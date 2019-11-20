RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4687468846894690>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:05

  komp написав:Якби німців не погнали своечасно, мабудь німецька давно була б для тебе "родной язык"?


Так ты ж вроде из поклонников полицаев ? Наверное, ходил бы сейчас по школам и проверял все ли на переменах говорят по-немецки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13594
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5547 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:12

  mephala написав:От хто мені пояснить - нафуя їх взагалі було забирати без міжнародної інспекції???
Щоб потішити своє его?

Россия передала бронекатера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Украине полностью разграбленные и поврежденные до такой степени, что их восстановить будет невозможно


Очікувана реакція москалів. Сидять мабуть та ржуть з цих тупнів при владі.
Боюся навіть прогнозувати що цей зеля напідписує на переговорах майбутніх.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправленной сантехникой». Об этом сообщают РИА Новости.

В российском ведомстве подчеркнули, что во время подписания актов сдачи-приемки у украинской стороны не было никаких претензий.

В ФСБ считают, что Украина сама «угробила» свои корабли на пути из Крыма в Очаков.
mephala
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:14

Re: Політичні дискусії

  katso написав:Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве :roll: И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого

Є цікава стаття про спілкування українською/російською в м. Києві:
https://rubryka.com/blog/movne-rozdorizhzhya-kyiv/
Там багато чого цікавого, але по нашому питанню:
Перше, що одразу ж кидається у вічі на наступній гістограмі – залежність вживання суржику від рівня освіти. Цей показник змінюється від 35,19% серед людей, що мають неповну середню освіту, до 11,84% серед тих, хто здобув науковий ступінь.

Остання категорія, окрім того, стала найбільш українськомовною та однією з двох, де українська переважає за поширеністю російську. Іншу склали особи, що мають неповну середню освіту, переважна більшість з яких – школярі.

Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8942
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:16

  mephala написав:
  mephala написав:От хто мені пояснить - нафуя їх взагалі було забирати без міжнародної інспекції???
Щоб потішити своє его?

Россия передала бронекатера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Украине полностью разграбленные и поврежденные до такой степени, что их восстановить будет невозможно


Очікувана реакція москалів. Сидять мабуть та ржуть з цих тупнів при владі.
Боюся навіть прогнозувати що цей зеля напідписує на переговорах майбутніх.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправленной сантехникой». Об этом сообщают РИА Новости.

В российском ведомстве подчеркнули, что во время подписания актов сдачи-приемки у украинской стороны не было никаких претензий.

В ФСБ считают, что Украина сама «угробила» свои корабли на пути из Крыма в Очаков.


Да то какая-то истерика, унитаз умыкнули, светильник сняли и рацию утащили, и всё малый артиллерийский бронированный катер можно в утиль списывать. Правда ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13594
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5547 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:18

  lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)

і це єдино правильний шлях. ссср наочно показало наскільки це ефективно.
а якщо ще в школах зробити більші ставки тим хто викладає на українській - так інші школи самі позакриваються. ну або нехай шукають меценатів.
mephala
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:27

  lapay написав:
  katso написав:Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве :roll: И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого

Є цікава стаття про спілкування українською/російською в м. Києві:
https://rubryka.com/blog/movne-rozdorizhzhya-kyiv/


Прикольный анализ - но вот лично я никогда не видел ни одного соц опроса где-то на улицах Дарницы или Борщаговки, поэтому объективность анализа поставлю под сомнение.
В реале - русский язык в Киеве везде, ну кроме входа в Могилянку на переменах :lol:
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 460
З нами з: 16.05.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29

  freeze написав:Да то какая-то истерика, унитаз умыкнули, светильник сняли и рацию утащили, и всё малый артиллерийский бронированный катер можно в утиль списывать. Правда ?

я так зрозумів що ви за ведмедя?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1412244688926647&set=pcb.1412248388926277&type=3&theater
mephala
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:30

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)

і це єдино правильний шлях. ссср наочно показало наскільки це ефективно.
а якщо ще в школах зробити більші ставки тим хто викладає на українській - так інші школи самі позакриваються. ну або нехай шукають меценатів.


В Одессе все школы на украинском, что всем за это поднимать ставки, тут за проверку тетрадей хотят надбавки отменять.

Меценаты ни к чему, частная школа экономики из Киева, где обучение ведется на английском, протестовала о новом законе о языках, вроде собиралась закрываться, там англоязычные преподаватели.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13594
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5547 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:32

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:Да то какая-то истерика, унитаз умыкнули, светильник сняли и рацию утащили, и всё малый артиллерийский бронированный катер можно в утиль списывать. Правда ?

я так зрозумів що ви за ведмедя?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1412244688926647&set=pcb.1412248388926277&type=3&theater


Нет я за психическое здоровье.
Потому что для психов рассчитана истерика, без плафона и розетки катер будем в утиль списывать, он не боеспособен
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13594
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5547 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:34

  katso написав:
  lapay написав:
  katso написав:Не будет, они на переменах по русски говорят, по крайней мере здесь в Киеве :roll: И они тоже снизу точат учителей не напрягаться и говорить на родном языке. Посмотрим кто кого

Є цікава стаття про спілкування українською/російською в м. Києві:
https://rubryka.com/blog/movne-rozdorizhzhya-kyiv/


Прикольный анализ - но вот лично я никогда не видел ни одного соц опроса где-то на улицах Дарницы или Борщаговки, поэтому объективность анализа поставлю под сомнение.
В реале - русский язык в Киеве везде, ну кроме входа в Могилянку на переменах :lol:

Та ж читати треба уважно - у Фейсбуці проводили ...
Ну і там теж про таке пишуть - вулична мова російська , домашня - українська ... 37 % - це не так багато ...
Puente
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4687468846894690>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.