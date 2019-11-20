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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4688468946904691
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:48

Re: Політичні дискусії

komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)


Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:52

  freeze написав:
komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)


Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.

"особо одарённые" пусть поинтересуются, бывают ли в мире другие катера. поскольку это не целесообразно или за круглосуточным стуком по клаве нет возможности хоть что то постичь?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:00

  freeze написав:
Puente написав:Так до приватників закон не стосується - вони ж не видають дипломи державного зразка ...


Может вы про какие то курсы ?
Киевская школа экономики вполне себе лицензирована Минобром, и работает в том числе по программе магистров.

Спеціально подивився - як там і що ... Аж 1 іноземець викладач - Бентц і то - керуючий партнер ISD Group . Фактично шеф ...
Так що мову вони повинні знати ...
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