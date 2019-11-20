вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити?
а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:54
вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити?
а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах
Востаннє редагувалось mephala в Чет 21 лис, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:56
А не много ли ты на себя взял - делать подобные обобщения?
Если хочешь конкретно про Киев,ок. Только вот любители поспорить о Киеве со мной, киевлянином, оказываются то из Тернополя, то из-под Львова
Поэтому для начала скажи, откуда сам
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