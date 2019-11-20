Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Відчуваю скоро мені і ще деяким проукраїнським форумчанам тут на сайті роти позакравають блокуванням, або витісненням з форуму на це вплине вказівкою ЗЕлена влада, влада зрадників, дійде до розпорядження силовим органам взяти під контроль всі відомі ресурси інформацйного простору. Розпочинається боротьба з патріотами, нацоналістами, та громадськими діячами і українським народом по вказівці, та поставлених певних умов кремлем Зеленському. Є ланцюг дій ЗЕ-влади, який вимальовується правдивістю мого твердження, що я озвучив. Почалося все з Золотого-4, хамська поведінка Препиздента до ветеранів добровольців, що говорить про ненависть до тих, хто захищав і захищає Україну. Далі інцидент з Ігорем Мазуром (Тополя), затримання в Польші, також виклик в ГПУ командира роти Айдар Ігора Лапіна ветерана АТО по надуманій справі, чого це вони російських найманців вбивали, прориваючись до луганського аеропорту. Ганьба просто якась відбувається, наші силові структури СБУ, ГПУ, ДБР перетворюються на філії ФСБ і діють проти Державних інтересів України. Дії ДБР, а саме Труби по записам плівок перемовин з Богданом напревлені на відкриття надуманих кримінальних справ проти п"ятого Президента України П.Порошенка, щоб відтіснити його від політичних процесів. Зараз пред"явлено обвинувачення бувшому очильнику Правого сектора в Одесі Сергію Стерненко у вбивстві нападника на нього, що нападали вже втретє і людина захищалася, нікого це не хвилює. І таких епізодів можна скласти десятки де прослідковується запланована зачистка ЗЕленою Владою тих, хто заважатиме зливати Україну під московію. Якщо ти промовчав сьогодні, коли діється свавіля з кимось, а не з тобою, завтра промовчиш, коли прийдуть за сусідом, а післязавтра прийдуть за тобою і ніхто цього не помітить. Тому гуртуємося товариство буде боротьба жорстка. Слава Україні! Смерть ворогам!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 21 лис, 2019 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Подозреваемый Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить его на поруки члена группировки Европейская Солидарность Виктории Сюмар.
Подозреваемый Ляшко в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.
Сообщается, что каждый пассажир имел при себе по 3-4 черных сумки. В общей сложности пассажиры во главе с Ляшко загрузили в самолет до 40 черных сумок одинакового размера и одинакового цвета.
По всей видимости Олег Ляшко вывозил из Киева ценные вещи, или наличные деньги. Известно, что Ляшко имеет счета в Вене.
Об этом сообщает издание EJ со ссылкой на свои источники:
«Ляшко начал вывозить ценности и деньги. Вчера сразу же после решения суда вывез около 30-40 сумок на частном самолете. Остановить его не представлялось возможным. Суд его отпустил прямо из зала суда. Я не исключаю, что Ляшко получит политическое убежище в Австрии. Такие намерения у него точно есть и что самое страшное, ему дадут политическое убежище».
Напомним, вчера суд отпустил Ляшко на поруки. Таким образом Фемида еще раз доказала свою несостоятельность. Ведь прокуроры предупреждали, что Ляшко несомненно сбежит! Не прошло и несколько часов, как Ляшко покинул Украину.
Скорее всего Ляшко просто вывозил деньги и в ближайшее время снова вернется в Киев. Не исключено, что он и дальше будет провоцировать правоохранительные органы, чтобы было лечше получить политическое убежище в Австрии.
Обязательно поделись со своими друзьями в социальных сетях. Страна обязана знать правду!
vano80 написав:...А кстати, какие ты выгоды поимел от доллара дешевле?...
поездки стали дешевле
Имеешь ввиду поездки за кордон? Ну это понятно, Я же писал что польза дешевого доллара в покупке доллара за гривню есть. Мне интересно внутри страны где пересичный получил выгоду, гордясь укреплением родной единицы?
budivelnik написав:ЛАД 2 Я вважаю що сьогодні пенсіонери живуть краще ніж вони жили в СРСР 3 Так як довести свою думку з цифрами фактами мені навряд чи вдасться,точно так само як і Вам переконати мене в протилежному-то швидше за все модератор форуму ,щоб уникнути непрофільних суперечок(життя пенсіонерів це не питання політичних дискусій) вирішив забрати проблему-немає питання-не буде й відповіді.
Вообще-то, жизнь пенсионеров как достаточно большой части народа вопрос как раз для полит. ветки. Что "сьогодні пенсіонери живуть краще ніж вони жили в СРСР", думаю, кроме Вас так считают, может, ещё десяток человек на всю Украину (конечно, если Вы не имеете ввиду пенсионеров-судей или аналог. ). Доказать это достаточно несложно, если Вы не будете пользоваться аргументами типа "в Союзе у пенсов не было мобилок (а зачастую и стационарных телефонов), а сейчас есть". Но заниматься этим не буду. Здесь люди заняты "высокими материями" и поисками "зрады" вплоть до обвинений президента в сговоре с Путиным. А насчёт того, что вопрос о пенсах "не в тему", обратите внимание, что Ваши слова благополучно остались на форуме, а мои дважды удалены.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:По п.2. Конечно, в трудовые лагеря загонять не надо. Но обеспечить рост экономики государство должно (создать условия). Тогда решилась бы и проблема с раб. местами и постепенно росли бы и зарплаты.
Є бажання-а є можливості Якщо 30% твого товарообороту блокується ворогом.при чому блокується свідомо - в Держави є можливість за рік-пять все кардинально змінити? От і виходить Могли вибирати по радянськи(російськи) - всіх під плінтус,кордони перекрити-будуємо щось хороше для майбутнього... Зробили по іншому-кордони відкрили і дали можливість самим людям спробувати влаштувати собі людське життя. Що зробила не правильно Україна?
Кардинально изменить за пару лет сложно. Но расскажите, что сделано для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Да и насчёт блокирования 30% товарооборота Вы несколько перегибаете. Хотя многое, действительно, РФ ограничила.
ЛАД написав:По п.3. Люди "відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік" это сильно! Люди переводят деньги не "Державе", а своим семьям и о "Державе" они в этой ситуации думают в последнюю очередь.
Це майстерність - отримати два плюси в одному флаконі... Так щоб Ви зрозуміли У нас є відшкодування ПДВ і воно можливе як правило тільки для експортерів... Тобто ми (всі разом) виплачуємо відшкодування експортерам у розмірі 20% від того що вони продали за кордон... тільки для того щоб збалансувати свої фінанси Заробітчани переказують 12 млрд доларів в рік і при цьому не вимагають відшкодування в 20% ПДВ, таким чином Держава на халяву отримує додаткових 2 млрд доларів собі в плюс.
Мы (всі разом) не "виплачуємо відшкодування експортерам", мы им возвращаем НДС ранее уплаченный ими
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:shapo Ну таке я вже і тут чув ... Хвалитися невеликою частиною спільних генів нема чого ... Українці - взагалі-то мультигенний народ . Але ніхто мені не зміг пояснити зрозуміло - що таке російськомовний українець . Навіть в безпосередній розмові . Ну виросли вони так ... Ну ліньки їм заставити себе перейти на українську - важко це спочатку ... То що в тобі українського , крім громадянства ? Я так почуваю себе ... І це максимум . Що таке менталітет і у кого він який - не можуть пояснити , історію не знають , не відчувають ( генетична пам"ять не працює ) ... Це просто собі громадяни України - але не українці ... То так про себе і кажіть .
Вам мало, чтобы человек признавал себя гражданином Украины? Как по мне, вполне достаточно. Только именно гражданином в полном смысле этого слова, а не владельцем паспорта. Что Вы считаете признаком украинца - язык? гены? что-то ещё? При таком подходе еврей, к примеру, уже априори не украинец. Или неполноценный украинец. Независимо от того, что он может быть бОльшим патриотом Украины, чем україномовний чистокровний українець.
Интересно, что Вы скажете, когда нам придётся зазывать иностранцев к нам на работу (на ПМЖ)? А ведь придётся ... Будете держать их за 2-ой сорт? Или за 5-ю колонну?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:..... з приводу Голодомору була конференція а не банкет. А людей кормили. Чи їм потрібно було три дні голодувати щоб вам сподобалося?
Как-то не слышал, чтобы на научных конференциях людей бесплатно кормили.
те що на ваших конференціях вас відпускали тільки до WC збігати не означає що всі так їх проводять. я чомусь був на конференціях, лекціях, презентаціях де у людей декілька перерв та кожен за бажанням може підійти до столу і поїсти або попити.