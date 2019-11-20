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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4690469146924693 Додано: Чет 21 лис, 2019 17:07 Re: Політичні дискусії Оце подумав над картинкою про публікації - це може бути дуже давня картинка . Коли в регіонах промислових ще працювали галузеві інститути - і тоді були і купа журналів спеціальних і знову ж таки галузевих . Тоді така картинка може бути ... Але це було давно і давно не відповідає реаліям ...

Кандидати та доктори технічних наук повинні щось публікувати ... Puente Повідомлень: 2125 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 17:09 katso написав: неплохо бы вникнуть в матчасть что там за унитаз - там или железная система сброса масс за борт которая встроена в корпус так что не выдерешь или пластмассовый бытовой биотуалет который могли вынести чтоб он за время простоя катера не завонялся так чтоб потом туда нельзя войти было



А впрочем это лишь мои догадки - моряки вэлкам, критикуйте неплохо бы вникнуть в матчасть что там за унитаз - там или железная система сброса масс за борт которая встроена в корпус так что не выдерешь или пластмассовый бытовой биотуалет который могли вынести чтоб он за время простоя катера не завонялся так чтоб потом туда нельзя войти былоА впрочем это лишь мои догадки - моряки вэлкам, критикуйте



Да что там критиковать, вот видео знаменитого унитаза, вроде как перед передачей на месте стоял.

https://strana.ua/news/234752-kto-na-sa ... rainy.html



По доброму так передача катеров прошла, удачи пожелали друг другу. Да что там критиковать, вот видео знаменитого унитаза, вроде как перед передачей на месте стоял.По доброму так передача катеров прошла, удачи пожелали друг другу. Востаннє редагувалось freeze в Чет 21 лис, 2019 17:11, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13597 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3763 раз. Подякували: 5550 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 17:10 mephala написав: zРадио

і що можна перевірити по вашим даним? де розміщені видавництва?

ваші дані лише підкреслюють що картинка це пшик який нічого не показує.



і навіть якщо найти перелік публікацій то як ви їх прив’яжете до місця проживання автора? і що можна перевірити по вашим даним? де розміщені видавництва?ваші дані лише підкреслюють що картинка це пшик який нічого не показує.і навіть якщо найти перелік публікацій то як ви їх прив’яжете до місця проживання автора?



Не тупи!



1) По ссылке скачиваешь перечень научных интернет-изданий.

2) Заходишь на них и мониторишь - глазами смотришь регион и ручками вносишь в эксель.



Принадлежность публикации региону легко определить по названию института ее автора.



Несложно, но долго и неблагодарно. Хочешь - занимайся.



Для статистической значимости перелопатить нужно а) все издания и б) не менее 2-3 тыс публикаций итого. Не тупи!1) По ссылке скачиваешь перечень научных интернет-изданий.2) Заходишь на них и мониторишь - глазами смотришь регион и ручками вносишь в эксель.Принадлежность публикации региону легко определить по названию института ее автора.Несложно, но долго и неблагодарно. Хочешь - занимайся.Для статистической значимости перелопатить нужно а) все издания и б) не менее 2-3 тыс публикаций итого. zРадио

Повідомлень: 4182 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 17:29 Подтвердилось намерение "слуг народа" сделать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания универсальным регулятором. Он займется всеми субъектами медиарынка, включая онлайн-СМИ и все цифровые платформы, доступные в Украине.



в презентации Ткаченко указывается, что, помимо штрафов для СМИ, предусматривается блокировка онлайн-ресурсов по решению суда. Там же приводятся пометки юристов. Если с медиа с доменом .UA все им все понятно, то как закрывать .net, .com власти пока не знают.



В ходе презентации драфта законопроекта "слуга народа" Александр Ткаченко (бывший шеф канала Коломойского "1+1) отметил, что в документе есть норма регистрации не только онлайн-СМИ (об этом уже говорил и Бородянский), но и соцсетей (Google, YouTube, Facebook) - с целью их налогообложения.



Как намерены у Ткаченко этого добиться - непонятно. А если интернет-гиганты откажутся регистрироваться и платить налоги - тогда что? Украина заблокирует их? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13597 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3763 раз. Подякували: 5550 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34 Imagine написав: shapo





Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого Хана



До Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князья



Данило до Карокоруму не їздив

Він навідовся лише до Сарая



Зрозумів, чи треба пояснювати?



Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.



Сплюнь московську жуйку. Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого ХанаДо Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князьяДанило до Карокоруму не їздивВін навідовся лише до СараяЗрозумів, чи треба пояснювати?Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.Сплюнь московську жуйку.



И где вас таких сейчас учат, у Вятровича?

http://www.spsl.nsc.ru/history/vernad/vol3/vgv302.htm



Политически самым главным изменением в Монгольской империи в эти годы было основание Бату ханства Кипчакия в Южной Руси, которое впоследствии стало известно как Золотая Орда. Столицей ее был город Сарай на нижней Волге. Одним из первых действий Бату стал созыв ведущих восточнорусских князей в Сарае, с тем чтобы они принесли вассальную клятву верности. Когда монгольская армия во главе с Бату вернулась в Южную Русь из Венгрии, большинство неджучидских князей со своими военными соединениями отправились назад в Монголию. Некоторые, однако, решили остаться во вновь покоренной стране, которая им нравиласьХотя военное могущество Бату не подлежало сомнению, его положение в монгольской политике было довольно слабым, поскольку от него зависела лишь малая часть монгольской армии и родовых вождей. По необходимости он заключил политический союз с сыном Толуя Мункэ, своим близким другом еще со времен европейской кампании. Однако даже их объединенные усилия смогли лишь оттянуть предвыборное решение относительно кандидатуры Гуюка, но не предотвратить его. К 1246 г. большинство монгольских князей и родовых вождей согласились поддержать Гуюка, и тогда собрался выборный курултай у истоков реки Орхон близ Каракорума. Сославшись на ревматизм, Бату отказался участвовать в нем и остался в Сарае. Он согласился, однако, послать в Монголию брата покойного Юрия II Ярослава (отца Александра Невского), которого он утвердил великим князем владимирским.



http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv02.htm



В 1255 г. в гор. Дрогичине Даниил короновался присланною ему от папы королевскою короною.

Даниилу нужна была однако не только корона, а прежде всего военная помощь. Помощь эта не приходила: призывы папы остались без последствий. Тогда Даниил прервал с папою сношения.

Между тем надвигалась гроза с Востока. Даниил увидел, что не в силах справиться с этою грозою - предотвратить начавшееся опустошение своей земли татарами. Ему пришлось уступить и бросить все свои мечты. По требованию приднепровского татарского баскака Куремсы Даниил приостановил все свои военные приготовления против татар и срыл укрепления волынских городов (1261).

Через несколько лет после того Даниил умер (1264). Вся "большая политика" его таким образом кончилась неудачею; он имел успех только в "малой политике" - борьбе с непосредственными соседями литовцами, которых против него не поддерживали ни монголы, ни крестоносцы - латиняне.

Даниил разменялся на повседневные политические мелочи и упустил из рук главные нити исторических событий. И где вас таких сейчас учат, у Вятровича?Политически самым главным изменением в Монгольской империи в эти годы было основание Бату ханства Кипчакия в Южной Руси, которое впоследствии стало известно как Золотая Орда.Когда монгольская армия во главе с Бату вернулась в Южную Русь из Венгрии, большинство неджучидских князей со своими военными соединениями отправились назад в Монголию. Некоторые, однако, решили остаться во вновь покоренной стране, которая им нравиласьХотя военное могущество Бату не подлежало сомнению, его положение в монгольской политике было довольно слабым, поскольку от него зависела лишь малая часть монгольской армии и родовых вождей. По необходимости он заключил политический союз с сыном Толуя Мункэ, своим близким другом еще со времен европейской кампании. Однако даже их объединенные усилия смогли лишь оттянуть предвыборное решение относительно кандидатуры Гуюка, но не предотвратить его. К 1246 г. большинство монгольских князей и родовых вождей согласились поддержать Гуюка, и тогда собрался выборный курултай у истоков реки Орхон близ Каракорума. Сославшись на ревматизм, Бату отказался участвовать в нем и остался в Сарае. Он согласился, однако, послать в Монголию брата покойного Юрия II Ярослава (отца Александра Невского), которого он утвердил великим князем владимирским.В 1255 г. в гор. Дрогичине Даниил короновался присланною ему от папы королевскою короною.Даниилу нужна была однако не только корона, а прежде всего военная помощь. Помощь эта не приходила: призывы папы остались без последствий. Тогда Даниил прервал с папою сношения.Между тем надвигалась гроза с Востока. Даниил увидел, что не в силах справиться с этою грозою - предотвратить начавшееся опустошение своей земли татарами. Ему пришлось уступить и бросить все свои мечты. По требованию приднепровского татарского баскака Куремсы Даниил приостановил все свои военные приготовления против татар и срыл укрепления волынских городов (1261).Через несколько лет после того Даниил умер (1264). Вся "большая политика" его таким образом кончилась неудачею; он имел успех только в "малой политике" - борьбе с непосредственными соседями литовцами, которых против него не поддерживали ни монголы, ни крестоносцы - латиняне.Даниил разменялся на повседневные политические мелочи и упустил из рук главные нити исторических событий. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2330 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4690469146924693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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