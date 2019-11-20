Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:48
komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)
Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:52
freeze написав: komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)
Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.
"особо одарённые" пусть поинтересуются, бывают ли в мире другие катера. поскольку это не целесообразно или за круглосуточным стуком по клаве нет возможности хоть что то постичь?
komp
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:00
freeze написав: Puente написав:Так до приватників закон не стосується - вони ж не видають дипломи державного зразка ...
Может вы про какие то курсы ?
Киевская школа экономики вполне себе лицензирована Минобром, и работает в том числе по программе магистров.
Спеціально подивився - як там і що ... Аж 1 іноземець викладач - Бентц і то - керуючий партнер ISD Group . Фактично шеф ...
Так що мову вони повинні знати ...
Puente
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:58
komp написав: freeze написав: komp написав:А "особо одарённые" поинтересуются что такое бронированный катер и какая защита на нем предусмотрена(7,62)
Так это получается этот катер еще и недобронированный, вообще жесть.
Видимо аналог присно памятных бронежилетов.
"особо одарённые" пусть поинтересуются, бывают ли в мире другие катера. поскольку это не целесообразно или за круглосуточным стуком по клаве нет возможности хоть что то постичь?
Состав корабельной группы
МБАК «Бердянск»[6] • МБАК «Никополь»[6] • РБК «Яны Капу» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B2%D0%B5
И характеристика катеров
Речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B0%C2%BB
Речные бронекатера проекта 58150 — тип речных артиллерийских катеров (АКА) украинской разработки. Проектный шифр — «Гюрза».
Бронекатера предназначены для несения боевой вахты на приграничных реках, озёрах, а также в прибрежной морской зоне.
Ответственные помещения катера (рулевая рубка, отсеки оружия, топливные цистерны, моторный отсек) бронированы, что позволяет катеру выходить на близкий огневой контакт с противником, вооружённым стрелковым оружием.
Строго говоря, то, что они в прошлом году дошли до Керчи - это уже достижение. Ведь проект разрабатывался
Финансирование постройки первых двух катеров проекта 58150
для береговой охраны Узбекистана осуществлялось из США по программе помощи Узбекистану.
Т.е. страны, у которой НЕТ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
Волгарь
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:29
Люди, которые кричали, что все Украинцы будут драить унитазы в Европе, украли у нас унитазы!
Ethereum
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:35
перша маніпуляція Бердянськ (артилерійський катер)
відноситься до проекту
58155
а не як надригував волгарь 58150
Малі броньовані артилерійські катери проекту 58155 друга маніпуляція.
проект
58150 не проектувався для морського використання Річкові броньовані катери проекту 58150
mephala
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zРадио
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:44
freeze написав:
Да то какая-то истерика, унитаз умыкнули, светильник сняли и рацию утащили, и всё малый артиллерийский бронированный катер можно в утиль списывать. Правда ?
Неплохо бы вникнуть в матчасть что там за унитаз - там или железная система сброса масс за борт которая встроена в корпус так что не выдерешь или пластмассовый бытовой биотуалет который могли вынести чтоб он за время простоя катера не завонялся так чтоб потом туда нельзя войти было
А впрочем это лишь мои догадки - моряки вэлкам, критикуйте
katso
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:50
zРадио написав: lapay написав:
Чим освіченіша людина (особливо ті, що мають науковий ступінь), і чим молодша, тим більше відсоток україномовних.
Так що процес йде і його не зупинити.
Ну что ж ты врешь так нелепо?
Я вам ( це множина ) просто дивуюся - ви постійно вириваєте якісь шматки з розмов і їх коментуєте ...
Там взагалі-то мова йшла виключно про Київ . І все ...
Puente
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:53
zРадио написав:
Ну что ж ты врешь так нелепо?
Топ-менеджер не знає різницю між Києвом і Україною. А все тому, що не спілкується українською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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