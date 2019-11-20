|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:34
freeze написав:
Потому что для психов рассчитана истерика, без плафона и розетки катер будем в утиль списывать, он не боеспособен
а чому ви згадуєте лише про плафони і розетки? про інше промовчати вам вигідно?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5935
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:35
freeze написав: mephala написав: lapay написав:
Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити.
і це єдино правильний шлях. ссср наочно показало наскільки це ефективно.
а якщо ще в школах зробити більші ставки тим хто викладає на українській - так інші школи самі позакриваються. ну або нехай шукають меценатів.
В Одессе все школы на украинском, что всем за это поднимать ставки, тут за проверку тетрадей хотят надбавки отменять.
Меценаты ни к чему, частная школа экономики из Киева, где обучение ведется на английском, протестовала о новом законе о языках, вроде собиралась закрываться, там англоязычные преподаватели.
Так до приватників закон не стосується - вони ж не видають дипломи державного зразка ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2115
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:38
mephala написав: freeze написав:
Потому что для психов рассчитана истерика, без плафона и розетки катер будем в утиль списывать, он не боеспособен
а чому ви згадуєте лише про плафони і розетки? про інше промовчати вам вигідно?
Потому что ДБР сейчас разберется с Ленинской Кузней и ее бывшими хозяевами, как якобы бронированный катер пробила невзорвавшаяся болванка снаряда. Нет ли там признаков хищений при строительстве, та ли там степень бронирования за которую из госбюджета по проекту оплачено.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13594
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 5547 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:39
freeze написав:
Меценаты ни к чему, частная школа экономики из Киева, где обучение ведется на английском, протестовала о новом законе о языках, вроде собиралась закрываться, там англоязычные преподаватели.
Там же Милованов почетный президет. Он еще тот затейник. )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2947
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:44
Puente написав:Так до приватників закон не стосується - вони ж не видають дипломи державного зразка ...
Может вы про какие то курсы ?
Киевская школа экономики вполне себе лицензирована Минобром, и работает в том числе по программе магистров.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13594
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 5547 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:48
freeze написав:
Потому что для психов рассчитана истерика, без плафона и розетки катер будем в утиль списывать, он не боеспособен
Уявляю, що Ви спокійно будете спостерігати, як гості чи квартиранти зроблять з Вашою квартирою те саме, що "братки" з човнами (не перший раз, до речі).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8942
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:53
lapay написав: freeze написав:
Потому что для психов рассчитана истерика, без плафона и розетки катер будем в утиль списывать, он не боеспособен
Уявляю, що Ви спокійно будете спостерігати, як гості чи квартиранти зроблять з Вашою квартирою те саме, що "братки" з човнами (не перший раз, до речі).
Зачем спокойно наблюдать, можно поругаться, выставить счет за обои, но истерить, что квартира всё, придётся новую покупать ))) Рассчитано на тупых.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13594
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 5547 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|