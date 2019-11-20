Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оце подумав над картинкою про публікації - це може бути дуже давня картинка . Коли в регіонах промислових ще працювали галузеві інститути - і тоді були і купа журналів спеціальних і знову ж таки галузевих . Тоді така картинка може бути ... Але це було давно і давно не відповідає реаліям ... Кандидати та доктори технічних наук повинні щось публікувати ...
katso написав:неплохо бы вникнуть в матчасть что там за унитаз - там или железная система сброса масс за борт которая встроена в корпус так что не выдерешь или пластмассовый бытовой биотуалет который могли вынести чтоб он за время простоя катера не завонялся так чтоб потом туда нельзя войти было
А впрочем это лишь мои догадки - моряки вэлкам, критикуйте
Подтвердилось намерение "слуг народа" сделать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания универсальным регулятором. Он займется всеми субъектами медиарынка, включая онлайн-СМИ и все цифровые платформы, доступные в Украине.
в презентации Ткаченко указывается, что, помимо штрафов для СМИ, предусматривается блокировка онлайн-ресурсов по решению суда. Там же приводятся пометки юристов. Если с медиа с доменом .UA все им все понятно, то как закрывать .net, .com власти пока не знают.
В ходе презентации драфта законопроекта "слуга народа" Александр Ткаченко (бывший шеф канала Коломойского "1+1) отметил, что в документе есть норма регистрации не только онлайн-СМИ (об этом уже говорил и Бородянский), но и соцсетей (Google, YouTube, Facebook) - с целью их налогообложения.
Как намерены у Ткаченко этого добиться - непонятно. А если интернет-гиганты откажутся регистрироваться и платить налоги - тогда что? Украина заблокирует их?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого Хана
До Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князья
Данило до Карокоруму не їздив Він навідовся лише до Сарая
Зрозумів, чи треба пояснювати?
Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.
Сплюнь московську жуйку.
И где вас таких сейчас учат, у Вятровича? http://www.spsl.nsc.ru/history/vernad/vol3/vgv302.htm Политически самым главным изменением в Монгольской империи в эти годы было основание Бату ханства Кипчакия в Южной Руси, которое впоследствии стало известно как Золотая Орда. Столицей ее был город Сарай на нижней Волге. Одним из первых действий Бату стал созыв ведущих восточнорусских князей в Сарае, с тем чтобы они принесли вассальную клятву верности. Когда монгольская армия во главе с Бату вернулась в Южную Русь из Венгрии, большинство неджучидских князей со своими военными соединениями отправились назад в Монголию. Некоторые, однако, решили остаться во вновь покоренной стране, которая им нравиласьХотя военное могущество Бату не подлежало сомнению, его положение в монгольской политике было довольно слабым, поскольку от него зависела лишь малая часть монгольской армии и родовых вождей. По необходимости он заключил политический союз с сыном Толуя Мункэ, своим близким другом еще со времен европейской кампании. Однако даже их объединенные усилия смогли лишь оттянуть предвыборное решение относительно кандидатуры Гуюка, но не предотвратить его. К 1246 г. большинство монгольских князей и родовых вождей согласились поддержать Гуюка, и тогда собрался выборный курултай у истоков реки Орхон близ Каракорума. Сославшись на ревматизм, Бату отказался участвовать в нем и остался в Сарае. Он согласился, однако, послать в Монголию брата покойного Юрия II Ярослава (отца Александра Невского), которого он утвердил великим князем владимирским.
http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv02.htm В 1255 г. в гор. Дрогичине Даниил короновался присланною ему от папы королевскою короною. Даниилу нужна была однако не только корона, а прежде всего военная помощь. Помощь эта не приходила: призывы папы остались без последствий. Тогда Даниил прервал с папою сношения. Между тем надвигалась гроза с Востока. Даниил увидел, что не в силах справиться с этою грозою - предотвратить начавшееся опустошение своей земли татарами. Ему пришлось уступить и бросить все свои мечты. По требованию приднепровского татарского баскака Куремсы Даниил приостановил все свои военные приготовления против татар и срыл укрепления волынских городов (1261). Через несколько лет после того Даниил умер (1264). Вся "большая политика" его таким образом кончилась неудачею; он имел успех только в "малой политике" - борьбе с непосредственными соседями литовцами, которых против него не поддерживали ни монголы, ни крестоносцы - латиняне. Даниил разменялся на повседневные политические мелочи и упустил из рук главные нити исторических событий.