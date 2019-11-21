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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46914692469346944695>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:07

Re: Політичні дискусії

Оце подумав над картинкою про публікації - це може бути дуже давня картинка . Коли в регіонах промислових ще працювали галузеві інститути - і тоді були і купа журналів спеціальних і знову ж таки галузевих . Тоді така картинка може бути ... Але це було давно і давно не відповідає реаліям ...
Кандидати та доктори технічних наук повинні щось публікувати ...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:09

  katso написав:неплохо бы вникнуть в матчасть что там за унитаз - там или железная система сброса масс за борт которая встроена в корпус так что не выдерешь или пластмассовый бытовой биотуалет который могли вынести чтоб он за время простоя катера не завонялся так чтоб потом туда нельзя войти было

А впрочем это лишь мои догадки - моряки вэлкам, критикуйте


Да что там критиковать, вот видео знаменитого унитаза, вроде как перед передачей на месте стоял.
https://strana.ua/news/234752-kto-na-sa ... rainy.html

По доброму так передача катеров прошла, удачи пожелали друг другу.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 21 лис, 2019 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:10

  mephala написав:zРадио
і що можна перевірити по вашим даним? де розміщені видавництва?
ваші дані лише підкреслюють що картинка це пшик який нічого не показує.

і навіть якщо найти перелік публікацій то як ви їх прив’яжете до місця проживання автора? :mrgreen:


Не тупи!

1) По ссылке скачиваешь перечень научных интернет-изданий.
2) Заходишь на них и мониторишь - глазами смотришь регион и ручками вносишь в эксель.

Принадлежность публикации региону легко определить по названию института ее автора.

Несложно, но долго и неблагодарно. Хочешь - занимайся.

Для статистической значимости перелопатить нужно а) все издания и б) не менее 2-3 тыс публикаций итого.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:29

Подтвердилось намерение "слуг народа" сделать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания универсальным регулятором. Он займется всеми субъектами медиарынка, включая онлайн-СМИ и все цифровые платформы, доступные в Украине.

в презентации Ткаченко указывается, что, помимо штрафов для СМИ, предусматривается блокировка онлайн-ресурсов по решению суда. Там же приводятся пометки юристов. Если с медиа с доменом .UA все им все понятно, то как закрывать .net, .com власти пока не знают.

В ходе презентации драфта законопроекта "слуга народа" Александр Ткаченко (бывший шеф канала Коломойского "1+1) отметил, что в документе есть норма регистрации не только онлайн-СМИ (об этом уже говорил и Бородянский), но и соцсетей (Google, YouTube, Facebook) - с целью их налогообложения.

Как намерены у Ткаченко этого добиться - непонятно. А если интернет-гиганты откажутся регистрироваться и платить налоги - тогда что? Украина заблокирует их?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34

  Imagine написав:shapo


Згідно Яси Чингісхана, всі улусні керівники імперії були ЗАБОВ'ЯЗАНІ відвідувати великого Хана

До Каракоруму, на той час столиці імперії, їздили всі, навіть т.з. руССкие князья

Данило до Карокоруму не їздив
Він навідовся лише до Сарая

Зрозумів, чи треба пояснювати?

Та ще, Папа не міг надати титул Короля людині, яка була васалом (чи улусніком) якогось господаря.

Сплюнь московську жуйку.


И где вас таких сейчас учат, у Вятровича?
http://www.spsl.nsc.ru/history/vernad/vol3/vgv302.htm

Политически самым главным изменением в Монгольской империи в эти годы было основание Бату ханства Кипчакия в Южной Руси, которое впоследствии стало известно как Золотая Орда. Столицей ее был город Сарай на нижней Волге. Одним из первых действий Бату стал созыв ведущих восточнорусских князей в Сарае, с тем чтобы они принесли вассальную клятву верности. Когда монгольская армия во главе с Бату вернулась в Южную Русь из Венгрии, большинство неджучидских князей со своими военными соединениями отправились назад в Монголию. Некоторые, однако, решили остаться во вновь покоренной стране, которая им нравиласьХотя военное могущество Бату не подлежало сомнению, его положение в монгольской политике было довольно слабым, поскольку от него зависела лишь малая часть монгольской армии и родовых вождей. По необходимости он заключил политический союз с сыном Толуя Мункэ, своим близким другом еще со времен европейской кампании. Однако даже их объединенные усилия смогли лишь оттянуть предвыборное решение относительно кандидатуры Гуюка, но не предотвратить его. К 1246 г. большинство монгольских князей и родовых вождей согласились поддержать Гуюка, и тогда собрался выборный курултай у истоков реки Орхон близ Каракорума. Сославшись на ревматизм, Бату отказался участвовать в нем и остался в Сарае. Он согласился, однако, послать в Монголию брата покойного Юрия II Ярослава (отца Александра Невского), которого он утвердил великим князем владимирским.

http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv02.htm

В 1255 г. в гор. Дрогичине Даниил короновался присланною ему от папы королевскою короною.
Даниилу нужна была однако не только корона, а прежде всего военная помощь. Помощь эта не приходила: призывы папы остались без последствий. Тогда Даниил прервал с папою сношения.
Между тем надвигалась гроза с Востока. Даниил увидел, что не в силах справиться с этою грозою - предотвратить начавшееся опустошение своей земли татарами. Ему пришлось уступить и бросить все свои мечты. По требованию приднепровского татарского баскака Куремсы Даниил приостановил все свои военные приготовления против татар и срыл укрепления волынских городов (1261).
Через несколько лет после того Даниил умер (1264). Вся "большая политика" его таким образом кончилась неудачею; он имел успех только в "малой политике" - борьбе с непосредственными соседями литовцами, которых против него не поддерживали ни монголы, ни крестоносцы - латиняне.
Даниил разменялся на повседневные политические мелочи и упустил из рук главные нити исторических событий.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:50

  freeze написав:В ходе презентации драфта законопроекта "слуга народа" Александр Ткаченко (бывший шеф канала Коломойского "1+1) отметил, что в документе есть норма регистрации не только онлайн-СМИ (об этом уже говорил и Бородянский), но и соцсетей (Google, YouTube, Facebook) - с целью их налогообложения.

Как намерены у Ткаченко этого добиться - непонятно. А если интернет-гиганты откажутся регистрироваться и платить налоги - тогда что? Украина заблокирует их?

Они немало зарабатывают у нас и на нас, почему они не должны платить налоги?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:55

Ітогі подвєдьом. 2019-11-21

Ітогі подвєдьом. 2019-11-21

1) Россия вернула Украине захваченные военные корабли без всяких условий – Зеленский

Украина потребует от РФ вернуть пропавшее с кораблей вооружение - Зеленский

Россия спихнула вину за состояние кораблей на Украину
Ну да, вернут, как же.

2) Годовщина Революции Достоинства: Зеленский почтил память погибших на Евромайдане (фото, видео)

3) Конституционный суд признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Рады
Величайший юрист Зеленский и юрист №3 Богдан

3) Арахамия о записях в Кривом Роге: Они хотят навести порядок
Значит, разговор или разговоры действительно были. Быстро же Слуги Народа начали под себя подминать. Особенно, "честнейший" Юзик.

4) НАБУ расследует возможную госизмену и шпионаж экс-главы СБУ Грицака
Нет покоя долбанутым.
Порошенко - госизмена, Кличко - госизмена, Грицаку - госизмена.
Проецируют ребята из НАБУ, проецируют

5) Счетная палата обвиняет Нацбанк в расточительстве
И Счётная палата подключилась

6) Эксперт Белого дома: Украина не вмешивалась в дела США, это выдумки России
Бывший эксперт Белого дома по России Фиона Хилл убеждена, что теория о том, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году, — это «фальшивая история, которую создали и пропагандируют российские спецслужбы».


7) Дело МН17: Россия предлагает Малайзии ознакомиться со своими данными в обход следственной группы
Небритого Леонтьева покажут и километровый самолет на фотке.

8) Еврейская община Украины выражает протест против антисемитского ролика по отношению к президенту ОЕОУ Игорю Коломойскому на «5 канале»
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:56

Re: Політичні дискусії

Tegularius написав:
  freeze написав:В ходе презентации драфта законопроекта "слуга народа" Александр Ткаченко (бывший шеф канала Коломойского "1+1) отметил, что в документе есть норма регистрации не только онлайн-СМИ (об этом уже говорил и Бородянский), но и соцсетей (Google, YouTube, Facebook) - с целью их налогообложения.

Как намерены у Ткаченко этого добиться - непонятно. А если интернет-гиганты откажутся регистрироваться и платить налоги - тогда что? Украина заблокирует их?

Они немало зарабатывают у нас и на нас, почему они не должны платить налоги?


Не хотят.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:57

  freeze написав:
Как намерены у Ткаченко этого добиться - непонятно. А если интернет-гиганты откажутся регистрироваться и платить налоги - тогда что? Украина заблокирует их?


От интернет-гигантов им нужны не налоги, а локальные офисы, на которые можно надавить с помощью СБУ, ГПУ и прочих слуг режима.

Например, чтобы раскрыть чью-то переписку, заблокировать чей-то видеоблог, почистить неугодные статьи комментарии...

Технически можно блочить по адресам сайтов (URL-ам). По IP это практически бессмысленно - владельцы ресурсов будут их постоянно менять.

У приложений вообще нет URL - только IP. Думаю, что обломятся. Да и не решатся они блочить ресурсы с американской пропиской. А таких большинство - Google и принадлежащий ему Youtube, Facebook и принадлежащие ему Instagram и Whatsapp...

Это 90% всего трафика...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:57

  freeze написав:В ходе презентации драфта законопроекта "слуга народа" Александр Ткаченко (бывший шеф канала Коломойского "1+1) отметил, что в документе есть норма регистрации не только онлайн-СМИ (об этом уже говорил и Бородянский), но и соцсетей (Google, YouTube, Facebook) - с целью их налогообложения.


Копируют РФ, почти дословно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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