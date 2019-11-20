Так ты ж вроде из поклонников полицаев ? Наверное, ходил бы сейчас по школам и проверял все ли на переменах говорят по-немецки.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:05
Так ты ж вроде из поклонников полицаев ? Наверное, ходил бы сейчас по школам и проверял все ли на переменах говорят по-немецки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:12
Очікувана реакція москалів. Сидять мабуть та ржуть з цих тупнів при владі.
Боюся навіть прогнозувати що цей зеля напідписує на переговорах майбутніх.
В российском ведомстве подчеркнули, что во время подписания актов сдачи-приемки у украинской стороны не было никаких претензий.
В ФСБ считают, что Украина сама «угробила» свои корабли на пути из Крыма в Очаков.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:14
Re: Політичні дискусії
Є цікава стаття про спілкування українською/російською в м. Києві:
Там багато чого цікавого, але по нашому питанню:
Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:16
Да то какая-то истерика, унитаз умыкнули, светильник сняли и рацию утащили, и всё малый артиллерийский бронированный катер можно в утиль списывать. Правда ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:18
і це єдино правильний шлях. ссср наочно показало наскільки це ефективно.
а якщо ще в школах зробити більші ставки тим хто викладає на українській - так інші школи самі позакриваються. ну або нехай шукають меценатів.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:27
Прикольный анализ - но вот лично я никогда не видел ни одного соц опроса где-то на улицах Дарницы или Борщаговки, поэтому объективность анализа поставлю под сомнение.
В реале - русский язык в Киеве везде, ну кроме входа в Могилянку на переменах
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29
я так зрозумів що ви за ведмедя?
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:30
Re: Політичні дискусії
В Одессе все школы на украинском, что всем за это поднимать ставки, тут за проверку тетрадей хотят надбавки отменять.
Меценаты ни к чему, частная школа экономики из Киева, где обучение ведется на английском, протестовала о новом законе о языках, вроде собиралась закрываться, там англоязычные преподаватели.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:32
Re: Політичні дискусії
Нет я за психическое здоровье.
Потому что для психов рассчитана истерика, без плафона и розетки катер будем в утиль списывать, он не боеспособен
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:34
Та ж читати треба уважно - у Фейсбуці проводили ...
Ну і там теж про таке пишуть - вулична мова російська , домашня - українська ... 37 % - це не так багато ...
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