зеленському. Є ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в Польші, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО по надуманій справі, чого це вони російських найманців вбивали, прориваючись до луганського аеропорту. Ганьба просто якась відбувається, наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по записам плівок перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ проти п"ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від політичних процесів. Зараз пред"явлено обвинувачення бувшому очильнику Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких епізодів можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра промовчиш, коли прийдуть за сусідом, а післязавтра прийдуть за тобою і ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка. Слава Україні! Смерть ворогам!