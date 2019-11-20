вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити?
а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:54
вже не перший раз бачу від вас картинку. першоджерело можна побачити?
а то пошук знаходить вашу картинку тільки на москальських або ОРДЛОвських сайтах
Востаннє редагувалось mephala в Чет 21 лис, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:56
А не много ли ты на себя взял - делать подобные обобщения?
Если хочешь конкретно про Киев,ок. Только вот любители поспорить о Киеве со мной, киевлянином, оказываются то из Тернополя, то из-под Львова
Поэтому для начала скажи, откуда сам
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:14
Что неудивительно - из архива я ее и вытащил.
Ну еще бы "патріотичні ЗМІ" такое публиковали
Проверить корректность информации можешь, перелопачивая научные издания (хотя бы электронные) по этой ссылке:
У меня сомнений мало - это видно даже по географии учебных и научно-исследовательских институтов...
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:19
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:22
Re: Політичні дискусії
А оце , напевно для shapo на замітку :
Согласно опросу, опубликованному Антидиффамационной лигой (АДЛ), антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, Южной Африке, Украине и Венгрии.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:23
по перше якщо це сфабриковано москалями або маріонетками з ОРДЛО то цінність відразу нуль цілих нуль десятих.
по друге якщо цей рейтинг складений за даними де розміщені видання а не де проживають автори це нічого не показує. наприклад на кафедрі всі захищаються і публікувалися або в Києві або в Харкові. Але там жодного дня не жили. То яка цінність цього малюнка?
ЗІ
так коліться - з яких ресурсів собі архів створюєте?
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:33
Покупайте за границей. Покупайте по интернету, напр. на алиэкспрессе. Я давно так делаю, чтобы не платить нашим барыгам.
Только вот ваш Петя успел ввести налог на посылки оцененные дороже 100 евро. Теперь мало того, что вычитают налог, еще и таможенники задерживают и шманают.
Мало ему было налога на депозиты и "военного сбора" (имеющего к войне очень опосредованное отношение).
В любой нормальной стране вашего Петю только за драконовские налоги народ поднял бы на вилы.
In HODL we trust
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:49
Взагалі-то смужка від Луганська до Сімферополя викликає "смутные сомнения" .
Все інше - напевно більш менш . Хоча Київ далеко не на першомі місці - якось теж ...
Ну а Херсон і Луганськ , чи Сімферополь - не вірю ...
Кіровоград більше Дніпра - ? Не вірю теж ...
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:54
Это да. Но я дал необходимые данные для проверки, пусть и неудобные в работе (это неспециально - был бы перечень самих публикаций, сведенных в одном месте, было бы легче).
Нет, рейтинг не по изданиям, а публикациям. Просто, повторюсь, я не нашел перечень публикаций - только перечень изданий. Поэтому и пишу, что нужно "лопатить", а не просто открыть и быстро посмотреть
Не помню, откуда эту картинку стянул. Но такой фигней, как ты - гуглить то, что нужно нагуглить - я точно не страдаю Где-то читал и сохранил. И это "где-то" - точно не на российских ресурсах. Из российского я читаю только Коммерсант
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:02
zРадио
і що можна перевірити по вашим даним? де розміщені видавництва?
ваші дані лише підкреслюють що картинка це пшик який нічого не показує.
і навіть якщо найти перелік публікацій то як ви їх прив’яжете до місця проживання автора?
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