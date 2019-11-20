Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.
Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.
Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов. Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах.
У місті Дорогочині в грудні 1253 (січні 1254) папський легат коронував і помазав Данила Романовича, який прийняв королівську відзнаку «від усіх своїх єпископів», підкреслюючи цим, що коронується (що водночас було вiдкритим викликом Золотiй Ордi, бо як васал хана Данило Романович не мав права цього робити[10]) не лише він, а сама Русь.
Из статьи "Данило Галицький" в укр. Вики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
yanyura написав:Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.
Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.
У воспитательницы детского сада с группой из 20-30 деток ответственности на порядок больше, чем у депутат-проститута который появляясь на одном заседании из трех голосует так как ему сказали. Думаю что на всю Раду найдется не более 20-30 депутатов которые голосуют не за взятку, не за приказ свыше, а так как сами считают нужным.
На вопрос журналистов, сколько народу Коханивский, Ковальчук и Тыцкий намерены собрать в центре Киева на следующий день после массового митинга против капитуляции, лидеры националистов ответили, что как минимум, "несколько тысяч человек". "Мы уверены, что все честные украинцы 22 ноября выйдут на майдан и поддержат нас", - заявил Коханивский.
При этом радикалы сделали две важные оговорки. Во-первых, они категорически не хотят возвращения во власть экс-президента Петра Порошенко, "который разорил страну".