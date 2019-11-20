Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.
Могут появляться соблазны? Могут. Но при первом же случае коррупции (или другого подобного) надо тут же заводить уголовное дело, при подтверждении факта судом исключать из депутатов, садить в тюрьму с полной конфискацией имущества независимо на него оно было оформлено, или на жену/детей. Только такими жесткими мерами можно добиться, чтобы депутаты действительно были слугами народа (без кавычек). И поступать так со всеми, независимо, в правящей партии депутат или в оппозиции.
Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов. Считаю нормальной з/п 40 тыс. дол. для депутата, 100-150 для министра, 300-400 для премьера, 500-600 - для Президента. Естественно, с жестким контролем за коррупцией, запретом на какой-либо бизнес (включая владение акциями) в т.ч. для членов семьи, правом сберегать доход только в украинских банках и государственных ценных бумагах.
У місті Дорогочині в грудні 1253 (січні 1254) папський легат коронував і помазав Данила Романовича, який прийняв королівську відзнаку «від усіх своїх єпископів», підкреслюючи цим, що коронується (що водночас було вiдкритим викликом Золотiй Ордi, бо як васал хана Данило Романович не мав права цього робити[10]) не лише він, а сама Русь.
Из статьи "Данило Галицький" в укр. Вики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
yanyura написав:Не устраивает зарплата 40 тыс. грн? До депутатства получал больше? Ну так никто не держит, заявление на выход и ты опять можешь заниматься своим прибыльным додепутатским бизнесом.
Уровень з/п должен быт соизмерим с уровнем ответственности. Депутат, от которого зависит жизнь 40-миллионной страны, не должен зарабатывать на уровне менеджера, отвечающего за работу пары магазинов.
У воспитательницы детского сада с группой из 20-30 деток ответственности на порядок больше, чем у депутат-проститута который появляясь на одном заседании из трех голосует так как ему сказали. Думаю что на всю Раду найдется не более 20-30 депутатов которые голосуют не за взятку, не за приказ свыше, а так как сами считают нужным.
На вопрос журналистов, сколько народу Коханивский, Ковальчук и Тыцкий намерены собрать в центре Киева на следующий день после массового митинга против капитуляции, лидеры националистов ответили, что как минимум, "несколько тысяч человек". "Мы уверены, что все честные украинцы 22 ноября выйдут на майдан и поддержат нас", - заявил Коханивский.
При этом радикалы сделали две важные оговорки. Во-первых, они категорически не хотят возвращения во власть экс-президента Петра Порошенко, "который разорил страну".
На вопрос журналистов, сколько народу Коханивский, Ковальчук и Тыцкий намерены собрать в центре Киева на следующий день после массового митинга против капитуляции, лидеры националистов ответили, что как минимум, "несколько тысяч человек". "Мы уверены, что все честные украинцы 22 ноября выйдут на майдан и поддержат нас", - заявил Коханивский.
При этом радикалы сделали две важные оговорки. Во-первых, они категорически не хотят возвращения во власть экс-президента Петра Порошенко, "который разорил страну".
katso написав:Родной он для них, понимаете? И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано. Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не
Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого
katso написав:Родной он для них, понимаете? И государство существует именно для того чтоб создать условия для развития и использования родного для людей языка - так по крайней мере в Конституции записано. Казалось бы - чего проще - посчитай сколько людей в городе/регионе/области на каком языке говорят - и создай там условия чтоб его не щемили и не лезь людям в душу. Как посчитать - да в пару крупнейших банков запрос сделать пусть посчитают какой язык пользователи в меню банкомата выбирают - но неееет, это не наш случай - вдруг там например окажется что Киев таки русскоязычный -что же тогда, о ужос, вся же теперишняя идеология государства пропадет, а новой не
Для дітей рідна буде інша - україномовний садочок, школа, ВНЗ. Капля камінь точе, і щезне ця імперська мова, які всі інші загарбники до того.
Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого
Якби німців не погнали своечасно, мабудь німецька давно була б для тебе "родной язык"?
ЛАД написав:Люди "відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік" это сильно! Люди переводят деньги не "Державе", а своим семьям и о "Державе" они в этой ситуации думают в последнюю очередь.
Це майстерність - отримати два плюси в одному флаконі... Так щоб Ви зрозуміли У нас є відшкодування ПДВ і воно можливе як правило тільки для експортерів... Тобто ми (всі разом) виплачуємо відшкодування експортерам у розмірі 20% від того що вони продали за кордон... тільки для того щоб збалансувати свої фінанси Заробітчани переказують 12 млрд доларів в рік і при цьому не вимагають відшкодування в 20% ПДВ, таким чином Держава на халяву отримує додаткових 2 млрд доларів собі в плюс.
Мы (всі разом) не "виплачуємо відшкодування експортерам", мы им возвращаем НДС ранее уплаченный ими
Так спростіть формулу 1 ПДВ сплачують покупці товарів , а платники ПДВ є податковими агентами по перечисленню сплачених коштів у бюджет 2 Якщо платник ПДВ не експортер - то він відшкодування не має Якщо платник ПДВ експортує - ПДВ йому повертають 3Чим відрізняється експортер від не експортера? а - експортер заводить валюту в країну б - експортеру повертають ПДВ 4 Таким чином гастарбайтерів перечислючих валюту в Україну можна порівняти з експортерами ,але з однією відмінністю Гастарбайтерам - ПДВ не повертають , а значить Держава отримує на 20% дешевшу валюту в порівнянні з експортерами.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69