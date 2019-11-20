RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4689469046914692>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:48

Re: Політичні дискусії

komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)


Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13594
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3763 раз.
Подякували: 5549 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:52

  freeze написав:
komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)


Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.

"особо одарённые" пусть поинтересуются, бывают ли в мире другие катера. поскольку это не целесообразно или за круглосуточным стуком по клаве нет возможности хоть что то постичь?
komp
1
 
Повідомлень: 7977
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 3091 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:00

  freeze написав:
Puente написав:Так до приватників закон не стосується - вони ж не видають дипломи державного зразка ...


Может вы про какие то курсы ?
Киевская школа экономики вполне себе лицензирована Минобром, и работает в том числе по программе магистров.

Спеціально подивився - як там і що ... Аж 1 іноземець викладач - Бентц і то - керуючий партнер ISD Group . Фактично шеф ...
Так що мову вони повинні знати ...
Puente
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:58

  komp написав:
  freeze написав:
komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)


Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.

"особо одарённые" пусть поинтересуются, бывают ли в мире другие катера. поскольку это не целесообразно или за круглосуточным стуком по клаве нет возможности хоть что то постичь?

Состав корабельной группы
МБАК «Бердянск»[6]
• МБАК «Никополь»[6]
• РБК «Яны Капу»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B2%D0%B5
И характеристика катеров
Речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B0%C2%BB
Речные бронекатера проекта 58150 — тип речных артиллерийских катеров (АКА) украинской разработки. Проектный шифр — «Гюрза».

Бронекатера предназначены для несения боевой вахты на приграничных реках, озёрах, а также в прибрежной морской зоне.

Ответственные помещения катера (рулевая рубка, отсеки оружия, топливные цистерны, моторный отсек) бронированы, что позволяет катеру выходить на близкий огневой контакт с противником, вооружённым стрелковым оружием.

Строго говоря, то, что они в прошлом году дошли до Керчи - это уже достижение. Ведь проект разрабатывался
Финансирование постройки первых двух катеров проекта 58150 для береговой охраны Узбекистана осуществлялось из США по программе помощи Узбекистану.

Т.е. страны, у которой НЕТ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
Волгарь
 
Повідомлень: 7322
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:29

Re: Політичні дискусії

Люди, которые кричали, что все Украинцы будут драить унитазы в Европе, украли у нас унитазы!
Ethereum
 
Повідомлень: 885
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:35

Re: Політичні дискусії

перша маніпуляція
Бердянськ (артилерійський катер) відноситься до проекту 58155 а не як надригував волгарь 58150

Малі броньовані артилерійські катери проекту 58155

друга маніпуляція.
проект 58150 не проектувався для морського використання
Річкові броньовані катери проекту 58150
mephala
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:41

  lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)


Ну что ж ты врешь так нелепо? :D

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:44

  freeze написав:
  mephala написав:
  mephala написав:От хто мені пояснить - нафуя їх взагалі було забирати без міжнародної інспекції???
Щоб потішити своє его?

Россия передала бронекатера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Украине полностью разграбленные и поврежденные до такой степени, что их восстановить будет невозможно


Очікувана реакція москалів. Сидять мабуть та ржуть з цих тупнів при владі.
Боюся навіть прогнозувати що цей зеля напідписує на переговорах майбутніх.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправленной сантехникой». Об этом сообщают РИА Новости.

В российском ведомстве подчеркнули, что во время подписания актов сдачи-приемки у украинской стороны не было никаких претензий.

В ФСБ считают, что Украина сама «угробила» свои корабли на пути из Крыма в Очаков.


Да то какая-то истерика, унитаз умыкнули, светильник сняли и рацию утащили, и всё малый артиллерийский бронированный катер можно в утиль списывать. Правда ?


Неплохо бы вникнуть в матчасть что там за унитаз - там или железная система сброса масс за борт которая встроена в корпус так что не выдерешь или пластмассовый бытовой биотуалет который могли вынести чтоб он за время простоя катера не завонялся так чтоб потом туда нельзя войти было

А впрочем это лишь мои догадки - моряки вэлкам, критикуйте
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 16.05.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:50

  zРадио написав:
  lapay написав:Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити. :)


Ну что ж ты врешь так нелепо? :D


Я вам ( це множина ) просто дивуюся - ви постійно вириваєте якісь шматки з розмов і їх коментуєте ...
Там взагалі-то мова йшла виключно про Київ . І все ...
Puente
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну что ж ты врешь так нелепо?

Топ-менеджер не знає різницю між Києвом і Україною. А все тому, що не спілкується українською. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8944
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4689469046914692>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23905)
21.11.2019 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.