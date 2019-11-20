yanyura написав:Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.
Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.
Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.
Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах.