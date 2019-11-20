Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4685468646874688 Додано: Чет 21 лис, 2019 05:08 yanyura написав: Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.



Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции. Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.

Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.

Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах. Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1026 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 08:19 shapo





Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого Хана



До Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князья



Данило до Карокоруму не їздив

Він навідовся лише до Сарая



Зрозумів, чи треба пояснювати?



Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.



Сплюнь московську жуйку. Imagine

Повідомлень: 41 З нами з: 24.01.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4685468646874688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм