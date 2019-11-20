Додано: Чет 21 лис, 2019 16:54

mephala написав: по перше якщо це сфабриковано москалями або маріонетками з ОРДЛО то цінність відразу нуль цілих нуль десятих.

по перше якщо це сфабриковано москалями або маріонетками з ОРДЛО то цінність відразу нуль цілих нуль десятих.

mephala написав: по друге якщо цей рейтинг складений за даними де розміщені видання а не де проживають автори це нічого не показує. наприклад на кафедрі всі захищаються і публікувалися або в Києві або в Харкові. Але там жодного дня не жили. То яка цінність цього малюнка?

по друге якщо цей рейтинг складений за даними де розміщені видання а не де проживають автори це нічого не показує. наприклад на кафедрі всі захищаються і публікувалися або в Києві або в Харкові. Але там жодного дня не жили. То яка цінність цього малюнка?

mephala написав: так коліться - з яких ресурсів собі архів створюєте? так коліться - з яких ресурсів собі архів створюєте?

Это да. Но я дал необходимые данные для проверки, пусть и неудобные в работе (это неспециально - был бы перечень самих публикаций, сведенных в одном месте, было бы легче).Нет, рейтинг не по изданиям, а публикациям. Просто, повторюсь, я не нашел перечень публикаций - только перечень изданий. Поэтому и пишу, что нужно "лопатить", а не просто открыть и быстро посмотретьНе помню, откуда эту картинку стянул. Но такой фигней, как ты - гуглить то, что нужно нагуглить - я точно не страдаюГде-то читал и сохранил. И это "где-то" - точно не на российских ресурсах. Из российского я читаю только Коммерсант