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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4685468646874688 Додано: Чет 21 лис, 2019 05:08 yanyura написав: Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.



Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции. Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.

Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.

Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах. Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1026 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 08:19 shapo





Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого Хана



До Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князья



Данило до Карокоруму не їздив

Він навідовся лише до Сарая



Зрозумів, чи треба пояснювати?



Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.



Сплюнь московську жуйку. Imagine

Повідомлень: 41 З нами з: 24.01.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 09:36 Imagine

У місті Дорогочині в грудні 1253 (січні 1254) папський легат коронував і помазав Данила Романовича, який прийняв королівську відзнаку «від усіх своїх єпископів», підкреслюючи цим, що коронується (що водночас було вiдкритим викликом Золотiй Ордi, бо як васал хана Данило Романович не мав права цього робити[10]) не лише він, а сама Русь.

Из статьи "Данило Галицький" в укр. Вики. Из статьи "Данило Галицький" в укр. Вики. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54 Tegularius написав: yanyura написав: Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.

Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.

Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.

Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.



У воспитательницы детского сада с группой из 20-30 деток ответственности на порядок больше, чем у депутат-проститута который появляясь на одном заседании из трех голосует так как ему сказали.

Думаю что на всю Раду найдется не более 20-30 депутатов которые голосуют не за взятку, не за приказ свыше, а так как сами считают нужным. У воспитательницы детского сада с группой из 20-30 деток ответственности на порядок больше, чем у депутат-проститута который появляясь на одном заседании из трех голосует так как ему сказали.Думаю что на всю Раду найдется не более 20-30 депутатов которые голосуют не за взятку, не за приказ свыше, а так как сами считают нужным. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2898 З нами з: 26.03.16 Подякував: 147 раз. Подякували: 897 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 09:55 На вопрос журналистов, сколько народу Коханивский, Ковальчук и Тыцкий намерены собрать в центре Киева на следующий день после массового митинга против капитуляции, лидеры националистов ответили, что как минимум, "несколько тысяч человек". "Мы уверены, что все честные украинцы 22 ноября выйдут на майдан и поддержат нас", - заявил Коханивский.

При этом радикалы сделали две важные оговорки. Во-первых, они категорически не хотят возвращения во власть экс-президента Петра Порошенко, "который разорил страну".

https://vesti.ua/kiev/358271-natsionalisty-sozyvajut-novyj-majdan-v-kieve

Комментировать не буду, о причинах уже писал.

Единственное, отмечу, что получается "всех честных" "несколько тысяч". Комментировать не буду, о причинах уже писал.Единственное, отмечу, что получается "всех честных" "несколько тысяч". ЛАД 2 Повідомлень: 14817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 10:13 ЛАД написав: На вопрос журналистов, сколько народу Коханивский, Ковальчук и Тыцкий намерены собрать в центре Киева на следующий день после массового митинга против капитуляции, лидеры националистов ответили, что как минимум, "несколько тысяч человек". "Мы уверены, что все честные украинцы 22 ноября выйдут на майдан и поддержат нас", - заявил Коханивский.

При этом радикалы сделали две важные оговорки. Во-первых, они категорически не хотят возвращения во власть экс-президента Петра Порошенко, "который разорил страну".

https://vesti.ua/kiev/358271-natsionalisty-sozyvajut-novyj-majdan-v-kieve

Комментировать не буду, о причинах уже писал.

Единственное, отмечу, что получается "всех честных" "несколько тысяч". Комментировать не буду, о причинах уже писал.Единственное, отмечу, что получается "всех честных" "несколько тысяч".



есть "честные", есть "активные честные".

если что есть "честные", есть "активные честные".если что 19yuriy91 Повідомлень: 2186 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 11:16 lapay написав: katso написав: Родной он для них, понимаете?

И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.

Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не Родной он для них, понимаете?И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не

Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того. Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.



Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в КиевеИ они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого katso

Повідомлень: 459 З нами з: 16.05.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 11:24 katso написав: lapay написав: katso написав: Родной он для них, понимаете?

И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.

Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не Родной он для них, понимаете?И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано.Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не

Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того. Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.



Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в КиевеИ они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого

Якби німців не погнали своечасно, мабудь німецька давно була б для тебе "родной язык"? Якби німців не погнали своечасно, мабудь німецька давно була б для тебе "родной язык"? komp 1 Повідомлень: 7975 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2080 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 11:31 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Люди "відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік" это сильно!

Люди переводят деньги не "Державе", а своим семьям и о "Державе" они в этой ситуации думают в последнюю очередь. Люди "відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік" это сильно!Люди переводят деньги не "Державе", а своим семьям и о "Державе" они в этой ситуации думают в последнюю очередь. Це майстерність - отримати два плюси в одному флаконі...

Так щоб Ви зрозуміли

У нас є відшкодування ПДВ і воно можливе як правило тільки для експортерів...

Тобто ми (всі разом) виплачуємо відшкодування експортерам у розмірі 20% від того що вони продали за кордон... тільки для того щоб збалансувати свої фінанси

Заробітчани переказують 12 млрд доларів в рік і при цьому не вимагають відшкодування в 20% ПДВ, таким чином Держава на халяву отримує додаткових 2 млрд доларів собі в плюс. Це майстерність - отримати два плюси в одному флаконі...Так щоб Ви зрозумілиУ нас є відшкодування ПДВ і воно можливе як правило тільки для експортерів...Тобто ми (всі разом) виплачуємо відшкодування експортерам у розмірі 20% від того що вони продали за кордон... тільки для того щоб збалансувати свої фінансиЗаробітчани переказують 12 млрд доларів в рік і при цьому не вимагають відшкодування в 20% ПДВ, таким чином Держава на халяву отримує додаткових 2 млрд доларів собі в плюс. Мы (всі разом) не "виплачуємо відшкодування експортерам", мы им возвращаем НДС ранее уплаченный ими Мы (всі разом)"виплачуємо відшкодування експортерам", мы им Так спростіть формулу

1 ПДВ сплачують покупці товарів , а платники ПДВ є податковими агентами по перечисленню сплачених коштів у бюджет

2 Якщо платник ПДВ не експортер - то він відшкодування не має

Якщо платник ПДВ експортує - ПДВ йому повертають

3Чим відрізняється експортер від не експортера?

а - експортер заводить валюту в країну

б - експортеру повертають ПДВ

4 Таким чином гастарбайтерів перечислючих валюту в Україну можна порівняти з експортерами ,але з однією відмінністю

Гастарбайтерам - ПДВ не повертають , а значить Держава отримує на 20% дешевшу валюту в порівнянні з експортерами. Так спростіть формулу1 ПДВ сплачують покупці товарів , а платники ПДВ є податковими агентами по перечисленню сплачених коштів у бюджет2 Якщо платник ПДВ не експортер - то він відшкодування не маєЯкщо платник ПДВ експортує - ПДВ йому повертають3Чим відрізняється експортер від не експортера?а - експортер заводить валюту в країнуб - експортеру повертають ПДВ4 Таким чином гастарбайтерів перечислючих валюту в Україну можна порівняти з експортерами ,але з однією відмінністюГастарбайтерам - ПДВ не повертають , а значить Держава отримує на 20% дешевшу валюту в порівнянні з експортерами. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21645 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4685468646874688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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