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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4689469046914692
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:54

  zРадио написав:Зображення

вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити?
а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах
Востаннє редагувалось mephala в Чет 21 лис, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:56

  Puente написав:Я вам ( це множина ) просто дивуюся - ви постійно вириваєте якісь шматки з розмов і їх коментуєте ...


А не много ли ты на себя взял - делать подобные обобщения?

  Puente написав:Там взагалі-то мова йшла виключно про Київ . І все ...


Если хочешь конкретно про Киев,ок. Только вот любители поспорить о Киеве со мной, киевлянином, оказываются то из Тернополя, то из-под Львова :mrgreen:

Поэтому для начала скажи, откуда сам
zРадио
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