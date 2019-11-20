Подозреваемый Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить его на поруки члена группировки Европейская Солидарность Виктории Сюмар.Подозреваемый Ляшко в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.Сообщается, что каждый пассажир имел при себе по 3-4 черных сумки. В общей сложности пассажиры во главе с Ляшко загрузили в самолет до 40 черных сумок одинакового размера и одинакового цвета.По всей видимости Олег Ляшко вывозил из Киева ценные вещи, или наличные деньги. Известно, что Ляшко имеет счета в Вене.Об этом сообщает издание EJ со ссылкой на свои источники:«Ляшко начал вывозить ценности и деньги. Вчера сразу же после решения суда вывез около 30-40 сумок на частном самолете. Остановить его не представлялось возможным. Суд его отпустил прямо из зала суда. Я не исключаю, что Ляшко получит политическое убежище в Австрии. Такие намерения у него точно есть и что самое страшное, ему дадут политическое убежище».Напомним, вчера суд отпустил Ляшко на поруки. Таким образом Фемида еще раз доказала свою несостоятельность. Ведь прокуроры предупреждали, что Ляшко несомненно сбежит! Не прошло и несколько часов, как Ляшко покинул Украину.Скорее всего Ляшко просто вывозил деньги и в ближайшее время снова вернется в Киев. Не исключено, что он и дальше будет провоцировать правоохранительные органы, чтобы было лечше получить политическое убежище в Австрии.Обязательно поделись со своими друзьями в социальных сетях. Страна обязана знать правду!